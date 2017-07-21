Bugatti Chiron оснастят электрическими компонентами двигателя
Тем не менее, даже при полной оправданности введения электромоторов, руководство французского бренда считает разговоры о переходе на «зеленые» двигатели преждевременными. Первая модель, оснащенная экологически чистой силовой установкой, появится не ранее 2024 года.
Разработки новой модели еще даже не начались - компания обдумывает концепцию. Актуальный Chiron будет выпускаться еще 8 лет, и нет никаких гарантий, что сразу же получит наследника. Компания держит в секрете модель, на которую будет сделана ставка, но один из наиболее вероятных вариантов - серийная версия пятидверного хэтчбека Galibier, показанного в 2009 году.
Политика французского бренда не подразумевает параллельный выпуск двух моделей, поэтому опираясь на прошлый опыт, можно сделать вывод, что премьера новой электромодели состоится не ранее 2014 года, а возможно даже в 2032.
Комплектации и технические характеристики
|Bugatti Veyron 16.4 8.0 AMT
|Год выпуска, с
|2005
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|1001 / 736 при 6000
|Объем двигателя
|7993
|Тип трансмисии
|робот 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|40.4
|Загородный цикл
|14.7
|Смешанный цикл
|24.1
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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