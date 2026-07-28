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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 21:14

Bürstner B66: европейский кемпер за 72 000 долларов с уникальными решениями

Bürstner B66: европейский кемпер за 72 000 долларов с уникальными решениями

Bürstner B66: гибридный санузел, кухня с трансформером и 3 варианта внутренней компоновки

Bürstner B66: европейский кемпер за 72 000 долларов с уникальными решениями

Bürstner B66 - это серия европейских кемперов на базе Fiat Ducato, которые удивляют сочетанием цены и продуманности. Модель доступна только в Европе, но уже вызывает интерес у российских автолюбителей благодаря гибким планировкам и необычным решениям для компактных домов на колесах.

Bürstner B66 - это серия европейских кемперов на базе Fiat Ducato, которые удивляют сочетанием цены и продуманности. Модель доступна только в Европе, но уже вызывает интерес у российских автолюбителей благодаря гибким планировкам и необычным решениям для компактных домов на колесах.

Европейский рынок домов на колесах продолжает удивлять новыми решениями, и серия Bürstner B66 — яркое подтверждение этому. Эти кемперы, созданные на базе Fiat Ducato, сразу привлекают внимание ценой: стартовая стоимость чуть ниже 63 тысяч евро, что по текущему курсу составляет около 72 тысяч долларов. Для сравнения, многие аналоги в США стоят дороже, а некоторые последние проекты легко переваливают за 150 тысяч.

Главная особенность Bürstner B66 — три варианта планировки, каждая из которых рассчитана на разные условия использования. В самой доступной версии, 600, кровать расположена поперек кузова и может быть убрана, чтобы освободить место для перевозки крупногабаритных вещей, например, велосипедов. В версии 640 кровать установлена вдоль, а в 644 предусмотрена просторная U-образная зона отдыха, которая трансформируется в спальное место. В последнем варианте также имеется откидная кровать, позволяющая разместить до четырех человек.

Фото:  Bürstner 

Для тех, кто планирует путешествовать большой компанией, предусмотрена опция выдвижной крыши за дополнительную плату — около 6 тысяч евро. Это решение позволяет организовать еще одну спальную зону, хотя для полноценного использования потребуется дополнительное оснащение. Важно отметить, что в версии 644 модульные сиденья спереди не предусмотрены, тогда как в 600 и 640 можно добавить место еще для одного-двух пассажиров.

Независимо от выбранной планировки, все Bürstner B66 оснащены необычной для европейского типа организацией пространства. Здесь реализована так называемая «гибридная» ванная комната: умывальник закреплен на поворотной стенке, которую можно развернуть, чтобы отделить душевую зону от туалета. Это позволяет сохранить чистоту и сухость в компактном пространстве, а также обеспечивает правильный слив воды. Вентиляция контролируется потолочным люком со встроенным вентилятором.

Кухонный блок также отличается продуманностью: в версиях 600 и 640 холодильник расположен у входа, что удобно для быстрого доступа, а в 644 — вдоль борта. Все кухни оборудованы мойкой и плитой, скрытыми под стеклянными крышками, а также встроенной духовкой. Для путешествия вдвоем этого более чем достаточно, но и для семьи из четырех человек пространство организовано максимально рационально.

Зона отдыха в передней части салона предусмотрена только в версиях 600 и 640. Здесь можно поработать, поужинать или провести вечер за настольными играми. Благодаря большому люку над кабиной и окну на стене, в салоне всегда много света и свежего воздуха. В версии 644 основной акцент сделан на просторной задней части зоны отдыха, но и здесь можно перевозить велосипеды, если снять передние колеса и опустить сиденья.

Как отмечают эксперты, европейские производители кемперов всё чаще внедряют решения, которые затем перенимают и американские бренды. Например, гибридные ванные комнаты уже появились в некоторых моделях в США. В целом, подход Bürstner к организации пространства и оснащению салона выглядит как ответ на запросы современных путешественников, для которых важен не только комфорт, но и универсальность.

Fiat Ducato — один из самых популярных фургонов для переоборудования в Европе, а Bürstner — известный немецкий производитель автодомов с более чем 60-летней историей. В последние годы компания активно внедряет модульные решения и гибкие планировки, что позволяет создавать максимально адаптированные варианты под разные задачи. В условиях растущего интереса к автопутешествиям и ограниченного выбора на российском рынке, такие модели могут стать отличной альтернативой для тех, кто ищет баланс между ценой, качеством и функциональностью.

Стоит учитывать, что Bürstner B66 официально продается только в Европе и Великобритании. Однако, судя по интересу к подобным моделям, спрос на европейских производителей в России может только вырасти. Кстати, подобный подход к комфорту и автономности реализован и в других современных моделях, например, в проектах на базе Mercedes-Benz Sprinter, где в последнее время используются современные решения для автономных автомобилей.

Упомянутые марки: Fiat
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