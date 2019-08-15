15 августа 2019, 10:10
Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage
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Компания Bugatti привезет на фестиваль в Пэббл-Бич новый гиперкар. Новинка построена на базе Bugatti Chiron и отличается особой формой кузова, которая отсылает к легендарной модели Bugatti EB110, созданной в 1991 году в честь 110-летия основателя марки Этторе Бугатти.
Bugatti EB110 Hommage
Bugatti EB110 Hommage
Bugatti EB110 Hommage
Bugatti EB110 Hommage
Bugatti EB110 Hommage
Bugatti EB110 Hommage
Bugatti EB110 Hommage
Bugatti EB110 Hommage
Bugatti EB110 Hommage
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Нынешний Bugatti EB110 Hommage построен на базе гиперкара Chiron, но кузов новинки изготовили по индивидуальному проекту. В нем прослеживаются черты оригинального Bugatti EB110 Super Sport. Автомобиль получил фирменную решетку радиатора в форме подковы, но по размеру она меньше, чем у Chiron. Изменилась форма воздухозаборников, а передний карбоновый сплиттер окрасили в цвет кузова. Светодиодные фары стали еще тоньше и превратились в горизонтальные полоски. Мотор, скорее всего, сохранится стандартный для Chiron – 8,0-литровый W16 мощностью 1 500 л.с. (1 600 Нм). Разгон до первой «сотни» занимает 2,4 секунды. Максимальная скорость – 420 км/ч. Тираж Bugatti EB110 Hommage составит всего 10 экземпляров. Цена каждого будет начинаться от 8 млн евро.
Комментарии
Комментарии пользователей
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