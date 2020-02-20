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20 февраля 2020, 17:41

Bugatti выпустила 250-й Chiron в специальной версии

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Фото: zr.ru
Французская марка Bugatti отметила «экватор» — выпущен 250-й «Широн» из запланированных 500 штук. Юбилейный экземпляр Chiron привезут на женевский автосалон.
Bugatti выпустила 250 й Chiron в специальной версии

Фото: zr.ru

Bugatti выпустила 250 й Chiron в специальной версии

Фото: zr.ru

Bugatti выпустила 250 й Chiron в специальной версии

Фото: zr.ru

Bugatti выпустила 250 й Chiron в специальной версии

Фото: zr.ru

Bugatti выпустила 250 й Chiron в специальной версии

Фото: zr.ru

Bugatti выпустила 250 й Chiron в специальной версии

Фото: zr.ru

Bugatti выпустила 250 й Chiron в специальной версии
Bugatti выпустила 250 й Chiron в специальной версии
Bugatti выпустила 250 й Chiron в специальной версии
Bugatti выпустила 250 й Chiron в специальной версии
Bugatti выпустила 250 й Chiron в специальной версии
Bugatti выпустила 250 й Chiron в специальной версии
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Юбилейным экземпляром стал гиперкар в специальной версии Sport Edition Noire Sportive. 250-й Bugatti Chiron в первую очередь отличается кузовом, который выполнен из неокрашенного карбона, а также деталями матово-черного цвета, решеткой радиатора, аэродинамическими элементами и титановыми патрубками выпускной системы. Салон Bugatti Chiron также выполнен в черном цвете.

Презентация гиперкара состоялась 4 года назад на автосалоне в Женеве. Тогда, в 2016, Chiron заменил модель Veyron, всего запланировано выпустить 500 автомобилей. Спецверсия Sport Edition Noire Sportive, которая будет представлена широкой публике в Женеве уже в следующем месяце, собрана на базе Chiron Sport и стоит такой гиперкар 3,3 миллиона евро. В версии Sport Edition Noire Sportive выпустят только 20 экземпляров.

Под капотом 250-го, как и у остальных Chiron, стоит 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами, мощность которого составляет 1600 л.с. До первой «сотни» гиперкар разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость ограничена до 440 км/час.

Bugatti осталось выпустить еще 250 гиперкаров Chiron, при этом, 150 из них уже продано. В компании отмечают, что каждый Chiron — технологический шедевр. Ожидается, что Bugatti презентует в Женеве свою новинку, информацию о которой тщательно оберегает. 

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Отзывы по теме
Форум Bugatti EB 16.4 Veyron
Похоже Bugatti Veyron ушел в прошлое с появлением Vision Gran Turismo а за ним и Bugatti Chiron (которые внешние очень схожи, но по своим характеристикам намного превышают вейрон) , хотя в широне ограничили максимальную скорость до 420км/ ч. Но по динамике набора скорости и новых современных технологий ...
Александр
Bugatti больше не хочет кроссовер. И вот почему
Это ж Рено Калеос 2017 года рождения...
Vavillo
Специалисты замерили реальный расход топлива Bugatti Chiron
Какой w12 ало, там 16 цилиндров)
Николай
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Bugatti выпустила 250-й Chiron в специальной версии
{{material_127490}}Юбилейным экземпляром стал гиперкар в специальной версии Sport Edition Noire Sportive. 250-й Bugatti Chiron в первую очередь отличается кузовом, который выполнен из неокрашенного карбона, а также деталями матово-черного цвета, решеткой радиатора, аэродинамическими элементами и титановыми патрубками выпускной системы. Салон Bugatti Chiron также выполнен в черном цвете.Презентация гиперкара состоялась 4 года назад на автосалоне в Женеве. Тогда, в 2016, Chiron заменил модель Veyron, всего запланировано выпустить 500 автомобилей. Спецверсия Sport Edition Noire Sportive, которая будет представлена широкой публике в Женеве уже в следующем месяце, собрана на базе Chiron Sport и стоит такой гиперкар 3,3 миллиона евро. В версии Sport Edition Noire Sportive выпустят только 20 экземпляров.Под капотом 250-го, как и у остальных Chiron, стоит 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами, мощность которого составляет 1600 л.с. До первой «сотни» гиперкар разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость ограничена до 440 км/час.Bugatti осталось выпустить еще 250 гиперкаров Chiron, при этом, 150 из них уже продано. В компании отмечают, что каждый Chiron — технологический шедевр. Ожидается, что Bugatti презентует в Женеве свою новинку, информацию о которой тщательно оберегает. 
2020-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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