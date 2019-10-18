Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
18 октября 2019, 13:53

Будущих водителей предлагают водить на экскурсию в морг

  • 64
  • 0
Депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Самаренкин предложил оригинальный способ профилактики ДТП. По его замыслу, обязательные экскурсии в морг помогут ученикам автошкол более ответственно вести себя за рулем.
Будущих водителей предлагают водить на экскурсию в морг

Фото взято из открытых источников

Ранее мы писали
Эксперты МЧС дали несколько полезных советов, как избежать серьезных травм в автомобильной аварии. Возможно ...
Читать далее
Посещение морга, по мнению депутата, станет хорошей профилактикой дорожно-транспортных происшествий. Ученики автошкол смогут воочию убедиться, насколько страшными последствиями может обернуться беспечность за рулем. Водители перед тем, как сесть за руль, должны понимать, что у них в руках опасное оружие, которым можно погубить и себя, и других людей.

Большинство коллег-парламентариев инициативу Дмитрия Самаренкина поддержали, сообщает Nation News со ссылкой на информационное агентство URA. Однако, они отметили, что реализовать подобные «культпоходы» на практике будет достаточно сложно. Реальные визиты в городские морги можно заменить показами документальных фильмов, которые необходимо будет специально отснять для демонстрации в автошколах.

Ранее эксперты МЧС дали водителям несколько советов, как выжить в ДТП. Прежде всего, надо не впадать в панику и постараться уйти от лобового столкновения со встречным транспортом. Неподвижное препятствие в этом случае предпочтительнее несущегося на большой скорости автомобиля. 
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Рейтинг самых надежных авто старше 10 лет
Вот только не немцы. И не vw. Спросите любого на техстанции.
Игорь
АвтоСпецЦентр Nissan | отзывы
Цитата:| Кому: Lana А меня уломали на кредит, до сих пор жалею, что поддалась. Машину продавать не отказывались, но выставили цену дороже на 300 тысяч, и мне не хватило наличности. Уговаривали под соусом, что я смогу внести 50% предоплаты, и ставка будет минимальной. Наврали. Предоплата 20%, ставка ...
Ася
Major Subaru 47 МКАД | отзывы
Цитата:| Кому: Дима Мою тоже не смогли доставить в обещанное время, но все хорошо закончилось стараниями менеджера Вадима. Я хотел отменить заказ, а он меня уговорил. Взял дело на свой контроль, отзванивался раз в неделю и сообщал, как обстоят дела с доставкой. Скажете, от этого не легче, если машины ...
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Лучшие китайские вседорожники до 1 миллиона рублей
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 7 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Будущих водителей предлагают водить на экскурсию в морг
{{material_127836}}Посещение морга, по мнению депутата, станет хорошей профилактикой дорожно-транспортных происшествий. Ученики автошкол смогут воочию убедиться, насколько страшными последствиями может обернуться беспечность за рулем. Водители перед тем, как сесть за руль, должны понимать, что у них в руках опасное оружие, которым можно погубить и себя, и других людей.Большинство коллег-парламентариев инициативу Дмитрия Самаренкина поддержали, сообщает Nation News со ссылкой на информационное агентство URA. Однако, они отметили, что реализовать подобные «культпоходы» на практике будет достаточно сложно. Реальные визиты в городские морги можно заменить показами документальных фильмов, которые необходимо будет специально отснять для демонстрации в автошколах.Ранее эксперты МЧС дали водителям несколько советов, как выжить в ДТП. Прежде всего, надо не впадать в панику и постараться уйти от лобового столкновения со встречным транспортом. Неподвижное препятствие в этом случае предпочтительнее несущегося на большой скорости автомобиля. 
2019-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Белгород Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.