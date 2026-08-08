Единственный в мире: Зачем Bugatti превратила трековый Bolide в роскошный доспех Destrier

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 августа 2026, 17:01

Bugatti Destrier: гиперкар в единственном экземпляре с дизайном в стиле рыцарских доспехов

Bugatti Destrier: гиперкар в единственном экземпляре с дизайном в стиле рыцарских доспехов

Единственный в мире: Зачем Bugatti превратила трековый Bolide в роскошный доспех Destrier

Bugatti Destrier: гиперкар в единственном экземпляре с дизайном в стиле рыцарских доспехов

Bugatti Destrier - уникальный гиперкар, созданный по индивидуальному заказу и вдохновленный средневековыми боевыми конями. Модель сочетает техническую платформу Bolide и смелый художественный подход, что делает ее заметной на рынке эксклюзивных автомобилей.

Bugatti Destrier - уникальный гиперкар, созданный по индивидуальному заказу и вдохновленный средневековыми боевыми конями. Модель сочетает техническую платформу Bolide и смелый художественный подход, что делает ее заметной на рынке эксклюзивных автомобилей.

Bugatti неожиданно удивляет автомобильный мир, представляя Destrier - гиперкар, который существует в единственном экземпляре и создан в частном порядке для клиента. В основе - платформа Bolide, но внешний вид и интерьер переработаны настолько, что автомобиль воспринимается как самостоятельное произведение.

Главная идея Destrier – соединить современные технологии с эстетикой средневековых рыцарских доспехов. Хромированные элементы моторного отсека стилизованы под металл, название модели отсылается к боевым коням, которых использовали рыцари. Подобный подход к дизайну пользуется популярностью у Destrier даже на фоне других проектов программы Solitaire, куда ранее вступили в борьбу Brouillard и FKP Hommage.

Техническая часть осталась верна оригиналу: под капотом - 8,0-литровый W16 с собственными турбинами и мощностью 1578 л.с., карбоновое шасси и монокок полностью унаследованы от Bolide. Однако габариты и конструкция изменены: высота кузова не превышает 1 метра, что делает Destrier низкой моделью Bugatti. Колеса увеличены — 20 дюймов спереди и 21 сзади, кузов окрашен в сложный синий оттенок Sapphire Celeste с бриллиантовым блеском, отсылающий к классическому Type 57SC Atlantic.

Снаружи на себя обращает внимание расширенная решетка радиатора в форме подковы, встроенное заднее антикрыло в духе Chiron Profilée и открытые элементы из углеволокна. В интерьере использованы кожа, нубук и 3D-вязаный текстиль, медные нити, вплетенные в ткань, ореол на сиденьях и центральной консоли. Декоративные кованые детали размещены на ключевых элементах салона, а французский флаг аккуратно интегрирован в оформление.

Премьера Destrier прошла на автомобильной неделе в Монтерее, где публика впервые увидела результат столь смелого эксперимента Bugatti. Стоимость автомобиля не раскрывается, лишь то, что придает ему статус уникального арт-объекта для коллекционеров. Интересно, что тенденция к созданию гиперкаров в минимальном тираже становится все заметнее: например, американская компания Rezvani недавно анонсировала модель Beast X с тиражом всего 5 экземпляров и гибридной платформой — подробнее об этом можно узнать в материале о новых подходах к эксклюзивным гиперкарам .

Destrier - не просто демонстрация возможностей кастомизации, а еще и своеобразный манифест Bugatti о том, как искусство и техника могут сливаться в одном объекте. 

Упомянутые марки: Bugatti
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бугатти

Похожие материалы Бугатти

Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Тест-драйв GAC S9: новый гибридный кроссовер с необычными функциями для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
город Орёл Саратов Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться