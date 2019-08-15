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15 августа 2019, 10:10

Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage

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Компания Bugatti привезет на фестиваль в Пэббл-Бич новый гиперкар. Новинка построена на базе Bugatti Chiron и отличается особой формой кузова, которая отсылает к легендарной модели Bugatti EB110, созданной в 1991 году в честь 110-летия основателя марки Этторе Бугатти.
Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage

Bugatti EB110 Hommage

Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage

Bugatti EB110 Hommage

Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage

Bugatti EB110 Hommage

Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage

Bugatti EB110 Hommage

Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage

Bugatti EB110 Hommage

Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage

Bugatti EB110 Hommage

Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage

Bugatti EB110 Hommage

Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage

Bugatti EB110 Hommage

Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage

Bugatti EB110 Hommage

Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage
Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage
Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage
Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage
Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage
Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage
Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage
Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage
Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage
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Новинку назвали Bugatti EB110 Hommage, где «hommage» в переводе с французского означает «почтение», «уважение». Почти 30 лет назад оригинальный Bugatti EB110 выпустили по случаю 110-й годовщины со дня рождения основателя французской марки Этторе Бугатти. Автомобиль оснащался 553-сильным мотором и мог разгоняться до 342 км/ч. Ничего похожего в то время конкуренты предложить не могли. Годом позже, в 1992-м компания выпустила облегченный вариант модели Bugatti EB110 Super Sport, двигатель которого форсировали до 611 л.с, а максимальную скорость увеличили до 351 км/ч. Один такой автомобиль ярко-жёлтого цвета в 1994 году приобрел Михаэль Шумахер, что стало дополнительной рекламой для модели. Суперкар EB110 интересен еще и тем, что это последняя серийная модель, выпущенная Bugatti перед тем, как компанию купил концерн Volkswagen в 1998 году. 

Нынешний Bugatti EB110 Hommage построен на базе гиперкара Chiron, но кузов новинки изготовили по индивидуальному проекту. В нем прослеживаются черты оригинального Bugatti EB110 Super Sport. Автомобиль получил фирменную решетку радиатора в форме подковы, но по размеру она меньше, чем у Chiron. Изменилась форма воздухозаборников, а передний карбоновый сплиттер окрасили в цвет кузова. Светодиодные фары стали еще тоньше и превратились в горизонтальные полоски. Мотор, скорее всего, сохранится стандартный для Chiron – 8,0-литровый W16 мощностью 1 500 л.с. (1 600 Нм). Разгон до первой «сотни» занимает 2,4 секунды. Максимальная скорость – 420 км/ч. Тираж Bugatti EB110 Hommage составит всего 10 экземпляров. Цена каждого будет начинаться от 8 млн евро.


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Форум Bugatti EB 16.4 Veyron
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Bugatti построит всего 10 гиперкаров EB110 Hommage
{{material_126428}}Новинку назвали Bugatti EB110 Hommage, где «hommage» в переводе с французского означает «почтение», «уважение». Почти 30 лет назад оригинальный Bugatti EB110 выпустили по случаю 110-й годовщины со дня рождения основателя французской марки Этторе Бугатти. Автомобиль оснащался 553-сильным мотором и мог разгоняться до 342 км/ч. Ничего похожего в то время конкуренты предложить не могли. Годом позже, в 1992-м компания выпустила облегченный вариант модели Bugatti EB110 Super Sport, двигатель которого форсировали до 611 л.с, а максимальную скорость увеличили до 351 км/ч. Один такой автомобиль ярко-жёлтого цвета в 1994 году приобрел Михаэль Шумахер, что стало дополнительной рекламой для модели. Суперкар EB110 интересен еще и тем, что это последняя серийная модель, выпущенная Bugatti перед тем, как компанию купил концерн Volkswagen в 1998 году. Нынешний Bugatti EB110 Hommage построен на базе гиперкара Chiron, но кузов новинки изготовили по индивидуальному проекту. В нем прослеживаются черты оригинального Bugatti EB110 Super Sport. Автомобиль получил фирменную решетку радиатора в форме подковы, но по размеру она меньше, чем у Chiron. Изменилась форма воздухозаборников, а передний карбоновый сплиттер окрасили в цвет кузова. Светодиодные фары стали еще тоньше и превратились в горизонтальные полоски. Мотор, скорее всего, сохранится стандартный для Chiron – 8,0-литровый W16 мощностью 1 500 л.с. (1 600 Нм). Разгон до первой «сотни» занимает 2,4 секунды. Максимальная скорость – 420 км/ч. Тираж Bugatti EB110 Hommage составит всего 10 экземпляров. Цена каждого будет начинаться от 8 млн евро.
2019-08-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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