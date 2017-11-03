3 ноября 2017, 21:25
Bugatti Chiron «с рук» оценили дороже нового
В Великобритании на продажу выставлен первый сошедший с конвейера Bugatti Chiron. Стоимость автомобиля с пробегом на треть превысила прайс на новый гиперкар.
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Одометр транспортного средства зафиксировал пробег в 1 300 миль (2 100 км). По предварительным данным, марка выпустит всего 500 экземпляров Bugatti Chiron на протяжении всего жизненного цикла модели, равного 10 годам.
Гиперкар удостоился официальной премьеры в начале 2016 года. Купе приводится в движение 1 500-сильным двигателем W16 с четырьмя турбокомпрессорами. Время разгона с места до 100 км/ч займет 2,5 секунды, а максимально допустимая скорость «в целях безопасности» ограничена на отметке 420 км/ч.
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Какой на нее налог в россии???
Какой w12 ало, там 16 цилиндров)
цвет кузова и рисунок обшивки - выше всех похвал!
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