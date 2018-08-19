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19 августа 2018, 14:27

Bugatti Divo дразнит новым тизером

Компания Bugatti готовится к мировому дебюту нового гиперкара Divo, который состоится 24 августа. Французский автопроизводитель опубликовал очередной тизер новинки, скрытой покрывалом.
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Bugatti Divo дразнит новым тизером Bugatti Chiron
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Компания Bugatti обещает представить 24 августа новую модель – гиперкар Divo. Французский автопроизводитель ...
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Премьера нового гиперкара Bugatti Divo состоится 24 августа в Калифорнии на ежегодном фестивале Quial. Новинка обещает стать самой мощной и яркой моделью Bugatti за всю историю. Под покрывалом проступают спортивные мускулистые очертания гиперкара. Ранее компания опубликовала тизеры, демонстрирующие новую заднюю многосекционную OLED-оптику и улучшенный аэродинамический обвес с французским флагом.

Глава Bugatti Стефан Винкельман пообещал, что у Divo будет «еще больше мощности и прижимной силы». Но точные динамические характеристики пока остаются неизвестными. По всей видимости, новинка получит тот же силовой агрегат, которым оснащается Chiron – 8-литровый W16 с четырьмя турбинами, отдача которого составляет 1 500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента.

Ожидается, что цена Bugatti Divo составит не менее 5 млн евро (или порядка 384 млн рублей по текущему курсу). Всего планируется выпустить 40 таких автомобилей. При этом неясно, войдут ли эти гиперкары в общий тираж Bugatti Chiron, который должен составить 500 экземпляров. Или автопроизводитель рассматривает Divo как отдельную модель.
Новинки и концепт кары Бугатти Чирон
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Bugatti Divo дразнит новым тизером
{{material_124061}}Премьера нового гиперкара Bugatti Divo состоится 24 августа в Калифорнии на ежегодном фестивале Quial. Новинка обещает стать самой мощной и яркой моделью Bugatti за всю историю. Под покрывалом проступают спортивные мускулистые очертания гиперкара. Ранее компания опубликовала тизеры, демонстрирующие новую заднюю многосекционную OLED-оптику и улучшенный аэродинамический обвес с французским флагом.Глава Bugatti Стефан Винкельман пообещал, что у Divo будет «еще больше мощности и прижимной силы». Но точные динамические характеристики пока остаются неизвестными. По всей видимости, новинка получит тот же силовой агрегат, которым оснащается Chiron – 8-литровый W16 с четырьмя турбинами, отдача которого составляет 1 500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента.Ожидается, что цена Bugatti Divo составит не менее 5 млн евро (или порядка 384 млн рублей по текущему курсу). Всего планируется выпустить 40 таких автомобилей. При этом неясно, войдут ли эти гиперкары в общий тираж Bugatti Chiron, который должен составить 500 экземпляров. Или автопроизводитель рассматривает Divo как отдельную модель.
2018-08-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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