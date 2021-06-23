«Буханка» будущего: выпустит ли УАЗ такой автомобиль
«Мы рады, что автомобили УАЗ не оставляют творческих людей равнодушными. И хотя работа @weirobird — всего лишь набросок, дух и характер нашей легендарной «Буханки» художник явно уловил. А вы что скажете?». Такой пост появился на официальной странице УАЗа в социальной сети Вконтакте. Также представители компании пообещали сразу рассказать, если примут решение взять на производство данную модель.
Набросок новой «Буханки» появился в Инстаграме у пользователя weirobird и назывался UAZ-452/Bukhanka.
Поклонники продукции УАЗа неоднозначно отреагировали на неофициальный рендер. Кто-то не против прокатиться на такой машине «Я бы точно купил себе такого, черненького тонированного, та на ЗМЗ409 или ПРО...) А если еще и механика то вообще круть. Полный привод блокировки». Другие же менее оптимистичны «вы сами то в это верите.....от завода то уже ничего не осталось....половину территорий продали, оборудование сдали на металл».
Ульяновский автомобильный завод выпускает «Буханку» с 1963 года, автомобиль практически не претерпел серьезных изменений. За это время фургон получил множество модификаций.
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