20 февраля 2020, 17:41
Bugatti выпустила 250-й Chiron в специальной версии
- 109
- 0
Фото: zr.ru
Французская марка Bugatti отметила «экватор» — выпущен 250-й «Широн» из запланированных 500 штук. Юбилейный экземпляр Chiron привезут на женевский автосалон.
Фото: zr.ru
Фото: zr.ru
Фото: zr.ru
Фото: zr.ru
Фото: zr.ru
Фото: zr.ru
Ранее мы писали
Они вселяют чувство прекрасного одним своим видом. Динамика, обтекаемые линии кузова и мощь агрегатов — то ...Читать далее
Презентация гиперкара состоялась 4 года назад на автосалоне в Женеве. Тогда, в 2016, Chiron заменил модель Veyron, всего запланировано выпустить 500 автомобилей. Спецверсия Sport Edition Noire Sportive, которая будет представлена широкой публике в Женеве уже в следующем месяце, собрана на базе Chiron Sport и стоит такой гиперкар 3,3 миллиона евро. В версии Sport Edition Noire Sportive выпустят только 20 экземпляров.
Под капотом 250-го, как и у остальных Chiron, стоит 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами, мощность которого составляет 1600 л.с. До первой «сотни» гиперкар разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость ограничена до 440 км/час.
Bugatti осталось выпустить еще 250 гиперкаров Chiron, при этом, 150 из них уже продано. В компании отмечают, что каждый Chiron — технологический шедевр. Ожидается, что Bugatti презентует в Женеве свою новинку, информацию о которой тщательно оберегает.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Похоже Bugatti Veyron ушел в прошлое с появлением Vision Gran Turismo а за ним и Bugatti Chiron (которые внешние очень схожи, но по своим характеристикам намного превышают вейрон) , хотя в широне ограничили максимальную скорость до 420км/ ч. Но по динамике набора скорости и новых современных технологий ...
Это ж Рено Калеос 2017 года рождения...
Какой w12 ало, там 16 цилиндров)
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве