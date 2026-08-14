Bugatti Destrier: гиперкар высотой в 1 метр, который бросил вызов физике

Bugatti Destrier: гиперкар с самым низким кузовом и мотором W16 на базе Bolide

Bugatti Destrier - уникальный гиперкар, который сочетает в себе 8-литровый W16, карбоновый монокок и самый низкий кузов в истории марки. Новинка уже вызвала интерес у коллекционеров и автолюбителей, а ее премьера состоится на Monterey Car Week.

Bugatti Destrier - уникальный гиперкар, который сочетает в себе 8-литровый W16, карбоновый монокок и самый низкий кузов в истории марки. Новинка уже вызвала интерес у коллекционеров и автолюбителей, а ее премьера состоится на Monterey Car Week.

Bugatti неожиданно удивляет автомобильный мир, представляя Destrier - гиперкар, созданный в единственном экземпляре на базе трекового Bolide. Эта новинка сразу привлекла внимание не только из-за технических характеристик, но и благодаря самому низкому кузову в истории бренда: высота машины около одного метра. Такой подход к дизайну предполагает стремление Bugatti к экспериментам и поиску новых форм в сегменте гиперкаров.

В отличие от Bolide, где акцент делался на агрессивную аэродинамику, Destrier получил более плавные и цельные линии. Передняя часть внешней расширенной решетки в виде подковы и граненого капота, фирменная линия Bugatti C тянется вдоль всего кузова. Колеса разного диаметра — 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади — подчеркивают модели спортивного характера. Сзади установлены тонкие фонари, низкое антикрыло и четыре выхлопных патрубка, работающие по центру.

Техническая начинка осталась верна традициям марки: 8-литровый двигатель W16 с оригинальными турбинами и карбоновым монокок. Однако мощность Destrier снижена до 1578 л.с. по сравнению с 1825 л.с. в трековом Bolide. В интерьере сочетаются премиальные материалы: коричневая кожа, нубук и трехмерный текстиль с медными нитями. Вместо большого экранного экрана - физические органы управления, декоративные элементы отсылают к самым первым образцам.

Destrier — третий проект в рамках программы Bugatti Solitaire, где каждый автомобиль производится в единственном экземпляре для конкретного клиента. Машина уже обрела владельца, и ее впервые показали на Неделе автомобилей в Монтерее в Калифорнии. Стоимость Destrier не разглашается, но известно, что базовая цена классического Bolide превышала 4,5 миллиона долларов.

Интерес к гиперкарам растет не только среди коллекционеров, но и среди энтузиастов, следящих за развитием технологий в автоспорте и премиальном сегменте. Похожий интерес к инновациям можно наблюдать и в других сегментах. Например, в материале о электроомотоцикле Skyleap для экстремальных условий.