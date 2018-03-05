5 марта 2018, 17:15
Bugatti покажет 1800-сильный Chiron Sport
Компания Bugatti анонсировала премьеру 1800-сильного гиперкара Chiron, который, по всей видимости, получит к названию приставку «Sport». Новинку покажут на мотор-шоу в Женеве.
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Гиперкар Bugatti Chiron установил мировой рекорд по разгону с места до 400 км/ч с последующей полной остановкой ...Читать далее
Все технические подробности Bugatti обещает рассказать завтра, на пресс-конференции в Женеве. Нынешний Chiron разгоняется от нуля до «сотни» за 2,5 секунды, а до 400 км/ч за 42 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отсечке 420 км/ч, чтобы увеличить лимит до 450 км/ч требуется специальный ключ. А особые покрышки Michelin позволят гиперкару разогнаться до рекордных 483 км/ч. Возможно, новый Chiron Sport попытается вернуть французской марке звание самого быстрого серийного автомобиля, которое когда-то принадлежало Veyron Super Sport, но было отнято Koenigsegg Agera RS с рекордом 447 км/ч.
Bugatti Chiron был впервые представлен публике на автосалоне в Женеве в марте 2016 года. Автомобиль планируется выпустить тиражом не более 500 экземпляров в течение ближайших 10 лет. Первый покупатель из России заплатил за гиперкар 243 млн рублей.
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Отзывы по теме
Похоже Bugatti Veyron ушел в прошлое с появлением Vision Gran Turismo а за ним и Bugatti Chiron (которые внешние очень схожи, но по своим характеристикам намного превышают вейрон) , хотя в широне ограничили максимальную скорость до 420км/ ч. Но по динамике набора скорости и новых современных технологий ...
Какой w12 ало, там 16 цилиндров)
цвет кузова и рисунок обшивки - выше всех похвал!
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