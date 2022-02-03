Будьте начеку: злоумышленники срезают катализаторы и сдают их на лом
Если повезет, злоумышленники не чураются и угонов машин – примеры, увы, имеются. «Ночью сработала автосигнализация на нашем «Дастере», припаркованном во дворе рядом с подъездом, - рассказывает в соцсетях хозяин внедорожника Егор Г. – К счастью, преступники испугались орущей сирены, которая перебудила всю округу и спасла нас от серьезных убытков».
Утром владелец Renault с печалью для себя обнаружил, что была попытка срезать с выхлопной трубы каталитический нейтрализатор отработавших газов, который, как известно, находится под днищем кузова. Но опять на выручку пришла противоугоннная система, и вредителям банально не хватило времени на свое грязное дело.
Есть предположение, что злоумышленники неспроста обратили свой взор на катализатор. Известно, что в его составе присутствуют драгметаллы, которые, как говорится, стоят денег, следовательно, их можно сдать в пункты приема лома и нажиться.
Автовладельцу пришлось ехать на СТО и приваривать деталь. «Хорошо, хоть не новую покупать», - радуется мелочи житель Батайска. В полицию мужчина заявлять не стал, но сделать предупреждение счел необходимым: «Будьте начеку».
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