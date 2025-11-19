Пять звезд, но есть нюансы: что показал краш-тест прототипа нового «Москвича»?

Будущий флагман «Москвич М90» разбили в Европе на краш-тесте Euro NCAP

Китайский прототип нового «Москвича» прошел испытания. Он получил высшую оценку безопасности. Но эксперты выявили несколько недостатков. Безопасен ли на самом деле этот кроссовер? Разбираемся в результатах европейского краш-теста.

Европейская ассоциация Euro NCAP провела серию краш-тестов китайского кроссовера MG S9, который готовится к выходу на российский рынок под именем «Москвич М90». Несмотря на итоговый высший балл в пять звезд, эксперты обнаружили у автомобиля ряд слабых мест. Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф», для испытаний была взята гибридная модификация с левым рулем в комплектации Lux.

Защиту взрослых пассажиров оценили на 84%. В целом, силовой каркас кузова достойно выдержал удары, сохранив целостность салона. Однако не обошлось без замечаний. При фронтальном столкновении была зафиксирована повышенная нагрузка на грудную клетку водителя. Кроме того, мелкие осколки центральной консоли, разлетевшиеся при ударе, создают дополнительный риск получения травм.

Безопасность детей в салоне эксперты оценили выше - в 85%. Манекены, имитирующие детей шести и десяти лет, были надежно защищены во всех тестовых сценариях. Тем не менее, максимальный балл в этой категории кроссовер не получил. Причиной стало отсутствие креплений стандарта Isofix что несколько удивительно для современного семейного автомобиля.

Сложнее всего автомобилю далась защита пешеходов и других уязвимых участников движения, здесь результат составил 74%. Выяснилось, что некоторые элементы передней части кузова могут быть травмоопасны для головы и ног пешехода при наезде. При этом электронная система автоматического торможения показала себя с лучшей стороны, успешно распознавая пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов в большинстве ситуаций.

Работу электронных ассистентов безопасности оценили на 77%. Системы экстренного торможения и контроля за состоянием водителя отработали без нареканий. Функция удержания в полосе действует мягко и корректно. Однако общий балл был снижен из-за некоторых недостатков в функциональном оснащении, которые эксперты не уточнили.

Стоит напомнить, что для России «Москвич М90» уже прошел сертификацию и получил ОТТС осенью 2025 года. Это будет крупный семиместный кроссовер с посадочной формулой 2+3+2. Его габариты составляют 4983 мм в длину, 1967 мм в ширину и 1786 мм в высоту при колесной базе 2915 мм. В салоне внимание привлекает единый блок цифровой приборной панели и экрана мультимедиа.

В отличие от протестированного гибрида, российская версия будет бензиновой. Под капотом установят двухлитровый турбомотор SAIC 20A4E мощностью 200 лошадиных сил, работающий в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Заявленный разгон до 100 км/ч - 8,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. О дате старта продаж и ценах на «Москвич М90» пока ничего не известно.