18 декабря 2018, 15:30

Будка Ford защитит собак от грохота фейерверков

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Компания Ford разработала будку с активной системой шумоподавления. В канун Рождества и Нового года четвероногие питомцы смогут укрыться в ней от взрывов петард и грохота салютов.
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Владельцы собак знают, какой кошмар обрушивается на животных во время новогодних праздников. Бесконечные оглушительные взрывы фейерверков вселяют в них панику. Исследования показывают, что не менее половины собак испытывают сильнейший страх от грохота салютов. Специалисты Ford решили хотя бы немного облегчить жизнь четвероногим членам семьи.

В конструкции конуры используются технологии, аналогичные тем, что применяются в шумоизоляции автомобилей или наушников. Специальные изоляционные материалы дополнены антивибрационными вставками, прокладками из пробки, шумоизолированной системой вентиляции, автоматически открывающейся дверью и фоновой подсветкой. 

Главным инженерным решением стала система активного шумоподавления. Специальные микрофоны распознают взрывы фейерверков и в тот же момент система начинает воспроизводить в противофазе звуковые волны, которые эффективно гасят шум. Аналогичная технология уже внедрена в кроссовере Ford Edge. Пока «шумоподавляющая» будка существует в статусе концепта. По словам сотрудницы европейского подразделения Ford Лин Вест, инженерам было интересно воплотить в повседневной жизни решения, применяемые в современных автомобилях Ford. Сейчас специалисты компании разрабатывают еще несколько полезных ноу-хау.
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Будка Ford защитит собак от грохота фейерверков
{{material_123225}}Владельцы собак знают, какой кошмар обрушивается на животных во время новогодних праздников. Бесконечные оглушительные взрывы фейерверков вселяют в них панику. Исследования показывают, что не менее половины собак испытывают сильнейший страх от грохота салютов. Специалисты Ford решили хотя бы немного облегчить жизнь четвероногим членам семьи.В конструкции конуры используются технологии, аналогичные тем, что применяются в шумоизоляции автомобилей или наушников. Специальные изоляционные материалы дополнены антивибрационными вставками, прокладками из пробки, шумоизолированной системой вентиляции, автоматически открывающейся дверью и фоновой подсветкой. Главным инженерным решением стала система активного шумоподавления. Специальные микрофоны распознают взрывы фейерверков и в тот же момент система начинает воспроизводить в противофазе звуковые волны, которые эффективно гасят шум. Аналогичная технология уже внедрена в кроссовере Ford Edge. Пока «шумоподавляющая» будка существует в статусе концепта. По словам сотрудницы европейского подразделения Ford Лин Вест, инженерам было интересно воплотить в повседневной жизни решения, применяемые в современных автомобилях Ford. Сейчас специалисты компании разрабатывают еще несколько полезных ноу-хау.
2018-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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