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2 сентября 2019, 15:27

Bugatti Chiron установил рекорд скорости

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Фото: Bugatti
Британский пилот Энди Уоллес на немецком треке сумел разогнать гиперкар Bugatti Chiron до фантастических 490,5 км/ч. Такого результата удалось добиться отчасти за счет некоторых изменений в конструкции автомобиля.
Bugatti Chiron установил рекорд скорости

Фото: Bugatti

Bugatti Chiron установил рекорд скорости

Фото: Bugatti

Bugatti Chiron установил рекорд скорости

Фото: Bugatti

Bugatti Chiron установил рекорд скорости

Фото: Bugatti

Bugatti Chiron установил рекорд скорости
Bugatti Chiron установил рекорд скорости
Bugatti Chiron установил рекорд скорости
Bugatti Chiron установил рекорд скорости
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Компания Bugatti неоднократно заявляла, что ей не слишком интересны разного рода рекорды и гонки. Однако на этот раз решено было сделать исключение. На трек отправили специально подготовленный автомобиль, работа над которым заняла шесть месяцев. Инженеры Bugatti объединили усилия с экспертами по шасси из Dallara и производителем шин Michelin. Изначальной целью проекта было преодолеть скоростной барьер в 300 миль в час. 

Гиперкар оснастили доработанным мотором W16, который форсировали до 1 578 л.с., что на 99 сил больше по сравнению со стандартной моделью, сообщает портал 32cars.ru. Кроме того, благодаря усовершенствованному аэродинамическому оперению автомобиль-рекордсмен оказался на 25 сантиметров длиннее Chiron Sport. Еще одним изменением стала адаптивная подвеска, которая более точно варьирует величину дорожного просвета для оптимизации сопротивления воздуха. Вишенкой на торте можно считать специально разработанные шины Michelin Pilot Cup 2, которые способны выдерживать огромные нагрузки.

В результате, 58-летний пилот Энди Уоллес, неоднократный победитель Ле-Мана, сумел разогнать Bugatti Chiron до 304,773 миль в час, что соответствует 490,48 км/ч. Рекорд официально зафиксирован экспертами Немецкой ассоциации технического надзора (TUV). Как сообщил глава марки Стефан Винкельманн, имя Bugatti навсегда войдет в историю как производителя самых быстрых в мире автомобилей. Теперь настало время сосредоточиться на других задачах.


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Отзывы по теме
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Bugatti Chiron установил рекорд скорости
{{material_126552}}Компания Bugatti неоднократно заявляла, что ей не слишком интересны разного рода рекорды и гонки. Однако на этот раз решено было сделать исключение. На трек отправили специально подготовленный автомобиль, работа над которым заняла шесть месяцев. Инженеры Bugatti объединили усилия с экспертами по шасси из Dallara и производителем шин Michelin. Изначальной целью проекта было преодолеть скоростной барьер в 300 миль в час. Гиперкар оснастили доработанным мотором W16, который форсировали до 1 578 л.с., что на 99 сил больше по сравнению со стандартной моделью, сообщает портал 32cars.ru. Кроме того, благодаря усовершенствованному аэродинамическому оперению автомобиль-рекордсмен оказался на 25 сантиметров длиннее Chiron Sport. Еще одним изменением стала адаптивная подвеска, которая более точно варьирует величину дорожного просвета для оптимизации сопротивления воздуха. Вишенкой на торте можно считать специально разработанные шины Michelin Pilot Cup 2, которые способны выдерживать огромные нагрузки.В результате, 58-летний пилот Энди Уоллес, неоднократный победитель Ле-Мана, сумел разогнать Bugatti Chiron до 304,773 миль в час, что соответствует 490,48 км/ч. Рекорд официально зафиксирован экспертами Немецкой ассоциации технического надзора (TUV). Как сообщил глава марки Стефан Винкельманн, имя Bugatti навсегда войдет в историю как производителя самых быстрых в мире автомобилей. Теперь настало время сосредоточиться на других задачах.
2019-09-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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