Виртуальный Bugatti Royale Crown — попытка представить гиперседан будущего и соперника Koenigsegg Gemera

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 февраля 2026, 06:43

Bugatti Royale Crown: виртуальный гиперседан с претензией на конкуренцию Gemera

Bugatti Royale Crown: виртуальный гиперседан с претензией на конкуренцию Gemera

Виртуальный Bugatti Royale Crown — попытка представить гиперседан будущего и соперника Koenigsegg Gemera

Bugatti Royale Crown: виртуальный гиперседан с претензией на конкуренцию Gemera

Bugatti Royale Crown - не реальный автомобиль, а смелая визуализация гиперседана с четырьмя дверями и роскошным салоном. Почему этот проект вызвал споры среди экспертов и чем он отличается от привычных Bugatti - разбираемся в деталях.

Bugatti Royale Crown - не реальный автомобиль, а смелая визуализация гиперседана с четырьмя дверями и роскошным салоном. Почему этот проект вызвал споры среди экспертов и чем он отличается от привычных Bugatti - разбираемся в деталях.

В автомобильном мире нечасто создаются концепты, вызывающие столько обсуждений, как виртуальный Bugatti Royale Crown. Этот гиперседан, лишь присутствующий в рендере, сразу привлекает внимание необычным сочетанием роскоши и спорных дизайнерских решений. Причина интереса проста: попытка представить, каким мог бы быть четырехдверный Bugatti, способный бросить вызов Koenigsegg Gemera.

С первого взгляда становится ясно, что Royale Crown не похож на типичный Bugatti. В темноте его легко спутать с Porsche Panamera, а технические элементы - например, фары - напоминают Maserati. Капот с агрессивными вентиляционными отверстиями скорее подошел бы к экзотическому спорткару, фирменная решетка в форме подковы требует доработки, чтобы соответствовать статусу марки. Профиль автомобиля не выдается в нем Bugatti: арки передних колес выглядят обычно, на крыльях - странные декоративные вставки, задняя часть и линия остекления ассоциируются с Panamera. При этом дизайнер попытался замаскировать четырехдверную компоновку под купе, спрятав ручки задних дверей и отклонившись от традиционных задних окон.

Цветовое решение тоже вызывает вопросы: коричневый кузов и салон из коричневой кожи выглядят не слишком вдохновляюще для гиперседана, который должен поразить воображение. Однако автор рендера утверждает, что интерьер выполнен на таком уровне, что даже представители BMW 7 Series, Audi A8 и Mercedes S-Class могли бы позавидовать качеству отделки. Колеса тоже не отличалась оригинальностью.

Важно отметить, что Bugatti Royale Crown — исключительно плод фантазии художника, а не реальный проект компании. Виртуальный гиперседан был замечен в социальных сетях, где его автор @tedoradze.giorgi разместил изображение машины рядом с частным самолетом, подчеркивая статус автомобиля. Если бы такой Bugatti действительно появился на свет, его цена, вероятно, превысила бы стоимость Tourbillion, а мощность могла бы достичь 1500 л.с. Благодаря гибридной силовой установке.

Пока неизвестно, планируют ли Bugatti когда-либо выпустить настоящий гиперседан. В истории марки уже были попытки создать четырехдверные модели, но до серийного производства дело не дошло. Тем не менее, интерес к подобным проектам не угасает, и многие автолюбители продолжают обсуждать, что было бы, если бы Bugatti решилась на такой шаг. Вопрос о том, появится ли в будущем гиперседан или даже гипер-внедорожник от Bugatti, остается открытым.

Кстати, интерес к необычным и смелым экспериментам в мировом транспорте ограничивается не только автомобилями. Недавно мы обратились к немецкому проекту, где классический Ducati 749S был полностью переосмыслен и превратился в футуристический кафе-рейсер с узнаваемым обликом и современными технологиями. Подробнее о том, как мастера из Германии изменили представление культового мотоцикла, можно узнать в нашем материале по ссылке .

Упомянутые марки: Bugatti, Koenigsegg
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бугатти, Кёнигсегг

Похожие материалы Бугатти, Кёнигсегг

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Магнитогорск Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться