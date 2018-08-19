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19 августа 2018, 14:27
Bugatti Divo дразнит новым тизером
Компания Bugatti готовится к мировому дебюту нового гиперкара Divo, который состоится 24 августа. Французский автопроизводитель опубликовал очередной тизер новинки, скрытой покрывалом.
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Компания Bugatti обещает представить 24 августа новую модель – гиперкар Divo. Французский автопроизводитель ...Читать далее
Глава Bugatti Стефан Винкельман пообещал, что у Divo будет «еще больше мощности и прижимной силы». Но точные динамические характеристики пока остаются неизвестными. По всей видимости, новинка получит тот же силовой агрегат, которым оснащается Chiron – 8-литровый W16 с четырьмя турбинами, отдача которого составляет 1 500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента.
Ожидается, что цена Bugatti Divo составит не менее 5 млн евро (или порядка 384 млн рублей по текущему курсу). Всего планируется выпустить 40 таких автомобилей. При этом неясно, войдут ли эти гиперкары в общий тираж Bugatti Chiron, который должен составить 500 экземпляров. Или автопроизводитель рассматривает Divo как отдельную модель.
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Какой w12 ало, там 16 цилиндров)
цвет кузова и рисунок обшивки - выше всех похвал!
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