29 декабря 2021, 11:56
Будут ли дорожать автомобили: власти ответили на главный вопрос водителей
Глава Минпромторга Денис Мантуров сделал прогноз по ситуации на российском авторынке в следующем году: как будут меняться цены, вернутся ли льготные автокредиты и повысят ли утильсбор.
Дарья Климова Фото: iStock
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Еще один важный момент, от которого зависит рост цен – повышение ставки утилизационного сбора. Вероятность этого, по словам Мантурова, небольшая, несмотря на то, что тарифы планировали повысить еще в первом квартале 2021 года. Основные споры сейчас идут вокруг увеличения утильсборов в отношении спецтехники. Сейчас базовая ставка сбора по ней составляет 172,5 тысячи рублей.
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