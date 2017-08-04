Буграм не хватает зелени и дорог
Региональные власти рассматривают Бугровское поселение в составе агломерации с территорией Мурино. Между ними планируется создать буферную зону с парком и общественно-деловым пространством. При этом внутри жилых кварталов в шаговой доступности также должны быть предусмотрены прогулочные зоны. Предложенный повторно вариант изменений в генплан включал один парк на 15 гектаров с бульваром.
Михаил Москвин, заместитель председателя правительства Ленобласти: «Проектировщики забыли указать станцию метро, которая предусмотрена в плане перспективного развития метрополитена Санкт-Петербурга. Остались вопросы, касающиеся дорожной инфраструктуры: необходимо предусмотреть единую транспортную систему с учётом движения общественного транспорта, ее связью с КАД и пробивкой на пр. Культуры. Когда мы увидим проект сбалансированным и гармоничным, тогда и примем его».
Как отмечает, пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, первый раз генплан Бугров был отклонён в декабре прошлого года. Тогда, напомним, проектировщик не предусмотрел перспективы интенсивного развития двух граничащих населённых пунктов и не включил функциональные пространства, которые снижали бы плотность застройки.
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