2 сентября 2019, 15:27
Bugatti Chiron установил рекорд скорости
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Фото: Bugatti
Британский пилот Энди Уоллес на немецком треке сумел разогнать гиперкар Bugatti Chiron до фантастических 490,5 км/ч. Такого результата удалось добиться отчасти за счет некоторых изменений в конструкции автомобиля.
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
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Гиперкар оснастили доработанным мотором W16, который форсировали до 1 578 л.с., что на 99 сил больше по сравнению со стандартной моделью, сообщает портал 32cars.ru. Кроме того, благодаря усовершенствованному аэродинамическому оперению автомобиль-рекордсмен оказался на 25 сантиметров длиннее Chiron Sport. Еще одним изменением стала адаптивная подвеска, которая более точно варьирует величину дорожного просвета для оптимизации сопротивления воздуха. Вишенкой на торте можно считать специально разработанные шины Michelin Pilot Cup 2, которые способны выдерживать огромные нагрузки.
В результате, 58-летний пилот Энди Уоллес, неоднократный победитель Ле-Мана, сумел разогнать Bugatti Chiron до 304,773 миль в час, что соответствует 490,48 км/ч. Рекорд официально зафиксирован экспертами Немецкой ассоциации технического надзора (TUV). Как сообщил глава марки Стефан Винкельманн, имя Bugatti навсегда войдет в историю как производителя самых быстрых в мире автомобилей. Теперь настало время сосредоточиться на других задачах.
Комментарии
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