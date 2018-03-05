5 марта 2018, 17:15

Bugatti покажет 1800-сильный Chiron Sport

Компания Bugatti анонсировала премьеру 1800-сильного гиперкара Chiron, который, по всей видимости, получит к названию приставку «Sport». Новинку покажут на мотор-шоу в Женеве.
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В опубликованном видео-тизере, Bugatti говорит о новой версии гиперкара Chiron. Новинка получит модифицированный 8-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами, мощность которого должна возрасти на 300 лошадиных сил – с 1 500 до 1 800 л.с. Версия Chiron Sport будет отличаться от стандартного гиперкара новым аэродинамическим обвесом, видоизмененным капотом и круглыми патрубками выпускной системы.

Все технические подробности Bugatti обещает рассказать завтра, на пресс-конференции в Женеве. Нынешний Chiron разгоняется от нуля до «сотни» за 2,5 секунды, а до 400 км/ч за 42 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отсечке 420 км/ч, чтобы увеличить лимит до 450 км/ч требуется специальный ключ. А особые покрышки Michelin позволят гиперкару разогнаться до рекордных 483 км/ч. Возможно, новый Chiron Sport попытается вернуть французской марке  звание самого быстрого серийного автомобиля, которое когда-то принадлежало Veyron Super Sport, но было отнято Koenigsegg Agera RS с рекордом 447 км/ч.

Bugatti Chiron был впервые представлен публике на автосалоне в Женеве в марте 2016 года. Автомобиль планируется выпустить тиражом не более 500 экземпляров в течение ближайших 10 лет. Первый покупатель из России заплатил за гиперкар 243 млн рублей.
Новинки и концепт кары Бугатти
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Bugatti покажет 1800-сильный Chiron Sport
{{material_120914}}В опубликованном видео-тизере, Bugatti говорит о новой версии гиперкара Chiron. Новинка получит модифицированный 8-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами, мощность которого должна возрасти на 300 лошадиных сил – с 1 500 до 1 800 л.с. Версия Chiron Sport будет отличаться от стандартного гиперкара новым аэродинамическим обвесом, видоизмененным капотом и круглыми патрубками выпускной системы.Все технические подробности Bugatti обещает рассказать завтра, на пресс-конференции в Женеве. Нынешний Chiron разгоняется от нуля до «сотни» за 2,5 секунды, а до 400 км/ч за 42 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отсечке 420 км/ч, чтобы увеличить лимит до 450 км/ч требуется специальный ключ. А особые покрышки Michelin позволят гиперкару разогнаться до рекордных 483 км/ч. Возможно, новый Chiron Sport попытается вернуть французской марке  звание самого быстрого серийного автомобиля, которое когда-то принадлежало Veyron Super Sport, но было отнято Koenigsegg Agera RS с рекордом 447 км/ч.Bugatti Chiron был впервые представлен публике на автосалоне в Женеве в марте 2016 года. Автомобиль планируется выпустить тиражом не более 500 экземпляров в течение ближайших 10 лет. Первый покупатель из России заплатил за гиперкар 243 млн рублей.
2018-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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