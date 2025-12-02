Поклонники ждут R36, но Nissan не спешит раскрывать карты – что происходит с культовым спорткаром

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 13:47

Будет ли новый Nissan GT-R R36 или легенда уйдет в прошлое навсегда

Будет ли новый Nissan GT-R R36 или легенда уйдет в прошлое навсегда

Поклонники ждут R36, но Nissan не спешит раскрывать карты – что происходит с культовым спорткаром

Будет ли новый Nissan GT-R R36 или легенда уйдет в прошлое навсегда

Nissan GT-R давно стал символом скорости и технологий. Но будущее модели под вопросом. R35 уже устарел, а R36 так и не представлен. Поклонники теряют терпение, а слухи множатся. Что ждет легендарный спорткар дальше – неизвестно.

Nissan GT-R давно стал символом скорости и технологий. Но будущее модели под вопросом. R35 уже устарел, а R36 так и не представлен. Поклонники теряют терпение, а слухи множатся. Что ждет легендарный спорткар дальше – неизвестно.

Nissan GT-R – это не просто автомобиль, а целая эпоха в мире автоспорта и уличных гонок. Его история началась с культовых Skyline GT-R, которые в свое время перевернули представления о японских спорткарах. Позже на смену  Skyline пришел R35, который стал настоящей иконой для фанатов всего мира. Но сейчас имя GT-R оказалось на грани исчезновения, и модели будущего вызывают все больше вопросов.

Поколения Skyline GT-R были символом инженерного прогресса и страсти к скорости. Эти машины прославились не только на треках, но и в массовой культуре, став героями фильмов и видеоигр. Однако время не стоит на месте, и эпоха  Skyline осталась в прошлом. R35, появившийся в 2007 году, стал новым лицом GT-R, использующим современные технологии и с узнаваемым характером. Но с тех пор прошло уже почти два десятилетия, модель практически не менялась.

Сегодня R35 воспринимается как устаревший, несмотря на все обновления и доработки. Конкуренты ушли далеко вперед, благодаря гибридным и электрическим спорткарам, а Nissan продолжает удерживать поклонников в неведении. Официальной информации о новом поколении R36 до сих пор нет, хотя слухи и рендеры выкладываются в сеть. Терпение у фанатов на исходе, ведь ожидание затянулось слишком долго.

Как пишет autoevolution, ситуация вокруг GT-R становится все более тревожной. Компания Nissan не спешит раскрывать планы, рынок меняется стремительно. В условиях ужесточения экологических норм и перехода на электромобили судьба бензиновых спорткаров под вопросом. Многие опасаются, что R36 завершит свой путь на R35.

Тем не менее, интерес к GT-R не угасает. В сообществах энтузиасты продолжают обсуждать возможные характеристики будущих моделей, разрабатывать догадки о дизайне и технических решениях. Некоторые эксперты считают, что Nissan все же готовит сюрприз и может представить R36 в ближайшие годы, возможно, уже в гибридном или полностью электрическом исполнении. Но пока это лишь домыслы, а настоящего подтверждения нет.

Пока поклонникам остается только ждать и надеяться, что Nissan не позволит легенде исчезнуть. Ведь GT-R – это не просто автомобиль, а часть истории и мечты тысяч автолюбителей по всему миру. Останется ли культовая модель или уступит место новым технологиям – покажет только время.

Упомянутые модели: Nissan GT-R (от 6 050 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ниссан

Похожие материалы Ниссан

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Краснодар Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться