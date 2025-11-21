Убийца «Прадо» от Chery: гибридный внедорожник iCaur V27 едет покорять российский рынок

21 ноября 2025, 12:04
Брутальный внедорожник Chery iCaur V27 показали в Китае и пообещали привезти в Россию
Chery показала новый гибридный внедорожник. Модель iCaur V27 скоро появится в Китае. Автомобиль получил брутальный дизайн. Его также планируют продавать в России. Старт продаж намечен на 2026 год. Все ждут подробностей о ценах.
На автомобильной выставке в Гуанчжоу состоялся публичный дебют гибридного внедорожника Chery iCaur V27. Автомобиль готовится к выходу на китайский рынок в первом квартале 2026 года, но что более интересно - его появление ожидается и в России.
Под маркой iCaur компания Chery планирует выпускать кроссоверы и внедорожники с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. В самом Китае этот бренд изначально был известен как iCar, но после реструктуризации большинство его моделей перешли под крыло материнской компании. Тем не менее, в Chery не собираются отказываться от развития iCaur на экспортных рынках.
Стоит отметить, что до показа в Гуанчжоу автомобиль уже успел засветиться на международной арене. Его демонстрировали в ОАЭ, а также на глобальном саммите для клиентов Chery. Теперь же внедорожник впервые представили для домашней аудитории. По предварительной информации, старт продаж в Поднебесной намечен на первый квартал 2026 года. Ориентировочный ценник составит от 200 до 250 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 2,25-2,8 миллионам рублей. В этом ценовом сегменте ему предстоит бороться с такими моделями, как Deepal G318 и Fang Cheng Bao Ti7.
Внешне iCaur V27 выглядит внушительно. Дизайнеры явно черпали вдохновение в иконах жанра, таких как Land Rover Defender и свежий Land Cruiser Prado 250, создав брутальный образ в ретро-стиле. Габариты автомобиля с учетом запасного колеса на пятой двери составляют 5055 х 1976 х 1855 мм при колесной базе в 2910 мм. Дорожный просвет заявлен на уровне 220 мм. Салон рассчитан строго на пятерых, а центральное место на передней панели занимает огромный 15,6-дюймовый экран с разрешением 2,5К. За его работу отвечает мощный процессор Snapdragon 8295. В топовых версиях внедорожник оснастят даже лидаром.
Силовая установка состоит из двух электромоторов, которые суммарно выдают 456 лошадиных сил. Это позволяет крупному автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 5,9 секунды. Батарея емкостью 34,3 кВт·ч обеспечивает до 150 км пробега на чистом электричестве. В качестве генератора для подзарядки аккумулятора в движении используется 1,5-литровый бензиновый мотор. При разряженной батарее расход топлива составляет около 7 литров на 100 км. С полным баком и заряженным аккумулятором внедорожник способен преодолеть свыше 1200 километров.
Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф», российское представительство Chery уже подтвердило планы по выводу iCaur V27 на наш рынок в 2026 году. Конкретные сроки и цены пока держатся в секрете, но уже известно, что одним из его главных конкурентов станет другой китайский «проходимец» - Deepal G318, который тоже готовится к официальному дебюту в России.
