БТР-82А: почему российская военная техника так хороша
Фото: Минобороны РФ
Курс экстремального вождения рассчитан на несколько дней, в течение которых морпехам-первогодкам предстоит освоить вождение новейших бронетранспортеров БТР-82А и грузовиков КамАЗ-53501 «Мустанг».
По сообщению пресс-службы Южного военного округа, на которую ссылается телеканал «Звезда», черным беретам придется всласть поездить по разным типам дорогам и направлений, включая откровенное бездорожье, форсировать крутые спуски/подъемы и водные преграды. Занятия будут проходить, не взирая на погодные условия и время суток.
Венчает водительский курс молодого бойца ночной 50-километровый марш-бросок и 150-километровый – в дневных условиях. А механикам-водителям БТР предстоит эксклюзивный экзамен: 50-километровый рейд по пересеченной горной местности.
У «82-го» был хороший родитель
БТР-82А, созданные и производимый на Арзамасском машиностроительном заводе и принятый на вооружение ВС России в 2013 году, представляет собой глубокую модернизацию хорошо известного еще по советским временам бронетранспортера БТР-80.
Новый колесный броневик позаимствовал от предшественника лучшие навыки и характеристики: высокую проходимость, простоту в эксплуатации и надежность. «Восемьдесят второй» с легкостью преодолевает труднопроходимые места в любой точке планеты. Ему не страшен мороз, тропические джунгли, он способен преодолевать песчаные дюны и горные серпантины, при этом поддержать пехоту огнем из своей 30-мм автоматической пушки 2А72, чья скорострельность составляет не менее 330 выстрелов в минуту.
Зачем кричать, если есть связь
Экипаж БТР-82А – 3 человека. В отличие от «восьмидесятки», командиру теперь не надо перекрикивать грохот 300-сильного двигателя, чтобы донести свой приказ до личного состава. Все команды теперь отдаются посредством внутренней связи. Поскольку масса бронетранспортера увеличилась на серьезные 1,5 тонны, пришлось применить более мощный мотор – 8-цилиндровый ЯМЗ, способный разогнать хорошо защищенную (с противоосколочной защитой в виде спецнакладок на внутренней поверхности корпуса) машину до максимальных 127 км/ч.
«Восемьдесят второму» по силам брать 2-метровые рвы и стенки до 1,5 метра высотой. У техники повышенные параметры живучести, проходимости и ресурса эксплуатации по сравнению с донором. При условиях волны в 3 балла и скорости 10 км/ч, БТР-82А способен находиться на воде до 12 часов и в таких непростых условиях плыть расстояние более 120 км.
Семейство «восемьдесят вторых» постоянно совершенствуется. Минувшим летом в мотострелковые войска российской армии начал поступать обновленный БТР-82АТ, а в настоящее время проходит испытания вариант с необитаемым боевым модулем БТР-БМ. В качестве основного вооружения в нем все та же 30-миллиметровая пушка 2А42 плюс 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ. Имеется комплекс управляемого противотанкового вооружения «Конкурс-М».
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