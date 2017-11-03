3 ноября 2017, 21:25

Bugatti Chiron «с рук» оценили дороже нового

В Великобритании на продажу выставлен первый сошедший с конвейера Bugatti Chiron. Стоимость автомобиля с пробегом на треть превысила прайс на новый гиперкар.
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Bugatti Chiron «с рук» оценили дороже нового Bugatti

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Житель Британии продал свой «Широн» автосалону Romans International, который специализируется на реализации эксклюзивных и редких спортивных автомобилей. Гиперкар оценили в 3,6 млн фунтов стерлингов (4,8 млн долларов), что на 1,1 млн фунтов 1,32 млн долларов) превысило стартовую стоимость нового авто.

Одометр транспортного средства зафиксировал пробег в 1 300 миль (2 100 км). По предварительным данным, марка выпустит всего 500 экземпляров Bugatti Chiron на протяжении всего жизненного цикла модели, равного 10 годам.

Гиперкар удостоился официальной премьеры в начале 2016 года. Купе приводится в движение 1 500-сильным двигателем W16 с четырьмя турбокомпрессорами. Время разгона с места до 100 км/ч займет 2,5 секунды, а максимально допустимая скорость «в целях безопасности» ограничена на отметке 420 км/ч.

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Форум Bugatti EB 16.4 Veyron
Какой на нее налог в россии???
Юля
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Какой w12 ало, там 16 цилиндров)
Николай
Bugatti Veyron Grand Sport: необычная красота
цвет кузова и рисунок обшивки - выше всех похвал!
semen812
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Bugatti Chiron «с рук» оценили дороже нового
{{material_121105}}Житель Британии продал свой «Широн» автосалону Romans International, который специализируется на реализации эксклюзивных и редких спортивных автомобилей. Гиперкар оценили в 3,6 млн фунтов стерлингов (4,8 млн долларов), что на 1,1 млн фунтов 1,32 млн долларов) превысило стартовую стоимость нового авто.Одометр транспортного средства зафиксировал пробег в 1 300 миль (2 100 км). По предварительным данным, марка выпустит всего 500 экземпляров Bugatti Chiron на протяжении всего жизненного цикла модели, равного 10 годам.Гиперкар удостоился официальной премьеры в начале 2016 года. Купе приводится в движение 1 500-сильным двигателем W16 с четырьмя турбокомпрессорами. Время разгона с места до 100 км/ч займет 2,5 секунды, а максимально допустимая скорость «в целях безопасности» ограничена на отметке 420 км/ч.
2017-11-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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