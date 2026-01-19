Неожиданные премьеры и битва брендов — кто удивил больше всех

Брюссельский автосалон 2026: электромобили и гибриды захватывают Европу

В Брюсселе прошла выставка, изменившая расстановку сил на рынке. Новые электрокары и гибриды вызвали ажиотаж. Европейские и азиатские бренды устроили настоящую гонку технологий. Кто оказался в центре внимания — читайте в материале.

В Брюсселе прошла выставка, изменившая расстановку сил на рынке. Новые электрокары и гибриды вызвали ажиотаж. Европейские и азиатские бренды устроили настоящую гонку технологий. Кто оказался в центре внимания — читайте в материале.

В 2026 году Брюссельский автосалон неожиданно оказался в центре внимания всей Европы. После того как Женевский автосалон ушел в историю, именно бельгийская столица стала главной площадкой для громких премьер и дебютов. В этот раз выставка собрала 67 автомобильных и 28 мотоциклетных марок, а атмосфера в павильонах напоминала настоящую битву за будущее европейского авторынка.

Главной темой стала электрификация — производители словно соревновались, кто представит более мощный, дальнобойный и технологичный электромобиль. Kia сразу выстрелила четырьмя новинками: компактный EV2 и три «заряженные» версии — EV3 GT, EV4 GT и EV5 GT. Последние получили батарею на 81,4 кВт-ч и до 306 л.с. мощности. Запуск этих моделей намечен на второй квартал года, и, судя по ажиотажу у стенда, интерес к ним огромен.

Hyundai не осталась в стороне и вывела на сцену электрическую версию минивэна Staria. Электромотор на 218 л.с. и батарея 84 кВт-ч обещают до 400 км пробега по европейскому циклу. Продажи стартуют уже в первом полугодии, и, похоже, семейные автомобилисты получили новый повод задуматься о смене машины.

Японцы тоже не остались в тени. Mazda устроила европейскую премьеру кроссовера CX-6e — полностью электрической версии EZ-60. Мощность — 258 л.с., запас хода — до 484 км. В Германии стартовая цена составит 49 990 евро, а первые поставки ожидаются летом. В зале не утихали разговоры: неужели Mazda наконец-то догнала конкурентов по части электромобилей?

Peugeot сделал ставку на обновленный 408. Пятидверный лифтбек с кроссоверными нотками получил свежий дизайн, улучшенный интерьер и гибридную версию мощностью 240 л.с. Французы пообещали вывести новинку на рынок уже в первой половине года, и, судя по реакции публики, интерес к модели только вырос.

Китайские бренды тоже не остались в стороне. Leapmotor привез компактный электрический кроссовер B03X с запасом хода 500 км и мощностью 121 л.с. Но настоящий фурор произвел Zeekr 007 GT — электрический универсал с 646 л.с. и дальностью до 655 км. В Германии его цена стартует с 48 950 евро, а продажи начнутся летом. Китайцы явно не собираются уступать европейцам — их стенды были одними из самых посещаемых.

В этом году Брюссельский автосалон стал не просто выставкой, а ареной для демонстрации новых технологий и стратегий. Электромобили и гибриды окончательно закрепились в статусе главных героев европейского рынка. И если раньше Брюссель считался второстепенным событием, то теперь он задает тон всей индустрии. Вопрос только в том, кто из производителей сумеет удержать лидерство в этой гонке.