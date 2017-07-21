21 июля 2017, 17:15

Bugatti Chiron оснастят электрическими компонентами двигателя

Руководство премиум-бренда Bugatti сообщило, что появление электрических компонентов на гиперкаре, который придет на смену купе Chiron, неизбежно. По мнению главы компании, потенциал бензиновых двигателей окончательно исчерпан.
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При создании последней модели гиперкара Chiron инженеры уже использовали гибридные технологии. Но в этом случае создатели ограничились лишь дальнейшей форсировкой двигателя «старшего брата» Bugatti Veyron. Руководитель компании Вольфганг Дюрхаймер считает, что нынешние технологии достигли своего потолка и в мире нет ни одного серийного автомобиля, который «чисто механически» смог бы превзойти 1500-сильный Chiron.

Тем не менее, даже при полной оправданности введения электромоторов, руководство французского бренда считает разговоры о переходе на «зеленые» двигатели преждевременными. Первая модель, оснащенная экологически чистой силовой установкой, появится не ранее 2024 года.

Разработки новой модели еще даже не начались - компания обдумывает концепцию. Актуальный Chiron будет выпускаться еще 8 лет, и нет никаких гарантий, что сразу же получит наследника. Компания держит в секрете модель, на которую будет сделана ставка, но один из наиболее вероятных вариантов - серийная версия пятидверного хэтчбека Galibier, показанного в 2009 году.

Политика французского бренда не подразумевает параллельный выпуск двух моделей, поэтому опираясь на прошлый опыт, можно сделать вывод, что премьера новой электромодели состоится не ранее 2014 года, а возможно даже в 2032.

Комплектации и технические характеристики

Bugatti Veyron 16.4 8.0 AMT
Год выпуска, с2005
Год выпуска, по2014
Кузовкупе
Количество дверей/мест2
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин1001 / 736 при 6000
Объем двигателя7993
Тип трансмисииробот 7
Приводполный
Городской цикл40.4
Загородный цикл14.7
Смешанный цикл24.1
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Дизайн и тюнинг Бугатти Вейрон

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Bugatti Chiron оснастят электрическими компонентами двигателя
 {{material_118641}}При создании последней модели гиперкара Chiron инженеры уже использовали гибридные технологии. Но в этом случае создатели ограничились лишь дальнейшей форсировкой двигателя «старшего брата» Bugatti Veyron. Руководитель компании Вольфганг Дюрхаймер считает, что нынешние технологии достигли своего потолка и в мире нет ни одного серийного автомобиля, который «чисто механически» смог бы превзойти 1500-сильный Chiron.Тем не менее, даже при полной оправданности введения электромоторов, руководство французского бренда считает разговоры о переходе на «зеленые» двигатели преждевременными. Первая модель, оснащенная экологически чистой силовой установкой, появится не ранее 2024 года.Разработки новой модели еще даже не начались - компания обдумывает концепцию. Актуальный Chiron будет выпускаться еще 8 лет, и нет никаких гарантий, что сразу же получит наследника. Компания держит в секрете модель, на которую будет сделана ставка, но один из наиболее вероятных вариантов - серийная версия пятидверного хэтчбека Galibier, показанного в 2009 году.Политика французского бренда не подразумевает параллельный выпуск двух моделей, поэтому опираясь на прошлый опыт, можно сделать вывод, что премьера новой электромодели состоится не ранее 2014 года, а возможно даже в 2032.
2017-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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