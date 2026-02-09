Почему уникальный четырехдверный концепт Bugatti 16C Galibier остался лишь мечтой и как это повлияло на будущее марки

Bugatti 16C Galibier: как 1000-сильный седан так и не стал серийным автомобилем

Bugatti была близка к запуску мощного четырехдверного седана, который мог бы изменить представление о люксовых авто. Однако проект Galibier так и не дошел до конвейера, а компания сделала ставку на развитие Chiron. Почему это решение до сих пор обсуждают эксперты - в нашем материале.

История Bugatti полна неожиданных поворотов, но один из самых интригующих эпизодов связан с концептом 16C Galibier. В 2009 году компания оказалась на пороге революции: впервые в своей истории она могла выпустить не гиперкар, а электрический четырехдверный седан мощностью в тысячу лошадиных сил. Это был бы не просто автомобиль, а вызов сегменту роскошных машин.

Galibier был представлен на закрытом мероприятии в Мольсайме, где Bugatti представила нечто совершенно новое. Внешне автомобиль сочетает в себе классические черты бренда с современными линиями, под капотом скрывается 8-литровый двигатель W16 с двумя компрессорами. Такой мотор мог бы сделать Galibier самым мощным и быстрым седаном в мире, если бы проект не свернули на самом старте.

Причины отказа от серийного производства до сих пор вызывают споры. Руководство Bugatti решило, что ресурс компании целесообразнее направить на развитие гиперкара Chiron. В результате, несмотря на восторженные отзывы и огромный интерес со стороны покупателей, Galibier остался лишь концептом. Для многих поклонников марки это стало настоящим разочарованием.

Интересно, что сам проект Галибье был не просто пробой модели прогрессивного ряда. Это был амбициозный шаг к созданию автомобилей нового класса, где роскошь и производительность сочетаются с практичностью. В концепции салона использованы дорогие материалы, уровень комфорта подтверждал самые высокие стандарты. При этом инженеры обещали динамику, сравнимую с лучшими спорткарами.

В итоге отказ от Galibier стал поворотным моментом для Bugatti. Компания окончательно закрепила за собой статус производителя исключительно гиперкаров, а идея четырехдверного седана ушла в тень. Однако до сих пор многие эксперты считают, что, если бы Galibier вышел на рынок, он мог бы изменить расстановку сил в сегменте люксовых автомобилей и даже резко увеличить конкурентность.