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23 марта 2020, 00:01

Bugatti показала, как могут выглядеть 2,7 млрд рублей

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У компании Bugatti формально сейчас есть только одна модель – Chiron. На деле же у Chiron время от времени появляются модификации. Шесть разных гиперкаров Chiron выстроили в ряд у стен резиденции Bugatti. Общая стоимость автомобилей составляет 31 млн евро или порядка 2,7 млрд рублей в пересчете по нынешнему курсу.
Bugatti показала как могут выглядеть 2 7 млрд рублей

 

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Bugatti Chiron обладает уникальной способностью к персонализации. Это делает модель особенно привлекательной в мире миллиардеров, где эксклюзивность ценится превыше всего. Все шесть автомобилей построены на базе Chiron, но каждый из них по-своему уникален. Крайний автомобиль слева – это Bugatti Chiron Pur Sport. Автомобиль адресован любителям погонять на треке. Он отличается максимально облегченной конструкцией, более короткими передачами, жесткими пружинами и увеличенным углом развала. Всего планируется выпустить 60 экземпляров по 3 млн евро каждый.

Следующий в ряду – Bugatti Centodieci. Его особая форма кузова отсылает к легендарной модели Bugatti EB110, созданной в 1991 году в честь 110-летия основателя марки Этторе Бугатти. Тираж составит 10 экземпляров по 6 млн евро. Далее идет Bugatti Super Sport 300+ с оранжевыми полосами, который недавно завоевал титул самого быстрого серийного автомобиля в мире с рекордной максимальной скоростью 490,48 км/ч. Таких гиперкаров соберут 30 штук по цене 3,5 млн евро каждый.

Абсолютно черный Bugatti La Voiture Noire – это самый дорогой в мире автомобиль. По слухам, Криштиану Роналду отдал за него 11 млн евро. Гиперкар спроектировали по мотивам автомобиля Bugatti 57SC Atlantic, созданного сыном основателя марки Жаном Бугатти в 1936 году. Пятым стал Bugatti Divo, ориентированный на максимальную прижимную силу, управляемость и очень быстрое движение по кольцевым трассам. Тираж – 40 экземпляров по 5 млн евро за каждый. Замыкает линейку Chiron Sport, который может считаться «суперкаром на каждый день». Стоит он сравнительно недорого – «всего» 2,7 млн евро.

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Отзывы по теме
Форум Bugatti EB 16.4 Veyron
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Bugatti показала, как могут выглядеть 2,7 млрд рублей
{{material_128998}}Bugatti Chiron обладает уникальной способностью к персонализации. Это делает модель особенно привлекательной в мире миллиардеров, где эксклюзивность ценится превыше всего. Все шесть автомобилей построены на базе Chiron, но каждый из них по-своему уникален. Крайний автомобиль слева – это Bugatti Chiron Pur Sport. Автомобиль адресован любителям погонять на треке. Он отличается максимально облегченной конструкцией, более короткими передачами, жесткими пружинами и увеличенным углом развала. Всего планируется выпустить 60 экземпляров по 3 млн евро каждый.Следующий в ряду – Bugatti Centodieci. Его особая форма кузова отсылает к легендарной модели Bugatti EB110, созданной в 1991 году в честь 110-летия основателя марки Этторе Бугатти. Тираж составит 10 экземпляров по 6 млн евро. Далее идет Bugatti Super Sport 300+ с оранжевыми полосами, который недавно завоевал титул самого быстрого серийного автомобиля в мире с рекордной максимальной скоростью 490,48 км/ч. Таких гиперкаров соберут 30 штук по цене 3,5 млн евро каждый.Абсолютно черный Bugatti La Voiture Noire – это самый дорогой в мире автомобиль. По слухам, Криштиану Роналду отдал за него 11 млн евро. Гиперкар спроектировали по мотивам автомобиля Bugatti 57SC Atlantic, созданного сыном основателя марки Жаном Бугатти в 1936 году. Пятым стал Bugatti Divo, ориентированный на максимальную прижимную силу, управляемость и очень быстрое движение по кольцевым трассам. Тираж – 40 экземпляров по 5 млн евро за каждый. Замыкает линейку Chiron Sport, который может считаться «суперкаром на каждый день». Стоит он сравнительно недорого – «всего» 2,7 млн евро.
2020-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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