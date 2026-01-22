Скрытые детали и роскошь: что прячет новый Bugatti — сенсация или провокация?

Bugatti представил уникальный F.K.P. Hommage - дань Veyron с сердцем Chiron Super Sport

Bugatti удивил мир новым F.K.P. Hommage. Это не просто оммаж Veyron, а нечто большее. Внутри скрывается мощь Chiron Super Sport. Дизайн сочетает классику и современные технологии. Цена держится в секрете.

На первый взгляд кажется, что перед вами классический Veyron в красно-черном цвете, но это лишь иллюзия. Bugatti вновь взбудоражил автомобильный мир, представив FKP Hommage — уникальный экземпляр, созданный в рамках программы Solitaire. Эта машина – не просто воспоминание о классическом гиперкаре, а настоящий гибрид прошлого и настоящего, в котором соединились черты Veyron и техническая мощь Chiron Super Sport.

В 2026 году, спустя более десяти лет после завершения выпуска Veyron, Bugatti решила провести смелый эксперимент. FKP Hommage - не серийная модель, а штучный проект, как и ранее представленный Brouillard. Автомобиль стал не только отсылкой к эпохе Veyron, но и своеобразным памятником человеку, стоявшему у истоков возрождения марки - Фердинанду Карлу Пьеху. Именно его идеи и легли в основу названия новинки.

Внешне FKP Hommage максимально приближен к прототипу Veyron: фирменная двухцветная окраска, где черный - это не просто краска, открытый карбон, а красный - насыщенный оттенок, отсылающий к первым концептам. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно: перед нами не копия, а переосмысленная классика. Узкие современные фары, переработанные линии кузова и детали, которые невозможно было реализовать двадцать лет назад, выдали в нем продукт XXI века.

Под капотом скрывается настоящий монстр - 8-литровый W16 с собственными турбинами, выдающий 1578 лошадиных сил. Это тот же двигатель, что и у Chiron Super Sport, но в оке, навеянной духом Veyron. Такой симбиоз прошлого и настоящего — редкость даже для Bugatti, где индивидуализация давно стала нормой. Программа Solitaire позволяет воплотить самые смелые фантазии клиентов, и FKP Hommage — яркое тому подтверждение.

Салон автомобиля – отдельная история. Здесь нет ни одной детали: руль и центральная консоль выточены из цельного прибора, а в приборную панель встроены открывающиеся часы Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon диаметром 41 мм. Кстати, этот хронометр не просто украшение — его механизм заводится от движения автомобиля, без всякой электроники. Тоннель между сиденьями также выполнена из карбона, а обивка - из эксклюзивных тканей, созданных вручную в Париже. Каждый элемент интерьера придает уникальность машине и ее владельцу.

Bugatti не раскрывает стоимость FKP Hommage. Тем не менее, даже если бы была названа цена, вряд ли кто-то смог бы купить этот автомобиль: он существует в единственном экземпляре и уже стал частью истории марки.

FKP Hommage - не просто автомобиль, а символ преемственности и уважения к наследию. В нем сочетаются инженерная дерзость, роскошь и внимание к деталям, которые всегда выделяли Bugatti. И, возможно, именно такие проекты определяют, каким будет будущее гиперкаров - когда прошлое и настоящее встречаются в одном объекте, рождается нечто совершенно новое.