7 июня 2021, 13:59
Будущие водители стали чаще пользоваться гаджетами на экзаменах: им грозят уголовным сроком
«Билет номер девять. Приём!». Списывать на экзамене в наше время стало значительно проще. Будущие водители проносят гаджеты в гипсе, медицинских масках, очках, наручных часах и даже ботинках. ГИБДД обещает квалифицировать такие действия по уголовной статье.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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Существую специальные фирмы, которые за вознаграждение обещают помочь сдать экзамен. На одежду экзаменуемого закрепляется особое устройство, на которое с припаркованного поблизости автомобиля передаются по радиосвязи правильные ответы. Особенно часто к таким уловкам прибегают водители, лишенные ранее прав и повторно сдающие экзамен, чтобы их вернуть. Сейчас суды, как правило, прекращают уголовное дело и назначают штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
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