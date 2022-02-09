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9 февраля 2022, 16:59

Будущее электромобилей в России: что означает прошлогодний рывок?

Трудно оспорить тот факт, что минувший год стал периодом рассвета в таком сегменте, как электромобили. Особенно, когда статистика не свидетельствует, а кричит: рост продаж машин на чистой тяге превысил показатели 2020-го в 3,1 раза.
Фото: Focus.de

На языке цифр это означает, что мы с вами, включая наших знакомых и друзей, приобрели аж 2 254 новых электрокара. И это без учета подержанных «чистюль», где результат еще круче – 9 070 ед. (+69% к АППГ). Выходит, справедливы итоги опроса ВЦИОМ, проведенные в конце прошлого года. Напомним: тогда добрая половина участников исследования заявила, что с превеликой радостью пересела бы на электромобиль – были бы деньги.

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В аналитическом агентстве «Автостат» говорят, что российские продажи электромобилей растут пятый год подряд. Только до 2021-го цифра никак не могла превысить вожделенный рубеж в 1 000 ед. Озвучены имена лидеров электрической гонки: Tesla (736 машин), Porsche (581 ед.) и Audi (387 ед.). Причем все, что продала в этом сегменте компания Porsche, суть достижение одной-единственной модели Taycan. За ней, собственно говоря, и пальма российского первенства. Далее в ТОП-3 следуют Tesla Model 3 (432 ед.) и Audi e-tron (387 ед.).

Несколько иной расклад в секторе подержанных электрокаров, где продажи растут с 2014 года. Здесь, согласно данным «Автостата», 77% рынка приходится на продукцию Nissan с его соло-лидером Leaf (6977 ед, +43% к АППГ). На 2 позиции – модельная линейка Tesla (818 ед., 5-кратный рост). Замыкают первую тройку «электрики» BMW (441 ед.), чей рыночный объем вырос в 4,4 раза. Как видим, в списке самых раскупаемых подзаряжаемых машин в России находятся преимущественно дорогие премиальные модели, в тесный круг затесался скромный «Ниссан». Ему, правда, подставляет плечо другой представитель масс-сектора - Mitsubishi i-MiEV, но его результат куда более скромный – всего 160 реализованных машин.

Фото: Porsche

О том, что в России в электрическом секторе пока что правят бал «премиалы», говорит Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом»: «Список официально продаваемых электрокаров в стране на данный момент сильно ограничен и представлен, в основном, моделями премиум-сегмента, такими как Porsche Taycan, Audi E-Tron, Jaguar I-Pace и пр. Несмотря на достаточно высокую стоимость (от 6 млн руб.), эти электромобили пользуются популярностью у потребителей за счет своих технических качеств, надежности сборки и комфортного передвижения».

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По словам эксперта, электромобили обладают характеристиками, способными обеспечить им значительную долю на авторынке России, однако из-за внутренней специфики повсеместное распространение электрокаров в нашей стране займет больше времени, чем за рубежом. Что понимается под понятием «внутренней специфики», догадаться нетрудно. Это, в первую очередь, слабая зарядная инфраструктура.

А заряжаться где?

«Из 1000 действующих российских зарядных станций более 80% находятся в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как в некоторых регионах они вообще отсутствуют, - свидетельствует г-н Ольхонский. – Да, для улучшения инфраструктуры в конце августа 2021 года была принята Концепция по развитию производства и использования электромобилей в России, которая предполагает увеличение числа зарядных станций до 9 000 ед. к 2024 году. Однако позитивный эффект от этой инициативы проявит себя не сразу, поскольку разветвленная система «зарядок» потребует дополнительных вложений на отладку и эксплуатацию».

Фото: С. Целиков

С ним согласна Ия Гордеева, председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры. Она говорит, что отечественный рынок зарядной инфраструктуры еще не сформировался: ни с точки зрения потребителя (продажи в сегменте еще не достаточные), ни с точки зрения операторов. «Качество электрических заправок и уровня сервиса - более значимый фактор, нежели цена. Бесплатная зарядная инфраструктура недостаточно качественная по той причине, что у собственника отсутствует стимул заниматься ей. Она может не работать, на ней может быть не оборудована необходимая разметка, она может быть просто занята, и автомобилисту придется либо долго ждать очереди, либо искать другую зарядку. В борьбе за владельцев электрокара ключевым остается вопрос удобства, а не цена или качество топлива».

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В прошлом году премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее Концепцию развития производства и использования электрического автомобильного транспорта на период до 2030 года. Комплекс мероприятий должен реализовываться в 2 этапа: с 2021 года по 2024-й и с 2025-го по 2030-й. На первом этапе необходимо будет запустить не менее 9,4 тыс. зарядных станций, из них 2,9 тыс. – так называемые быстрые» зарядки. На втором этапе количество зарядок увеличится как минимум до 72 тыс. (28 тыс. - «быстрых»).

По информации г-жи Гордеевой, в Москве к 2023 году должно функционировать до 600 зарядных станций – таковы планы столичного Дептранса. В Петербурге зарядок пока что значительно меньше - порядка 90 ед., и в прошлом году потребление электроэнергии на всех этих станциях выросло в 2,5 раза по сравнению с 2020-м. Однако нельзя говорить, что данный рост связан исключительно с увеличением автопарка электромобилей. Здесь, по словам эксперта, отметился коммерческий сектор. В городе на Неве появились небольшие фирмы, использующие электрокары для коммерческих перевозок, плюс те, кто сдает электромобили в аренду службам такси. Частники по-прежнему предпочитают заряжаться не на станции какого-то конкретного оператора, а там, где удобнее (или вообще на своем паркинге).

Фото: И. Братуха

Все убивающий утильсбор

С наступлением нового года у всех, кто имеет отношение к рынку электрокаров, нежданно-негаданно появилась новая головная боль. На этот раз ее «подарило» родное государство. С легкого барского плеча чиновники повысили ставку утильсбора на новые электрокары аж в 9 раз.

По убеждению г-жи Гордеевой, это приведет к уменьшению потребительского спроса на электромобили: «В правительстве говорят, что это, дескать, поспособствует развитию российского электромашиностроения, однако пока о серийном производстве российских электрокаров говорить не приходится. Есть риск, что окупаемость существующих и планируемых зарядных станций затянется по причине отсутствия необходимого количества электромобилей».

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Своими опасениями делится и Андрей Ольховский: «Потенциальное введение повышенных ставок утильсбора на новые электрокары явно не способствует увеличению количества электромобилей в стране, более того, оно неминуемо приведет к дополнительному росту цен».

При этом эксперт утверждает, что расширение сети зарядных станций и сохранение текущего размера утильсбора положительно отразится на планомерном развитии сегмента электрокаров в России. «С точки зрения эксплуатации, автомобили на электротяге обладают свойствами, критически важными в российских условиях. Во-первых, запас хода электромобиля, в зависимости от модели, может достигать 600 км, которых достаточно для поездки за город. Во-вторых, электрокары оставляют меньший углеродный след и шумовые загрязнения по сравнению с автомобилями, оснащенными ДВС. А за счет высокого крутящего момента, который полностью доступен со старта, электрокары разгоняются до 100 км/ч за 5,4 секунды, опережая по этому показателю классические модели».

Фото: Stern.de

Для справки

По информации г-жи Гордеевой, стоимость одного кВт/ч в Петербурге составляет 12-20 руб. на быстрых зарядках и 8-10 руб. на стандартных. Средний чек на одну зарядку для машин класса Nissan Leaf составляет 200-300 руб., для «премиалов» типа Tesla – 500-600 руб. «Отличие между ценами операторов зарядных станций не принципиальное, поэтому в перспективе потребители рассредоточатся по различным локациям», - говорит эксперт.

Несмотря на засилье электрокаров иностранного производства, разработка отечественных моделей все же ведется. Речь идет о хорошо знакомых нашему читателю проектах компании Zetta (городской электрокар City Modul 1), «КамАЗ» (малыш «Кама-1»), липецкого предприятия «Моторинвест», которое также анонсировало выпуск нового электрокара, а также петербургского стартапа «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», который заявил о планах сборки «электрички» на базе УАЗ «Профи».

Упомянутые модели: Porsche Taycan (от 6 980 000 Р), Audi e-tron (от 5 595 000 Р), Tesla Model 3 (от 3 800 000 Р), Nissan Leaf, Mitsubishi Outlander (от 1 509 000 Р)
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