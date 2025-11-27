Уникальный прицеп-автодом BST Expedition 500 – комфорт и автономность для путешествий – стоит ли своих денег?

BST Expedition 500: новый прицеп-автодом с электротентом и солнечными батареями

BST Expedition 500 – это современный прицеп-автодом с массой 1300 кг и габаритами 5100×2460×2790 мм. Внутри – диван-кровать, холодильник и электротент. Узнайте, какие еще опции доступны и чем удивляет этот дом на колесах. Оцените, насколько он подходит для дальних поездок.

Современные путешественники все чаще выбирают мобильность и комфорт, и прицеп-автодом BST Expedition 500 как раз отвечает этим требованиям. Эта модель выделяется не только стильным внешним видом, но и продуманной начинкой, которая делает поездки максимально удобными. При массе 1300 кг и габаритах 5100×2460×2790 мм, прицеп легко буксируется большинством современных автомобилей, а его оснащение позволяет не зависеть от внешних условий.

Внутри автодома предусмотрено все необходимое для комфортного отдыха. Просторный диван-кровать размером 215×150 мм быстро трансформируется в спальное место, а холодильник с морозильной камерой обеспечивает свежесть продуктов даже в длительных поездках. Электрический тент позволяет создать уютную зону отдыха на свежем воздухе буквально за пару минут, защищая от солнца и дождя.

Особое внимание уделено автономности. В прицепе установлены три солнечные батареи, которые обеспечивают энергией все бытовые приборы, включая 22-дюймовый Smart TV с Bluetooth и две беспроводные зарядные станции для гаджетов. Литиевая батарея емкостью 100 А/ч гарантирует работу техники даже в пасмурную погоду. Для водоснабжения предусмотрен бак на 75 литров и мощный водяной насос, а для канализационных вод – отдельный резервуар на 40 литров.

Производитель предлагает не только базовую комплектацию, но и широкий выбор дополнительного оборудования. Можно заказать индивидуальное брендирование техники, установить дополнительные опции или воспользоваться услугой доставки до нужного региона. Менеджеры компании готовы помочь с выбором и подобрать оптимальное решение под ваши задачи.

BST Expedition 500 – это не просто прицеп, а полноценный дом на колесах, который подойдет как для семейных путешествий, так и для длительных экспедиций. Его цена составляет 2 700 000 рублей, что вполне оправдано с учетом набора опций и уровня комфорта. Если вы давно мечтали о свободе передвижения и независимости от гостиниц, этот автодом может стать отличным выбором для новых приключений.