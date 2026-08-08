Единственный в мире: Зачем Bugatti превратила трековый Bolide в роскошный доспех Destrier

Bugatti Destrier: гиперкар в единственном экземпляре с дизайном в стиле рыцарских доспехов

Bugatti Destrier - уникальный гиперкар, созданный по индивидуальному заказу и вдохновленный средневековыми боевыми конями. Модель сочетает техническую платформу Bolide и смелый художественный подход, что делает ее заметной на рынке эксклюзивных автомобилей.

Bugatti Destrier - уникальный гиперкар, созданный по индивидуальному заказу и вдохновленный средневековыми боевыми конями. Модель сочетает техническую платформу Bolide и смелый художественный подход, что делает ее заметной на рынке эксклюзивных автомобилей.

Bugatti неожиданно удивляет автомобильный мир, представляя Destrier - гиперкар, который существует в единственном экземпляре и создан в частном порядке для клиента. В основе - платформа Bolide, но внешний вид и интерьер переработаны настолько, что автомобиль воспринимается как самостоятельное произведение.

Главная идея Destrier – соединить современные технологии с эстетикой средневековых рыцарских доспехов. Хромированные элементы моторного отсека стилизованы под металл, название модели отсылается к боевым коням, которых использовали рыцари. Подобный подход к дизайну пользуется популярностью у Destrier даже на фоне других проектов программы Solitaire, куда ранее вступили в борьбу Brouillard и FKP Hommage.

Техническая часть осталась верна оригиналу: под капотом - 8,0-литровый W16 с собственными турбинами и мощностью 1578 л.с., карбоновое шасси и монокок полностью унаследованы от Bolide. Однако габариты и конструкция изменены: высота кузова не превышает 1 метра, что делает Destrier низкой моделью Bugatti. Колеса увеличены — 20 дюймов спереди и 21 сзади, кузов окрашен в сложный синий оттенок Sapphire Celeste с бриллиантовым блеском, отсылающий к классическому Type 57SC Atlantic.

Снаружи на себя обращает внимание расширенная решетка радиатора в форме подковы, встроенное заднее антикрыло в духе Chiron Profilée и открытые элементы из углеволокна. В интерьере использованы кожа, нубук и 3D-вязаный текстиль, медные нити, вплетенные в ткань, ореол на сиденьях и центральной консоли. Декоративные кованые детали размещены на ключевых элементах салона, а французский флаг аккуратно интегрирован в оформление.

Премьера Destrier прошла на автомобильной неделе в Монтерее, где публика впервые увидела результат столь смелого эксперимента Bugatti. Стоимость автомобиля не раскрывается, лишь то, что придает ему статус уникального арт-объекта для коллекционеров. Интересно, что тенденция к созданию гиперкаров в минимальном тираже становится все заметнее: например, американская компания Rezvani недавно анонсировала модель Beast X с тиражом всего 5 экземпляров и гибридной платформой — подробнее об этом можно узнать в материале о новых подходах к эксклюзивным гиперкарам .

Destrier - не просто демонстрация возможностей кастомизации, а еще и своеобразный манифест Bugatti о том, как искусство и техника могут сливаться в одном объекте.