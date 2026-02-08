Виртуальный Bugatti Royale Crown — попытка представить гиперседан будущего и соперника Koenigsegg Gemera

Bugatti Royale Crown: виртуальный гиперседан с претензией на конкуренцию Gemera

Bugatti Royale Crown - не реальный автомобиль, а смелая визуализация гиперседана с четырьмя дверями и роскошным салоном. Почему этот проект вызвал споры среди экспертов и чем он отличается от привычных Bugatti - разбираемся в деталях.

Bugatti Royale Crown - не реальный автомобиль, а смелая визуализация гиперседана с четырьмя дверями и роскошным салоном. Почему этот проект вызвал споры среди экспертов и чем он отличается от привычных Bugatti - разбираемся в деталях.

В автомобильном мире нечасто создаются концепты, вызывающие столько обсуждений, как виртуальный Bugatti Royale Crown. Этот гиперседан, лишь присутствующий в рендере, сразу привлекает внимание необычным сочетанием роскоши и спорных дизайнерских решений. Причина интереса проста: попытка представить, каким мог бы быть четырехдверный Bugatti, способный бросить вызов Koenigsegg Gemera.

С первого взгляда становится ясно, что Royale Crown не похож на типичный Bugatti. В темноте его легко спутать с Porsche Panamera, а технические элементы - например, фары - напоминают Maserati. Капот с агрессивными вентиляционными отверстиями скорее подошел бы к экзотическому спорткару, фирменная решетка в форме подковы требует доработки, чтобы соответствовать статусу марки. Профиль автомобиля не выдается в нем Bugatti: арки передних колес выглядят обычно, на крыльях - странные декоративные вставки, задняя часть и линия остекления ассоциируются с Panamera. При этом дизайнер попытался замаскировать четырехдверную компоновку под купе, спрятав ручки задних дверей и отклонившись от традиционных задних окон.

Цветовое решение тоже вызывает вопросы: коричневый кузов и салон из коричневой кожи выглядят не слишком вдохновляюще для гиперседана, который должен поразить воображение. Однако автор рендера утверждает, что интерьер выполнен на таком уровне, что даже представители BMW 7 Series, Audi A8 и Mercedes S-Class могли бы позавидовать качеству отделки. Колеса тоже не отличалась оригинальностью.

Важно отметить, что Bugatti Royale Crown — исключительно плод фантазии художника, а не реальный проект компании. Виртуальный гиперседан был замечен в социальных сетях, где его автор @tedoradze.giorgi разместил изображение машины рядом с частным самолетом, подчеркивая статус автомобиля. Если бы такой Bugatti действительно появился на свет, его цена, вероятно, превысила бы стоимость Tourbillion, а мощность могла бы достичь 1500 л.с. Благодаря гибридной силовой установке.

Пока неизвестно, планируют ли Bugatti когда-либо выпустить настоящий гиперседан. В истории марки уже были попытки создать четырехдверные модели, но до серийного производства дело не дошло. Тем не менее, интерес к подобным проектам не угасает, и многие автолюбители продолжают обсуждать, что было бы, если бы Bugatti решилась на такой шаг. Вопрос о том, появится ли в будущем гиперседан или даже гипер-внедорожник от Bugatti, остается открытым.

Кстати, интерес к необычным и смелым экспериментам в мировом транспорте ограничивается не только автомобилями. Недавно мы обратились к немецкому проекту, где классический Ducati 749S был полностью переосмыслен и превратился в футуристический кафе-рейсер с узнаваемым обликом и современными технологиями. Подробнее о том, как мастера из Германии изменили представление культового мотоцикла, можно узнать в нашем материале по ссылке .