23 августа 2021, 15:35
Будущий ЛуАЗ: светодиодные фары и 17-е колеса
Легендарный советский внедорожник ЛуАЗ-969 выпускали с 1966 по 2002 год. Независимый дизайнер Тимур Даутов решил возродить самобытный автомобиль хотя бы в виде виртуальной модели.
Дарья Климова Фото: behance.net/rumite
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Фото: behance.net/rumite
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Фото: behance.net/rumite
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Фото: behance.net/rumite
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Фото: behance.net/rumite
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Фото: behance.net/rumite
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Фото: behance.net/rumite
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Фото: behance.net/rumite
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Фото: behance.net/rumite
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Новый ЛуАЗ представлен в традиционном варианте с 2-местным салоном и вместительным грузовым отсеком. На корме огромное стекло пятой двери украшают светодиодные фонари, выступающие треугольниками над плоскостью багажника. Салон Тимур Даутов выполнил в аскетичном стиле: односпицевый мульти-руль со встроенным дисплеем и спрятанная под крышкой медиасистема.
Упомянутые модели: ЛУАЗ 969
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