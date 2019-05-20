20 мая 2019, 08:44
Bugatti хочет выпустить электрокар
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Глава Bugatti Стефан Винкельманн рассказал подробнее о второй модели французской марки. По его словам, новинка будет отличаться от всех существующих ныне автомобилей.
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Компания активно экспериментирует с модельным рядом, но все выпущенные в последние время автомобили новинками в прямом смысле слова не являются. Cуперкары Divo и эксклюзивный La Voiture Noir, по сути, представляют собой все тот же Chiron. А Bugatti Baby – это уменьшенная копия гоночного Bugatti Type 35 образца 1926 года. Французская марка явно готова замахнуться на что-то более масштабное. Но последнее слово должны сказать боссы в Volkswagen Group.
А пока специалисты Bugatti подробно анализируют, какой должна стать вторая модель, чтобы сохранить эксклюзивность и престиж бренда. Автомобиль получит совершенно новый перспективный тип кузова, которого пока нет на рынке. Еще одна особенность – полностью электрическая силовая установка с выдающимися динамическими характеристиками и дальностью хода. Новинка будет предназначена для повседневного использования, а значит станет более практичной и комфортной, чем Chiron. И последнее, стоить модель будет немного дешевле современных суперкаров, но ее цена, по-прежнему, будет выражаться семизначной цифрой в евро.
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