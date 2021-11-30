Будущий флагман BMW мощностью 750 сил: первые изображения
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Кроме того, BMW XM – первый автомобиль М-подразделения за последние 40 лет, который не основан на базовой серийной модели. В 1978 году у BMW был единственный подобный опыт со среднемоторным купе BMW M1.
Судя по закамуфлированным прототипам, которые уже больше года тестируют на дорогах общего пользования, серийный BMW XM сохранит пропорции концепта, но лишится некоторых особенно эксцентричных нюансов. Сборку наладят в конце 2022 года на заводе в США, где сейчас выпускают все кроссоверы баварской марки: от X3 до X7.
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