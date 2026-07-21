Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 12:32

Bürstner Habiton X: компактный кемпер на базе Sprinter 4x4 с необычной планировкой

Bürstner Habiton X: компактный кемпер на базе Sprinter 4x4 с необычной планировкой

Bürstner Habiton X: автодом-трансформер на Mercedes с полным приводом и ценой под 100 тыс. евро

Bürstner Habiton X: компактный кемпер на базе Sprinter 4x4 с необычной планировкой

Bürstner Habiton X - свежий взгляд на компактные автодома: уникальный сдвижной санузел, полноценные кровати и внедорожные возможности делают эту новинку особенно актуальной для путешествий по сложным маршрутам и длительных поездок.

Bürstner Habiton X - свежий взгляд на компактные автодома: уникальный сдвижной санузел, полноценные кровати и внедорожные возможности делают эту новинку особенно актуальной для путешествий по сложным маршрутам и длительных поездок.

Немецкая компания Bürstner неожиданно удивила рынок автодомов, представив Habiton X — компактный кемпер длиной менее шести метров, построенный на базе Mercedes-Benz Sprinter 4x4. Главная «фишка» этой модели — запатентованный сдвижной санузел, который позволяет разместить в салоне две длинные односпальные кровати, сохраняющие полную длину. Такое решение редко встречается у конкурентов, и Habiton X сразу стал популярным на рынке.

В дневное время санузел поворачивается к задней части салона, освобождая место для просторной обеденной зоны на четверых. Ночью модуль перемещается вперёд, что даёт возможность разложить кровать длиной почти два метра вдоль водительской стороны. Вторая кровать расположена напротив, на пассажирской стороне. При необходимости можно заказать дополнительную выдвижную крышу-поп-ап, чтобы увеличить количество спальных мест до четырёх.

Фото: newatlas

Санузел оборудован складной тумбочкой и выдвижным туалетом, что позволяет использовать его как полноценную душевую кабину без компромиссов в комфорте. Кухонный блок включает в себя двухконфорочную плиту, мойку и компрессорный холодильник ёмкостью 69 литров. Для автономности предусмотрен дизельный обогреватель с подогревом воды, бак для свежей воды на 110 литров и резервуар для стоков на 90 литров. В базовой комплектации установлен аккумулятор на 95 Ач, а за доплату доступны литиевый аккумулятор и солнечная панель.

Habiton X рассчитан на путешествия по сложным маршрутам: полный привод Sprinter, расширенный клиренс, защита днища, шины BFGoodrich All-Terrain, внедорожный пакет с контролем спуска и силовой бампер делают этот кемпер максимально приближенным к условиям бездорожья. Под капотом — турбодизель мощностью 188 л.с. (140 кВт), обеспечивающий уверенное движение даже в сложных условиях. Стартовая цена модели — около 89 000 евро, но с дополнительными опциями стоимость может заметно вырасти.

Для российского рынка Habiton X может быть особенно интересен благодаря сочетанию компактности, внедорожных возможностей и продуманной организации внутреннего пространства. В условиях российских дорог и длительных путешествий по стране подобные решения выглядят весьма актуальными. Кроме того, наличие полного привода и автономных систем делает этот автомобиль привлекательным для тех, кто предпочитает активный отдых вдали от цивилизации. Судя по тенденциям последних лет, спрос на такие универсальные автодома будет только расти.

Интересно, что на рынке компактных автодомов всё чаще встречаются необычные планировки и технические решения. Например, японский Liberty52REi также выделяется оригинальной организацией пространства, о чём недавно рассказывали в материале о новых тенденциях в планировке автодомов

Упомянутые марки: Mercedes
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