23 марта 2020, 00:01
Bugatti показала, как могут выглядеть 2,7 млрд рублей
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У компании Bugatti формально сейчас есть только одна модель – Chiron. На деле же у Chiron время от времени появляются модификации. Шесть разных гиперкаров Chiron выстроили в ряд у стен резиденции Bugatti. Общая стоимость автомобилей составляет 31 млн евро или порядка 2,7 млрд рублей в пересчете по нынешнему курсу.
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Следующий в ряду – Bugatti Centodieci. Его особая форма кузова отсылает к легендарной модели Bugatti EB110, созданной в 1991 году в честь 110-летия основателя марки Этторе Бугатти. Тираж составит 10 экземпляров по 6 млн евро. Далее идет Bugatti Super Sport 300+ с оранжевыми полосами, который недавно завоевал титул самого быстрого серийного автомобиля в мире с рекордной максимальной скоростью 490,48 км/ч. Таких гиперкаров соберут 30 штук по цене 3,5 млн евро каждый.
Абсолютно черный Bugatti La Voiture Noire – это самый дорогой в мире автомобиль. По слухам, Криштиану Роналду отдал за него 11 млн евро. Гиперкар спроектировали по мотивам автомобиля Bugatti 57SC Atlantic, созданного сыном основателя марки Жаном Бугатти в 1936 году. Пятым стал Bugatti Divo, ориентированный на максимальную прижимную силу, управляемость и очень быстрое движение по кольцевым трассам. Тираж – 40 экземпляров по 5 млн евро за каждый. Замыкает линейку Chiron Sport, который может считаться «суперкаром на каждый день». Стоит он сравнительно недорого – «всего» 2,7 млн евро.
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