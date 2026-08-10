Супер-крейсер становится внедорожником: 175 л.с. и подвеска WP — каким будет первый эндуро от Buell

Buell готовит туристический мотоцикл на базе Super Cruiser с 175 л.с.

Американский бренд Buell рассматривает запуск первого adventure-мотоцикла на платформе Super Cruiser. Это может стать важным шагом для компании, ведь сегмент туристических эндуро активно растет, а конкуренция среди производителей усиливается.

Американский бренд Buell рассматривает запуск первого adventure-мотоцикла на платформе Super Cruiser. Это может стать важным шагом для компании, ведь сегмент туристических эндуро активно растет, а конкуренция среди производителей усиливается.

Американская компания Buell может впервые выйти на рынок приключенческих мотоциклов, используя в качестве основы платформу Super Cruiser мощностью 175 л.с. Такой шаг позволяет изменить расстановку сил в сегменте, где сейчас доминируют европейские и японские производители.

Прототип будущей модели, созданный на базе концепта Goat Hill Climber, уже был представлен в публикации. Внутри компании обсуждается возможность запуска серийной версии, которая будет включать длинноходную подвеску WP, облегченную раму, модернизированную выпускную систему и внедорожные шины. Эти доработки призваны повысить универсальность платформы и сделать мотоцикл пригодным для сложных маршрутов.

Сейчас в линейке Buell нет ни одной модели класса Adventure, и если проект получит одобрение, компания сможет занять место в одном из наиболее быстрорастущих сегментов рынка. Изначально концепт создан в качестве тестового образца для проверки возможностей платформы Super Cruiser. Руководство Buell уже провело переговоры с инженерами о перспективах серийного производства, однако окончательное решение пока не принято.

Если Buell решится на серийное производство приключенческих мотоциклов, это может стать важным событием для рынка и дать новый импульс развитию американских брендов в сегменте, где традиционно сильны европейские и японские компании. Для российских байкеров появление таких моделей может расширить выбор и создать новые возможности для дальних путешествий по простым маршрутам.