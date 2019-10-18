18 октября 2019, 13:53
Будущих водителей предлагают водить на экскурсию в морг
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Депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Самаренкин предложил оригинальный способ профилактики ДТП. По его замыслу, обязательные экскурсии в морг помогут ученикам автошкол более ответственно вести себя за рулем.
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Эксперты МЧС дали несколько полезных советов, как избежать серьезных травм в автомобильной аварии. Возможно ...Читать далее
Большинство коллег-парламентариев инициативу Дмитрия Самаренкина поддержали, сообщает Nation News со ссылкой на информационное агентство URA. Однако, они отметили, что реализовать подобные «культпоходы» на практике будет достаточно сложно. Реальные визиты в городские морги можно заменить показами документальных фильмов, которые необходимо будет специально отснять для демонстрации в автошколах.
Ранее эксперты МЧС дали водителям несколько советов, как выжить в ДТП. Прежде всего, надо не впадать в панику и постараться уйти от лобового столкновения со встречным транспортом. Неподвижное препятствие в этом случае предпочтительнее несущегося на большой скорости автомобиля.
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