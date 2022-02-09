Будущее электромобилей в России: что означает прошлогодний рывок?
На языке цифр это означает, что мы с вами, включая наших знакомых и друзей, приобрели аж 2 254 новых электрокара. И это без учета подержанных «чистюль», где результат еще круче – 9 070 ед. (+69% к АППГ). Выходит, справедливы итоги опроса ВЦИОМ, проведенные в конце прошлого года. Напомним: тогда добрая половина участников исследования заявила, что с превеликой радостью пересела бы на электромобиль – были бы деньги.
Несколько иной расклад в секторе подержанных электрокаров, где продажи растут с 2014 года. Здесь, согласно данным «Автостата», 77% рынка приходится на продукцию Nissan с его соло-лидером Leaf (6977 ед, +43% к АППГ). На 2 позиции – модельная линейка Tesla (818 ед., 5-кратный рост). Замыкают первую тройку «электрики» BMW (441 ед.), чей рыночный объем вырос в 4,4 раза. Как видим, в списке самых раскупаемых подзаряжаемых машин в России находятся преимущественно дорогие премиальные модели, в тесный круг затесался скромный «Ниссан». Ему, правда, подставляет плечо другой представитель масс-сектора - Mitsubishi i-MiEV, но его результат куда более скромный – всего 160 реализованных машин.
Фото: Porsche
О том, что в России в электрическом секторе пока что правят бал «премиалы», говорит Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом»: «Список официально продаваемых электрокаров в стране на данный момент сильно ограничен и представлен, в основном, моделями премиум-сегмента, такими как Porsche Taycan, Audi E-Tron, Jaguar I-Pace и пр. Несмотря на достаточно высокую стоимость (от 6 млн руб.), эти электромобили пользуются популярностью у потребителей за счет своих технических качеств, надежности сборки и комфортного передвижения».
А заряжаться где?
«Из 1000 действующих российских зарядных станций более 80% находятся в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как в некоторых регионах они вообще отсутствуют, - свидетельствует г-н Ольхонский. – Да, для улучшения инфраструктуры в конце августа 2021 года была принята Концепция по развитию производства и использования электромобилей в России, которая предполагает увеличение числа зарядных станций до 9 000 ед. к 2024 году. Однако позитивный эффект от этой инициативы проявит себя не сразу, поскольку разветвленная система «зарядок» потребует дополнительных вложений на отладку и эксплуатацию».
Фото: С. Целиков
С ним согласна Ия Гордеева, председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры. Она говорит, что отечественный рынок зарядной инфраструктуры еще не сформировался: ни с точки зрения потребителя (продажи в сегменте еще не достаточные), ни с точки зрения операторов. «Качество электрических заправок и уровня сервиса - более значимый фактор, нежели цена. Бесплатная зарядная инфраструктура недостаточно качественная по той причине, что у собственника отсутствует стимул заниматься ей. Она может не работать, на ней может быть не оборудована необходимая разметка, она может быть просто занята, и автомобилисту придется либо долго ждать очереди, либо искать другую зарядку. В борьбе за владельцев электрокара ключевым остается вопрос удобства, а не цена или качество топлива».
По информации г-жи Гордеевой, в Москве к 2023 году должно функционировать до 600 зарядных станций – таковы планы столичного Дептранса. В Петербурге зарядок пока что значительно меньше - порядка 90 ед., и в прошлом году потребление электроэнергии на всех этих станциях выросло в 2,5 раза по сравнению с 2020-м. Однако нельзя говорить, что данный рост связан исключительно с увеличением автопарка электромобилей. Здесь, по словам эксперта, отметился коммерческий сектор. В городе на Неве появились небольшие фирмы, использующие электрокары для коммерческих перевозок, плюс те, кто сдает электромобили в аренду службам такси. Частники по-прежнему предпочитают заряжаться не на станции какого-то конкретного оператора, а там, где удобнее (или вообще на своем паркинге).
Фото: И. Братуха
Все убивающий утильсбор
С наступлением нового года у всех, кто имеет отношение к рынку электрокаров, нежданно-негаданно появилась новая головная боль. На этот раз ее «подарило» родное государство. С легкого барского плеча чиновники повысили ставку утильсбора на новые электрокары аж в 9 раз.
По убеждению г-жи Гордеевой, это приведет к уменьшению потребительского спроса на электромобили: «В правительстве говорят, что это, дескать, поспособствует развитию российского электромашиностроения, однако пока о серийном производстве российских электрокаров говорить не приходится. Есть риск, что окупаемость существующих и планируемых зарядных станций затянется по причине отсутствия необходимого количества электромобилей».
При этом эксперт утверждает, что расширение сети зарядных станций и сохранение текущего размера утильсбора положительно отразится на планомерном развитии сегмента электрокаров в России. «С точки зрения эксплуатации, автомобили на электротяге обладают свойствами, критически важными в российских условиях. Во-первых, запас хода электромобиля, в зависимости от модели, может достигать 600 км, которых достаточно для поездки за город. Во-вторых, электрокары оставляют меньший углеродный след и шумовые загрязнения по сравнению с автомобилями, оснащенными ДВС. А за счет высокого крутящего момента, который полностью доступен со старта, электрокары разгоняются до 100 км/ч за 5,4 секунды, опережая по этому показателю классические модели».
Фото: Stern.de
Для справки
По информации г-жи Гордеевой, стоимость одного кВт/ч в Петербурге составляет 12-20 руб. на быстрых зарядках и 8-10 руб. на стандартных. Средний чек на одну зарядку для машин класса Nissan Leaf составляет 200-300 руб., для «премиалов» типа Tesla – 500-600 руб. «Отличие между ценами операторов зарядных станций не принципиальное, поэтому в перспективе потребители рассредоточатся по различным локациям», - говорит эксперт.
Несмотря на засилье электрокаров иностранного производства, разработка отечественных моделей все же ведется. Речь идет о хорошо знакомых нашему читателю проектах компании Zetta (городской электрокар City Modul 1), «КамАЗ» (малыш «Кама-1»), липецкого предприятия «Моторинвест», которое также анонсировало выпуск нового электрокара, а также петербургского стартапа «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», который заявил о планах сборки «электрички» на базе УАЗ «Профи».
- 17 400 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
- 1 720 000 РMitsubishi Outlander 2015 в Москве
- 1 050 000 РMitsubishi Outlander 2010 в Москве
- 1 880 000 РMitsubishi Outlander 2015 в Москве
- 715 000 РNissan Leaf 2013 в Москве
- 1 000 000 РMitsubishi Outlander 2012 в Москве
- 6 420 000 РTesla Model 3 2022 в Москве
- 7 510 000 РTesla Model 3 2022 в Москве
- 9 900 000 РAudi e-tron 2020 в Москве
- 10 560 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий