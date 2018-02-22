22 февраля 2018, 22:53

Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников

Среди автомобилистов уже как-то прижилось правило деления автомобилей на «мужские» и «женские». Конечно, автопроизводители всячески пытаются стереть эти условные границы, выпуская универсальные модели. Однако остались еще те машины, в которых женщины будут смотреться ну совсем негармонично.
^
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников Mercedes G-класс, BMW X5, Land Rover, Toyota Land Cruiser, УАЗ Патриот

В канун Дня защитника отечества портал 110km.ru решил напомнить о самых брутальных внедорожниках. Они обладают поистине мужским характером, а обуздать их могут только сильные и смелые мужчины. Уровень тестостерона от этих автомобилей просто зашкаливает!

Mercedes G-класс
От 4 л, 422 л.с

Mercedes-Benz G-Class

«Гелендваген» является уже классикой в категории мужских автомобилей. Аскетичный дизайн и грубые формы кузова стали некой визитной карточкой настоящих бруталов, которые выбирают этот внедорожник, дабы подчеркнуть свой суровый характер. В «Мерседесе» не намерены терять эту аудиторию, а потому компания совсем недавно представила новое поколение G-Class. Внешне оно сохранило узнаваемые угловатые черты. В основу автомобиля легла рама лестничного типа и независимая подвеска на двух поперечных рычагах, специально разработанная инженерами Mercedes-AMG.

В России «Гелик» предложат с 4-литровым агрегатом V8 с двумя турбинами, развивающим 422 л.с. и 610 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, передающей тягу на обе оси в соотношении 40% на 60% в пользу задней. Стоимость автомобиля составит от 8 950 000 рублей.

BMW X5

BMW X5
От 2 л, 218 л.с
Новый от 4 000 000 до 5 800 000 Р
Тот самый «Бумер», «Бэха» и «Хэ пятый». Прозвищ много, а суть одна: проходимый внедорожник, созданный исключительно для сильной половины человечества. И если на других представителях Х-семейства могут передвигаться как мужчины, так и женщины (будь то компактный Х1, Х3 или старший Х6), то Х5 напрочь обрел славу мужской машины.

Осенью прошлого года BMW порадовал ценителей особой версией внедорожника -  X5 Special Edition. Автомобиль выпускается с новым оформлением салона, в создании которого использовалась алькантара. За отдельную плату компания может выполнить внутреннее убранство из кожи Merino, доступной в пяти цветовых оттенках. В качестве дополнительной опции предлагается солнцезащитное стекло. Также о причастности к особой модификации будут готовить специальные шильдики на кузове авто. Модель получит полный спортивный М-пакет. Что касается стартовой цены модели, то она составляет от 4 000 000 рублей.
 
Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Range Rover Sport
От 3 л, 249 л.с
Новый от 4 501 000 до 6 994 000 Р
Британцы когда-то сделали грамотный маркетинговый ход: «пришили» ярлык «Женский автомобиль» к Range Rover Evoque благодаря Виктории Бэкхем и разработанной ею специальной версии модели. Автоматически Range Rover Sport стал считаться исключительно мужским внедорожником.

В этом месяце в России стартовали продажи нового поколения внедорожника. Так, в нашей стране представлен Range Rover Sport с 3-литровыми «дизелями» на 249 и 306 л.с. Также моторная линейка дополнится 4,4-литровым турбированным двигателем с четырьмя цилиндрами и 3-литровым «компрессором», отдача которых составляет 340 и 280 «лошадей» соответственно. Кроме того, планируются поставки топовой версии автомобиля с 5-литровой «восьмеркой» с приводным нагнетателем. Силовая отдача этого двигателя равняется 525 л.с.

«Заряженная» модификация SVR оснащена улучшенным компрессионным двигателем V8, отдача которого возросла с 550 до 575 «лошадей». «Начинка» позволяет развивать скорость 100 км/ч за 4,5 секунды, что на 0,2 секунды быстрее, чем показатели прошлой версии. За это исполнение придется заплатить не менее 8 748 000 рублей. А вот стартовая цена модели равна 5 505 000 рублей.

Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser
От 4.5 л, 249 л.с
Новый от 3 799 000 до 5 616 000 Р
Еще один представитель ряда мужских автомобилей доступен в новом исполнении Excalibur, которое заменяет комплектации Executive Black и Executive White. Toyota Land Cruiser 200 Excalibur отличается от других модификаций видоизмененными бамперами, иной радиаторной решеткой, окантовкой передних противотуманных фар, легкосплавными колесными дисками на 20 дюймов, затемненной головной светодиодной оптикой, а также шильдиками особенной версии. Салон выполнен из перфорированной кожи Semi-aniline с ромбовидной строчкой.

Покупатели смогут выбрать между двумя вариантами технического оснащения. В первом случае внедорожник получил 4,6-литровый бензиновый двигатель V8, выдающий 309 «лошадей». За нее придется заплатить не менее 5 493 000 рублей. Вторая версия, доступная отечественным покупателям, содержит в подкапотном пространстве дизельный двигатель V8 объемом 4,5 литра, мощность которого составляет 5 616 000 рублей. В настоящее время это самая дорогая версия флагманского внедорожника компании.

UAZ Patriot

УАЗ Патриот
От 2.7 л, 135 л.с
Новый от 699 000 до 969 000 Р
Было бы неправильным обойти стороной этот отечественный внедорожник. И пусть он не такой богатый и роскошный, как другие участники обзора, мужского характера ему не занимать. Помощник на рыбалке и охоте, главный компаньон в загородных поездках – «Патриот» поистине мужской автомобиль, и это отмечают сами автомобилисты.

Производитель постоянно выводит на рынок новые комплектации и пакетные решения для модели, дабы потребители не заскучали. Так, осенью прошлого года в России стартовали продажи «Патриота» в обновленных исполнениях. У модели в комплектации «Классик» теперь имеются раздаточная коробка с механическим приводом управления, электростеклоподъемники передних и задних дверей, электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида, регулировка руля по углу наклона и вылету, подушка безопасности водителя, ABS, EBD (от 699 000 рублей).

Внедорожник в исполнении «Оптимум» за 789 000 рублей отличается от базовой наличием раздаточной коробки с электромеханическим приводом управления. Кроме того, она имеет две подушки безопасности, кондиционер, подголовники задних сидений, наружные зеркала в цвет кузова, ручки дверей и багажного отделения в цвет кузова. Наконец, в версии «Престиж» в дополнение к вышеуказанным опциям предложен набор систем активной и пассивной безопасности, современная мультимедиа с навигацией, управление мультимедийной системой и круиз-контроль на рулевом колесе. Цена такого «Патриота» составляет 899 000 рублей.

Арина Милая
Купить авто Mercedes Benz Бенц, Мерседес, БМВ, Ленд Ровер, Тойота, UAZ Г класс, Х5, Лэнд Крузер, Patriot, 3163
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
Форум BMW X5
привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
РОМАН
Форум Toyota Land Cruiser
| Кому: Надежда Вы про какой город спрашиваете? Или всю страну имеете ввиду? Ну тогда в Москве, в Питере. Да в большинстве городах миллиониках. На дальнем востоке тоже хватает. На разборках в своем городе ищите. А номера деталей можете на экзисте глянуть, только что вам дадут номера деталей кузова это ...
Сергей Пенза
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква УАЗ Автомудрость УАЗ АвтоПитер УАЗ Дизайн и тюнинг УАЗ Новинки и концепт кары УАЗ Новости и акции автосалонов УАЗ Автосалоны и дилеры марки УАЗ Аренда и прокат авто марки УАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки УАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки УАЗ
Главные материалы
Тест-драйв Citroen C3 Aircross: искусство наряжаться
Skoda Octavia доступна в стартовых комплектациях
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Mercedes G-класс
Объявления о продаже Mercedes G-класс
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс С
Lancia Delta и еще 72 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
В канун Дня защитника отечества портал 110km.ru решил напомнить о самых брутальных внедорожниках. Они обладают поистине мужским характером, а обуздать их могут только сильные и смелые мужчины. Уровень тестостерона от этих автомобилей просто зашкаливает!{{model_v2_813}}Mercedes-Benz G-Class«Гелендваген» является уже классикой в категории мужских автомобилей. Аскетичный дизайн и грубые формы кузова стали некой визитной карточкой настоящих бруталов, которые выбирают этот внедорожник, дабы подчеркнуть свой суровый характер. В «Мерседесе» не намерены терять эту аудиторию, а потому компания совсем недавно представила новое поколение G-Class. Внешне оно сохранило узнаваемые угловатые черты. В основу автомобиля легла рама лестничного типа и независимая подвеска на двух поперечных рычагах, специально разработанная инженерами Mercedes-AMG.В России «Гелик» предложат с 4-литровым агрегатом V8 с двумя турбинами, развивающим 422 л.с. и 610 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, передающей тягу на обе оси в соотношении 40% на 60% в пользу задней. Стоимость автомобиля составит от 8 950 000 рублей.BMW X5{{model_v2_140}} Тот самый «Бумер», «Бэха» и «Хэ пятый». Прозвищ много, а суть одна: проходимый внедорожник, созданный исключительно для сильной половины человечества. И если на других представителях Х-семейства могут передвигаться как мужчины, так и женщины (будь то компактный Х1, Х3 или старший Х6), то Х5 напрочь обрел славу мужской машины.Осенью прошлого года BMW порадовал ценителей особой версией внедорожника -  X5 Special Edition. Автомобиль выпускается с новым оформлением салона, в создании которого использовалась алькантара. За отдельную плату компания может выполнить внутреннее убранство из кожи Merino, доступной в пяти цветовых оттенках. В качестве дополнительной опции предлагается солнцезащитное стекло. Также о причастности к особой модификации будут готовить специальные шильдики на кузове авто. Модель получит полный спортивный М-пакет. Что касается стартовой цены модели, то она составляет от 4 000 000 рублей. Land Rover Range Rover Sport{{model_v2_1651}}Британцы когда-то сделали грамотный маркетинговый ход: «пришили» ярлык «Женский автомобиль» к Range Rover Evoque благодаря Виктории Бэкхем и разработанной ею специальной версии модели. Автоматически Range Rover Sport стал считаться исключительно мужским внедорожником. В этом месяце в России стартовали продажи нового поколения внедорожника. Так, в нашей стране представлен Range Rover Sport с 3-литровыми «дизелями» на 249 и 306 л.с. Также моторная линейка дополнится 4,4-литровым турбированным двигателем с четырьмя цилиндрами и 3-литровым «компрессором», отдача которых составляет 340 и 280 «лошадей» соответственно. Кроме того, планируются поставки топовой версии автомобиля с 5-литровой «восьмеркой» с приводным нагнетателем. Силовая отдача этого двигателя равняется 525 л.с.«Заряженная» модификация SVR оснащена улучшенным компрессионным двигателем V8, отдача которого возросла с 550 до 575 «лошадей». «Начинка» позволяет развивать скорость 100 км/ч за 4,5 секунды, что на 0,2 секунды быстрее, чем показатели прошлой версии. За это исполнение придется заплатить не менее 8 748 000 рублей. А вот стартовая цена модели равна 5 505 000 рублей.Toyota Land Cruiser 200{{model_v2_1734}} Еще один представитель ряда мужских автомобилей доступен в новом исполнении Excalibur, которое заменяет комплектации Executive Black и Executive White. Toyota Land Cruiser 200 Excalibur отличается от других модификаций видоизмененными бамперами, иной радиаторной решеткой, окантовкой передних противотуманных фар, легкосплавными колесными дисками на 20 дюймов, затемненной головной светодиодной оптикой, а также шильдиками особенной версии. Салон выполнен из перфорированной кожи Semi-aniline с ромбовидной строчкой.Покупатели смогут выбрать между двумя вариантами технического оснащения. В первом случае внедорожник получил 4,6-литровый бензиновый двигатель V8, выдающий 309 «лошадей». За нее придется заплатить не менее 5 493 000 рублей. Вторая версия, доступная отечественным покупателям, содержит в подкапотном пространстве дизельный двигатель V8 объемом 4,5 литра, мощность которого составляет 5 616 000 рублей. В настоящее время это самая дорогая версия флагманского внедорожника компании. UAZ Patriot{{model_v2_1539}} Было бы неправильным обойти стороной этот отечественный внедорожник. И пусть он не такой богатый и роскошный, как другие участники обзора, мужского характера ему не занимать. Помощник на рыбалке и охоте, главный компаньон в загородных поездках – «Патриот» поистине мужской автомобиль, и это отмечают сами автомобилисты. Производитель постоянно выводит на рынок новые комплектации и пакетные решения для модели, дабы потребители не заскучали. Так, осенью прошлого года в России стартовали продажи «Патриота» в обновленных исполнениях. У модели в комплектации «Классик» теперь имеются раздаточная коробка с механическим приводом управления, электростеклоподъемники передних и задних дверей, электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида, регулировка руля по углу наклона и вылету, подушка безопасности водителя, ABS, EBD (от 699 000 рублей).Внедорожник в исполнении «Оптимум» за 789 000 рублей отличается от базовой наличием раздаточной коробки с электромеханическим приводом управления. Кроме того, она имеет две подушки безопасности, кондиционер, подголовники задних сидений, наружные зеркала в цвет кузова, ручки дверей и багажного отделения в цвет кузова. Наконец, в версии «Престиж» в дополнение к вышеуказанным опциям предложен набор систем активной и пассивной безопасности, современная мультимедиа с навигацией, управление мультимедийной системой и круиз-контроль на рулевом колесе. Цена такого «Патриота» составляет 899 000 рублей.
2018-02-22
Автор: Арина Милая
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ульяновск Оренбург Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG