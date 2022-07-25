Bugatti получает «новый» логотип и более широкий фирменный стиль
Фото: Bugatti
При этом он добавил, что компания намерена «выйти за рамки того, чтобы быть исключительно эксклюзивным производителем гиперкаров, новая цель - стать более широким по охвату люксовым брендом». Напомним, что Bugatti уже много лет выпускает модные товары и, в сотрудничестве с другими брендами, - различные аксессуары, такие как, например, звуковые системы или часы.
Сказанное, между прочим, означает то, что максимальная скорость станет гораздо менее важной составляющей, нежели роскошь, которую обеспечат новые Bugatti. Компания намерена расширить свою деятельность за пределами автомобильной промышленности, одновременно «осваивая новые технологии» в рамках автомобильного пространства.
Хендрик Малиновски, управляющий директор по продажам и маркетингу Bugatti Automobiles, заявил следующее: «Мы не просто создали новый вид и ощущение. Мы проанализировали, откуда мы приехали, проследили историческую связь, на которую всегда ссылались при прежнем переустройстве бренда и выпуске Veyron в 2000-х годах. Мы оценили, как Chiron изменил позиционирование и привлекательность Bugatti, как изменился мир за последние 10 лет. Не забывайте: на момент выхода Veyron «айфона» ещё не существовало».
Учитывая эти факторы, новый дизайн бренда стал более смелым и современным, при этом пропитанным наследием Этторе Бугатти. На самом деле новация не такая уж шокирующая. «Новый» логотип состоит из хорошо известных и слитых воедино букв «E» и «B», в честь все того же основателя компании. Только отныне он имеет 2D-дизайн и более современный шрифт, как мы уже могли видеть у многих других брендов (Kia, Peugeot, Aston Martin и Volkswagen).
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