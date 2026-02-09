Почему уникальный четырехдверный концепт Bugatti 16C Galibier остался лишь мечтой и как это повлияло на будущее марки

9 февраля 2026, 19:37
Bugatti 16C Galibier: как 1000-сильный седан так и не стал серийным автомобилем
Bugatti 16C Galibier: как 1000-сильный седан так и не стал серийным автомобилем
Bugatti была близка к запуску мощного четырехдверного седана, который мог бы изменить представление о люксовых авто. Однако проект Galibier так и не дошел до конвейера, а компания сделала ставку на развитие Chiron. Почему это решение до сих пор обсуждают эксперты - в нашем материале.
История Bugatti полна неожиданных поворотов, но один из самых интригующих эпизодов связан с концептом 16C Galibier. В 2009 году компания оказалась на пороге революции: впервые в своей истории она могла выпустить не гиперкар, а электрический четырехдверный седан мощностью в тысячу лошадиных сил. Это был бы не просто автомобиль, а вызов сегменту роскошных машин.
Galibier был представлен на закрытом мероприятии в Мольсайме, где Bugatti представила нечто совершенно новое. Внешне автомобиль сочетает в себе классические черты бренда с современными линиями, под капотом скрывается 8-литровый двигатель W16 с двумя компрессорами. Такой мотор мог бы сделать Galibier самым мощным и быстрым седаном в мире, если бы проект не свернули на самом старте.
Причины отказа от серийного производства до сих пор вызывают споры. Руководство Bugatti решило, что ресурс компании целесообразнее направить на развитие гиперкара Chiron. В результате, несмотря на восторженные отзывы и огромный интерес со стороны покупателей, Galibier остался лишь концептом. Для многих поклонников марки это стало настоящим разочарованием.
Интересно, что сам проект Галибье был не просто пробой модели прогрессивного ряда. Это был амбициозный шаг к созданию автомобилей нового класса, где роскошь и производительность сочетаются с практичностью. В концепции салона использованы дорогие материалы, уровень комфорта подтверждал самые высокие стандарты. При этом инженеры обещали динамику, сравнимую с лучшими спорткарами.
В итоге отказ от Galibier стал поворотным моментом для Bugatti. Компания окончательно закрепила за собой статус производителя исключительно гиперкаров, а идея четырехдверного седана ушла в тень. Однако до сих пор многие эксперты считают, что, если бы Galibier вышел на рынок, он мог бы изменить расстановку сил в сегменте люксовых автомобилей и даже резко увеличить конкурентность.
Похожие материалы Бугатти
-
09.02.2026, 20:05
Почему кроссоверы Belgee стали хитом: реальные цены и новые условия у дилеров
Белорусские кроссоверы Belgee неожиданно вышли в лидеры продаж благодаря снижению цен и простоте обслуживания. Мы выяснили, сколько реально стоят эти автомобили у дилеров, какие комплектации доступны и когда ждать новые модели.Читать далее
-
09.02.2026, 19:14
Пять причин выбрать подержанную Lada Vesta вместо новой Granta в 2026 году
В условиях роста цен на новые автомобили многие задумываются о покупке подержанных моделей с остаточной гарантией. Сравниваем ключевые параметры Lada Vesta и Granta, чтобы понять, какая из них действительно выгоднее для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность.Читать далее
-
09.02.2026, 18:42
В России появился новый роскошный личный самолет: что изменилось в сегменте частной авиации
Американский G3 Vision Jet стал самой обсуждаемой новинкой в мире частной авиации. Эксперты отмечают уникальные решения и уровень комфорта, который ранее был недоступен в этом классе. Почему этот самолет уже называют новым стандартом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 18:32
Ferrari Roma 2024 в уникальном цвете Blu Tour de France выставлен на аукцион
На аукционе появилась Ferrari Roma 2024 года с редким окрасом Blu Tour de France и салоном Iroko. Автомобиль с 3,9-литровым турбомотором V8 и пробегом 4100 миль может стать настоящей находкой для ценителей. Цена нового экземпляра превышала 300 тысяч долларов, что подчеркивает статус модели.Читать далее
-
09.02.2026, 18:25
Виртуальный рестомод Mercedes-Benz W140: классика возвращается в новом облике
Виртуальный проект от kelsonik возвращает культовый Mercedes-Benz W140 S-Class в цифровую эпоху, сочетая узнаваемый строгий дизайн с элементами актуального W223. Такой подход может изменить взгляд на рестомоды премиальных седанов.Читать далее
-
09.02.2026, 18:19
Cadillac выходит на старт Формулы-1 с уникальным двойным окрасом болида
Cadillac готовится к своему первому сезону в Формуле-1, представив необычный дизайн болида с разделенной ливреей. Проект, стартовавший после заявления Майкла Андретти, уже близок к дебюту в Мельбурне. Почему это событие может изменить расклад сил в чемпионате - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 18:14
Starvan Advance RV: модульный автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter удивил новыми возможностями
Модульные решения в автодомах позволяют забыть о компромиссах между комфортом и компактностью. Новый Starvan Advance RV на базе Mercedes-Benz Sprinter демонстрирует, как современные технологии меняют подход к организации пространства и автономности в путешествиях.Читать далее
-
09.02.2026, 18:03
Редкий Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года ушел с молотка за рекордную сумму
На аукционе был продан Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года за сумму, в несколько раз превышающую среднерыночную стоимость подобных моделей. Эксперты гадают, что стало причиной такого ажиотажа и как это повлияет на рынок. Неожиданный результат заставил пересмотреть взгляды на ценообразование редких авто.Читать далее
-
09.02.2026, 17:59
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и современным оснащением. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 16:06
На АвтоВАЗе сварили 217 кузовов Lada Azimut: старт продаж намечен на 2026 год
АвтоВАЗ завершил сварку первой партии кузовов для Lada Azimut - 217 экземпляров. Модель обещает стать одной из самых технологичных среди российских кроссоверов. Почему этот запуск важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся.Читать далее
Похожие материалы Бугатти
-
09.02.2026, 20:05
Почему кроссоверы Belgee стали хитом: реальные цены и новые условия у дилеров
Белорусские кроссоверы Belgee неожиданно вышли в лидеры продаж благодаря снижению цен и простоте обслуживания. Мы выяснили, сколько реально стоят эти автомобили у дилеров, какие комплектации доступны и когда ждать новые модели.Читать далее
-
09.02.2026, 19:14
Пять причин выбрать подержанную Lada Vesta вместо новой Granta в 2026 году
В условиях роста цен на новые автомобили многие задумываются о покупке подержанных моделей с остаточной гарантией. Сравниваем ключевые параметры Lada Vesta и Granta, чтобы понять, какая из них действительно выгоднее для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность.Читать далее
-
09.02.2026, 18:42
В России появился новый роскошный личный самолет: что изменилось в сегменте частной авиации
Американский G3 Vision Jet стал самой обсуждаемой новинкой в мире частной авиации. Эксперты отмечают уникальные решения и уровень комфорта, который ранее был недоступен в этом классе. Почему этот самолет уже называют новым стандартом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 18:32
Ferrari Roma 2024 в уникальном цвете Blu Tour de France выставлен на аукцион
На аукционе появилась Ferrari Roma 2024 года с редким окрасом Blu Tour de France и салоном Iroko. Автомобиль с 3,9-литровым турбомотором V8 и пробегом 4100 миль может стать настоящей находкой для ценителей. Цена нового экземпляра превышала 300 тысяч долларов, что подчеркивает статус модели.Читать далее
-
09.02.2026, 18:25
Виртуальный рестомод Mercedes-Benz W140: классика возвращается в новом облике
Виртуальный проект от kelsonik возвращает культовый Mercedes-Benz W140 S-Class в цифровую эпоху, сочетая узнаваемый строгий дизайн с элементами актуального W223. Такой подход может изменить взгляд на рестомоды премиальных седанов.Читать далее
-
09.02.2026, 18:19
Cadillac выходит на старт Формулы-1 с уникальным двойным окрасом болида
Cadillac готовится к своему первому сезону в Формуле-1, представив необычный дизайн болида с разделенной ливреей. Проект, стартовавший после заявления Майкла Андретти, уже близок к дебюту в Мельбурне. Почему это событие может изменить расклад сил в чемпионате - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 18:14
Starvan Advance RV: модульный автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter удивил новыми возможностями
Модульные решения в автодомах позволяют забыть о компромиссах между комфортом и компактностью. Новый Starvan Advance RV на базе Mercedes-Benz Sprinter демонстрирует, как современные технологии меняют подход к организации пространства и автономности в путешествиях.Читать далее
-
09.02.2026, 18:03
Редкий Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года ушел с молотка за рекордную сумму
На аукционе был продан Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года за сумму, в несколько раз превышающую среднерыночную стоимость подобных моделей. Эксперты гадают, что стало причиной такого ажиотажа и как это повлияет на рынок. Неожиданный результат заставил пересмотреть взгляды на ценообразование редких авто.Читать далее
-
09.02.2026, 17:59
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и современным оснащением. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 16:06
На АвтоВАЗе сварили 217 кузовов Lada Azimut: старт продаж намечен на 2026 год
АвтоВАЗ завершил сварку первой партии кузовов для Lada Azimut - 217 экземпляров. Модель обещает стать одной из самых технологичных среди российских кроссоверов. Почему этот запуск важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся.Читать далее