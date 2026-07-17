Последний W16 продан: Bugatti закрыла эру культовых моторов и переходит на гибриды

17 июля 2026, 06:34
Bugatti завершает эпоху: последний W16 Mistral отправился на Ближний Восток
Bugatti завершает эпоху: последний W16 Mistral отправился на Ближний Восток
Bugatti официально завершил выпуск автомобилей с легендарным двигателем W16, передав последний экземпляр Mistral клиенту из Ближнего Востока. Эта новость важна для рынка суперкаров: модель стала символом перехода бренда к гибридным технологиям и новым стандартам роскоши.
Bugatti официально завершила производство автомобилей с культовым двигателем W16, передав 99-й и последний экземпляр модели Mistral клиенту с Ближнего Востока. Этот автомобиль стал не только прощанием с эпохой четырехтурбинных моторов, но и символом перехода бренда к гибридным технологиям, что отражает глобальные тенденции в индустрии суперкаров.
Финальный Mistral выполнен в уникальной цветовой схеме Sur Mesure, разработанной совместно с дилерским центром в Эр-Рияде. Особое внимание уделено экстерьеру: двухцветная окраска «Пик» и «Искорка» сочетается с французским триколором на передних колесных дисках, а на внутренней стороне активного заднего антикрыла нанесено памятное послание. В салоне преобладает кожа Magnolia, а матовые элементы из серого карбона подчеркивают эксклюзивность образа.
В интерьере можно найти сразу несколько отсылок к истории марки. Подпись Этторе Бугатти вышита на подголовниках, нанесена на алюминиевые пороги, а также присутствует на декоративной накладке моторного отсека. Вместо традиционного танцующего слона на селекторе передач установлен индивидуальный фалькон — символ уважения к ближневосточному владельцу. Вставка Spirit of the Wind из хрусталя Lalique украшает подлокотник и повторяет скульптуру, которую получают все покупатели Mistral при заказе.
Дверные вставки с контрастной прострочкой цвета «Антрацит» содержат стилизованные изображения предыдущих моделей с двигателем W16, что делает автомобиль настоящим коллекционным артефактом. Как отмечают эксперты, столь глубокая персонализация обеспечивает не только высокий статус клиента, но и историческую уникальность момента для Bugatti.
Завершение выпуска Mistral совпало с открытием нового производственного комплекса La Manufacture, где теперь собирают гибридный Tourbillon. Эта модель оснащена 8,3-литровым двигателем V16 без турбонаддува, но с дополнительными электромоторами разработки Rimac, что отражает смену технологического курса компании. Важное замечание: эпоха W16 началась с модели Veyron по инициативе Фердинанда Пиеха, который поставил задачу создать дорожный автомобиль мощностью 1000 л.с., способный разгоняться свыше 400 км/ч и при этом сохранять комфорт для повседневной езды.
Для российского рынка новость о завершении эры W16 может представлять интерес с точки зрения коллекционирования и инвестиций: автомобили с этим мотором уже сейчас считаются редкостью и могут значительно вырасти в цене. Кроме того, переход Bugatti к гибридным технологиям отражает глобальную тенденцию электрификации даже в сегменте ультрароскошных автомобилей. Последний Mistral, судя по всему, станет не только памятником инженерной мысли, но и важнейшим экспонатом в истории бренда, а его уникальные детали и оформление делают его одним из самых желанных автомобилей для коллекционеров во всем мире.
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