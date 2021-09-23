Будет ли у компании Sony свой автомобиль: у японцев есть хитрый план
Фото: Sony
Фото: Sony
Фото: Sony
Фото: Sony
Фото: Sony
Фото: Sony
Фото: Sony
Поскольку японцы стремятся все довести до совершенства, они не поленились построить электрокар специально для тестирования всех новейших технологий, предназначенных для автомобильной промышленности.
Среди разрабатываемых Sony технологий: возможность обновления по воздуху, подключение к сети 5G, облачные сервисы, а также мультимедийные устройства. С развитием систем автономного вождения, даже водители превратятся в обычных пассажиров, и их надо будет как-то развлекать в пути. Поэтому Sony разрабатывает иммерсивные развлекательные системы для автомобилей, что вполне ожидаемо от компании, создавшей PlayStation 5.
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