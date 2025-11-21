Убийца «Прадо» от Chery: гибридный внедорожник iCaur V27 едет покорять российский рынок

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

21 ноября 2025, 12:04

Брутальный внедорожник Chery iCaur V27 показали в Китае и пообещали привезти в Россию

Брутальный внедорожник Chery iCaur V27 показали в Китае и пообещали привезти в Россию

Убийца «Прадо» от Chery: гибридный внедорожник iCaur V27 едет покорять российский рынок

Брутальный внедорожник Chery iCaur V27 показали в Китае и пообещали привезти в Россию

Chery показала новый гибридный внедорожник. Модель iCaur V27 скоро появится в Китае. Автомобиль получил брутальный дизайн. Его также планируют продавать в России. Старт продаж намечен на 2026 год. Все ждут подробностей о ценах.

Chery показала новый гибридный внедорожник. Модель iCaur V27 скоро появится в Китае. Автомобиль получил брутальный дизайн. Его также планируют продавать в России. Старт продаж намечен на 2026 год. Все ждут подробностей о ценах.

На автомобильной выставке в Гуанчжоу состоялся публичный дебют гибридного внедорожника Chery iCaur V27. Автомобиль готовится к выходу на китайский рынок в первом квартале 2026 года, но что более интересно - его появление ожидается и в России.

Под маркой iCaur компания Chery планирует выпускать кроссоверы и внедорожники с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. В самом Китае этот бренд изначально был известен как iCar, но после реструктуризации большинство его моделей перешли под крыло материнской компании. Тем не менее, в Chery не собираются отказываться от развития iCaur на экспортных рынках.

Стоит отметить, что до показа в Гуанчжоу автомобиль уже успел засветиться на международной арене. Его демонстрировали в ОАЭ, а также на глобальном саммите для клиентов Chery. Теперь же внедорожник впервые представили для домашней аудитории. По предварительной информации, старт продаж в Поднебесной намечен на первый квартал 2026 года. Ориентировочный ценник составит от 200 до 250 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 2,25-2,8 миллионам рублей. В этом ценовом сегменте ему предстоит бороться с такими моделями, как Deepal G318 и Fang Cheng Bao Ti7.

Внешне iCaur V27 выглядит внушительно. Дизайнеры явно черпали вдохновение в иконах жанра, таких как Land Rover Defender и свежий Land Cruiser Prado 250, создав брутальный образ в ретро-стиле. Габариты автомобиля с учетом запасного колеса на пятой двери составляют 5055 х 1976 х 1855 мм при колесной базе в 2910 мм. Дорожный просвет заявлен на уровне 220 мм. Салон рассчитан строго на пятерых, а центральное место на передней панели занимает огромный 15,6-дюймовый экран с разрешением 2,5К. За его работу отвечает мощный процессор Snapdragon 8295. В топовых версиях внедорожник оснастят даже лидаром.

Силовая установка состоит из двух электромоторов, которые суммарно выдают 456 лошадиных сил. Это позволяет крупному автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 5,9 секунды. Батарея емкостью 34,3 кВт·ч обеспечивает до 150 км пробега на чистом электричестве. В качестве генератора для подзарядки аккумулятора в движении используется 1,5-литровый бензиновый мотор. При разряженной батарее расход топлива составляет около 7 литров на 100 км. С полным баком и заряженным аккумулятором внедорожник способен преодолеть свыше 1200 километров.

Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф», российское представительство Chery уже подтвердило планы по выводу iCaur V27 на наш рынок в 2026 году. Конкретные сроки и цены пока держатся в секрете, но уже известно, что одним из его главных конкурентов станет другой китайский «проходимец» - Deepal G318, который тоже готовится к официальному дебюту в России.

Упомянутые марки: iCar
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы айКар

Похожие материалы айКар

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Германии продают за копейки почти новый ВАЗ-2103
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Воронеж Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться