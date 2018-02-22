Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
В канун Дня защитника отечества портал 110km.ru решил напомнить о самых брутальных внедорожниках. Они обладают поистине мужским характером, а обуздать их могут только сильные и смелые мужчины. Уровень тестостерона от этих автомобилей просто зашкаливает!
Mercedes-Benz G-Class
«Гелендваген» является уже классикой в категории мужских автомобилей. Аскетичный дизайн и грубые формы кузова стали некой визитной карточкой настоящих бруталов, которые выбирают этот внедорожник, дабы подчеркнуть свой суровый характер. В «Мерседесе» не намерены терять эту аудиторию, а потому компания совсем недавно представила новое поколение G-Class. Внешне оно сохранило узнаваемые угловатые черты. В основу автомобиля легла рама лестничного типа и независимая подвеска на двух поперечных рычагах, специально разработанная инженерами Mercedes-AMG.
В России «Гелик» предложат с 4-литровым агрегатом V8 с двумя турбинами, развивающим 422 л.с. и 610 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, передающей тягу на обе оси в соотношении 40% на 60% в пользу задней. Стоимость автомобиля составит от 8 950 000 рублей.
BMW X5
Осенью прошлого года BMW порадовал ценителей особой версией внедорожника - X5 Special Edition. Автомобиль выпускается с новым оформлением салона, в создании которого использовалась алькантара. За отдельную плату компания может выполнить внутреннее убранство из кожи Merino, доступной в пяти цветовых оттенках. В качестве дополнительной опции предлагается солнцезащитное стекло. Также о причастности к особой модификации будут готовить специальные шильдики на кузове авто. Модель получит полный спортивный М-пакет. Что касается стартовой цены модели, то она составляет от 4 000 000 рублей.
Land Rover Range Rover Sport
В этом месяце в России стартовали продажи нового поколения внедорожника. Так, в нашей стране представлен Range Rover Sport с 3-литровыми «дизелями» на 249 и 306 л.с. Также моторная линейка дополнится 4,4-литровым турбированным двигателем с четырьмя цилиндрами и 3-литровым «компрессором», отдача которых составляет 340 и 280 «лошадей» соответственно. Кроме того, планируются поставки топовой версии автомобиля с 5-литровой «восьмеркой» с приводным нагнетателем. Силовая отдача этого двигателя равняется 525 л.с.
«Заряженная» модификация SVR оснащена улучшенным компрессионным двигателем V8, отдача которого возросла с 550 до 575 «лошадей». «Начинка» позволяет развивать скорость 100 км/ч за 4,5 секунды, что на 0,2 секунды быстрее, чем показатели прошлой версии. За это исполнение придется заплатить не менее 8 748 000 рублей. А вот стартовая цена модели равна 5 505 000 рублей.
Toyota Land Cruiser 200
Покупатели смогут выбрать между двумя вариантами технического оснащения. В первом случае внедорожник получил 4,6-литровый бензиновый двигатель V8, выдающий 309 «лошадей». За нее придется заплатить не менее 5 493 000 рублей. Вторая версия, доступная отечественным покупателям, содержит в подкапотном пространстве дизельный двигатель V8 объемом 4,5 литра, мощность которого составляет 5 616 000 рублей. В настоящее время это самая дорогая версия флагманского внедорожника компании.
UAZ Patriot
Производитель постоянно выводит на рынок новые комплектации и пакетные решения для модели, дабы потребители не заскучали. Так, осенью прошлого года в России стартовали продажи «Патриота» в обновленных исполнениях. У модели в комплектации «Классик» теперь имеются раздаточная коробка с механическим приводом управления, электростеклоподъемники передних и задних дверей, электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида, регулировка руля по углу наклона и вылету, подушка безопасности водителя, ABS, EBD (от 699 000 рублей).
Внедорожник в исполнении «Оптимум» за 789 000 рублей отличается от базовой наличием раздаточной коробки с электромеханическим приводом управления. Кроме того, она имеет две подушки безопасности, кондиционер, подголовники задних сидений, наружные зеркала в цвет кузова, ручки дверей и багажного отделения в цвет кузова. Наконец, в версии «Престиж» в дополнение к вышеуказанным опциям предложен набор систем активной и пассивной безопасности, современная мультимедиа с навигацией, управление мультимедийной системой и круиз-контроль на рулевом колесе. Цена такого «Патриота» составляет 899 000 рублей.
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