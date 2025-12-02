Поклонники ждут R36, но Nissan не спешит раскрывать карты – что происходит с культовым спорткаром

2 декабря 2025, 13:47
Будет ли новый Nissan GT-R R36 или легенда уйдет в прошлое навсегда
Nissan GT-R давно стал символом скорости и технологий. Но будущее модели под вопросом. R35 уже устарел, а R36 так и не представлен. Поклонники теряют терпение, а слухи множатся. Что ждет легендарный спорткар дальше – неизвестно.
Nissan GT-R – это не просто автомобиль, а целая эпоха в мире автоспорта и уличных гонок. Его история началась с культовых Skyline GT-R, которые в свое время перевернули представления о японских спорткарах. Позже на смену Skyline пришел R35, который стал настоящей иконой для фанатов всего мира. Но сейчас имя GT-R оказалось на грани исчезновения, и модели будущего вызывают все больше вопросов.
Поколения Skyline GT-R были символом инженерного прогресса и страсти к скорости. Эти машины прославились не только на треках, но и в массовой культуре, став героями фильмов и видеоигр. Однако время не стоит на месте, и эпоха Skyline осталась в прошлом. R35, появившийся в 2007 году, стал новым лицом GT-R, использующим современные технологии и с узнаваемым характером. Но с тех пор прошло уже почти два десятилетия, модель практически не менялась.
Сегодня R35 воспринимается как устаревший, несмотря на все обновления и доработки. Конкуренты ушли далеко вперед, благодаря гибридным и электрическим спорткарам, а Nissan продолжает удерживать поклонников в неведении. Официальной информации о новом поколении R36 до сих пор нет, хотя слухи и рендеры выкладываются в сеть. Терпение у фанатов на исходе, ведь ожидание затянулось слишком долго.
Как пишет autoevolution, ситуация вокруг GT-R становится все более тревожной. Компания Nissan не спешит раскрывать планы, рынок меняется стремительно. В условиях ужесточения экологических норм и перехода на электромобили судьба бензиновых спорткаров под вопросом. Многие опасаются, что R36 завершит свой путь на R35.
Тем не менее, интерес к GT-R не угасает. В сообществах энтузиасты продолжают обсуждать возможные характеристики будущих моделей, разрабатывать догадки о дизайне и технических решениях. Некоторые эксперты считают, что Nissan все же готовит сюрприз и может представить R36 в ближайшие годы, возможно, уже в гибридном или полностью электрическом исполнении. Но пока это лишь домыслы, а настоящего подтверждения нет.
Пока поклонникам остается только ждать и надеяться, что Nissan не позволит легенде исчезнуть. Ведь GT-R – это не просто автомобиль, а часть истории и мечты тысяч автолюбителей по всему миру. Останется ли культовая модель или уступит место новым технологиям – покажет только время.
