Грузинский туроператор предлагает уникальный кемпер для поездок по горам – что внутри и сколько стоит

11 декабря 2025, 17:17
Buhanka Campervan: как отправиться в автопутешествие с комфортом
Buhanka Campervan: как отправиться в автопутешествие с комфортом
Путешествия становятся доступнее благодаря аренде кемперов. Оборудованные фургоны и внедорожники ждут любителей приключений. Узнайте, какие опции доступны и что входит в комплектацию. Откройте новые маршруты и впечатления.
Покорять просторы на автомобиле теперь можно с максимальным комфортом. Взять напрокат можно не просто машину, а настоящий дом на колесах. В качестве варианта предлагается переоборудованный фургон-кемпер, который идеально подходит для сложных маршрутов и ночевок на природе.
Внутри кемпера скрыто все необходимое для комфортного отдыха. В салоне легко размещается компания из четырех человек: большая кровать, которая раскладывается за считанные минуты, а на крыше предусмотрено дополнительное спальное место. Для приготовления еды установлен компрессорный холодильник и двухконфорочная плита, а также емкость для воды и раковина. В комплекте — вся необходимая кухонная утварь.
Внутри предусмотрена система обогрева, а для любителей музыки установлены качественные колонки. Для отдыха на свежем воздухе есть раскладной стол и стулья, а также багажник на крыше, оборудованный светодиодной панелью. Зарядить гаджеты можно через USB-разъемы или розетку на 230 Вольт, что особенно удобно в длительных поездках.
Каждый фургон оборудован точкой доступа Wi-Fi 4G с пакетом интернета, а за безлимитный трафик потребуется доплатить. Для тех, кто хочет расширить возможности путешествия, доступны опции: палатка на крыше и крепление для велосипедов.
Аренда таких автомобилей — это возможность увидеть мир с другой стороны, расположиться в самых живописных местах и почувствовать пространственную свободу на колесах. Это альтернативный выбор для тех, кто мечтает о приключениях, но не готов жертвовать комфортом.
Похожие материалы UAZ
-
11.12.2025, 16:16
Executive Flagship 1952 года: роскошный автодом, опередивший свое время и конкурентов
В 1952 году появился автодом, который удивил даже самых искушенных. Его создали для тех, кто мечтал о максимальном комфорте в пути. Внутри было все, что только можно представить. Цена поражала, но и возможности были уникальны. О таком доме мечтали многие, но позволить могли единицы.Читать далее
-
11.12.2025, 15:51
В духе космоса: УАЗ отправил в Европу уникальный кемпер МИР на базе легендарной «буханки»
УАЗ представил новый автодом МИР на базе «буханки». Внешний вид вызвал обсуждения среди поклонников. Подробности о комплектации пока держатся в секрете. Ожидается, что кемпер удивит своим внутренним оснащением.Читать далее
-
11.12.2025, 15:13
Этот уникальный кемпер превращает фургон в роскошные апартаменты с продуманной эргономикой
Рынок кемперов стремительно меняется. Некоторые компании предлагают стандартные решения, другие делают ставку на индивидуальность. Rocky Mountain Builds создает только уникальные проекты. Каждый фургон становится отражением характера владельца. Как им удается сочетать комфорт, стиль и функциональность – читайте в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 15:03
Водитель грузовика в Индии врезался в стену из-за подсказок Google Maps
В Индии водитель грузовика попал в аварию, доверившись Google Maps. Приложение предложило маршрут с крутыми поворотами, не рассчитанными на крупногабаритный транспорт. История заставляет задуматься, насколько безопасно использовать обычные навигаторы для грузовых авто.Читать далее
-
11.12.2025, 14:51
28-летний парень был вынужден убрать свой Ferrari с балкона квартиры
Житель Вены нашел необычное место для машины. Он решил хранить свой дорогой суперкар дома. Буквально на собственном балконе второго этажа. Но его оригинальная идея не понравилась властям. Чем закончилась эта удивительная история парковки?Читать далее
-
11.12.2025, 14:42
Дилер ответит за все: ВС РФ вынес решение по авто ушедших марок
Производитель покинул российский рынок. У машины обнаружился серьезный дефект. Дилер отказался от своих обязательств. Но суд принял сторону автовладельца. Теперь продавцам придется нести ответственность. Это решение изменит многое.Читать далее
-
11.12.2025, 14:01
Уникальный автодом: юбилейная УАЗ Буханка с домашним интерьером и подъемной крышей для Европы
В Нидерландах появилась необычная УАЗ Буханка с уютным интерьером. Внутри — шкафы, кухня и просторный диван. Стоимость машины удивляет даже опытных автолюбителей. Подъемная крыша добавляет комфорта. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 13:47
Porsche 911 GT3 RS 2025 года с пробегом 29 км продают вдвое дороже новой
Porsche 911 GT3 RS 2025 года в уникальном цвете Brewster Green выставлен на продажу с пробегом всего 29 км. Автомобиль продается по цене, превышающей заводскую почти в два раза. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 13:37
Электронные водительские права: когда ждать и чего опасаться
Минцифры хочет узаконить цифровые права. Это упростит жизнь водителям. Но есть серьезные опасения. Эксперты предупреждают о рисках. Кибератаки могут стать большой проблемой. Узнайте все подробности первыми.Читать далее
-
11.12.2025, 13:25
Автобус-дом на базе Chevy 8.2L 1988 года: ретро с современным оснащением
Редкий автобус-дом Chevy 1988 года с дизельным мотором и пробегом 53 620 миль выставлен на продажу. Внутри — свежий ремонт, новая техника и даже терраса на крыше. Подробности о необычном проекте и его возможностях — в нашем материале.Читать далее
