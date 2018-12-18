18 декабря 2018, 15:30
Будка Ford защитит собак от грохота фейерверков
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Компания Ford разработала будку с активной системой шумоподавления. В канун Рождества и Нового года четвероногие питомцы смогут укрыться в ней от взрывов петард и грохота салютов.
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В конструкции конуры используются технологии, аналогичные тем, что применяются в шумоизоляции автомобилей или наушников. Специальные изоляционные материалы дополнены антивибрационными вставками, прокладками из пробки, шумоизолированной системой вентиляции, автоматически открывающейся дверью и фоновой подсветкой.
Главным инженерным решением стала система активного шумоподавления. Специальные микрофоны распознают взрывы фейерверков и в тот же момент система начинает воспроизводить в противофазе звуковые волны, которые эффективно гасят шум. Аналогичная технология уже внедрена в кроссовере Ford Edge. Пока «шумоподавляющая» будка существует в статусе концепта. По словам сотрудницы европейского подразделения Ford Лин Вест, инженерам было интересно воплотить в повседневной жизни решения, применяемые в современных автомобилях Ford. Сейчас специалисты компании разрабатывают еще несколько полезных ноу-хау.
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