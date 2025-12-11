Грузинский туроператор предлагает уникальный кемпер для поездок по горам – что внутри и сколько стоит

Buhanka Campervan: как отправиться в автопутешествие с комфортом

Путешествия становятся доступнее благодаря аренде кемперов. Оборудованные фургоны и внедорожники ждут любителей приключений. Узнайте, какие опции доступны и что входит в комплектацию. Откройте новые маршруты и впечатления.

Покорять просторы на автомобиле теперь можно с максимальным комфортом. Взять напрокат можно не просто машину, а настоящий дом на колесах. В качестве варианта предлагается переоборудованный фургон-кемпер, который идеально подходит для сложных маршрутов и ночевок на природе.

Фото: Overlando.com

Внутри кемпера скрыто все необходимое для комфортного отдыха. В салоне легко размещается компания из четырех человек: большая кровать, которая раскладывается за считанные минуты, а на крыше предусмотрено дополнительное спальное место. Для приготовления еды установлен компрессорный холодильник и двухконфорочная плита, а также емкость для воды и раковина. В комплекте — вся необходимая кухонная утварь.

Фото: Overlando.com

Внутри предусмотрена система обогрева, а для любителей музыки установлены качественные колонки. Для отдыха на свежем воздухе есть раскладной стол и стулья, а также багажник на крыше, оборудованный светодиодной панелью. Зарядить гаджеты можно через USB-разъемы или розетку на 230 Вольт, что особенно удобно в длительных поездках.

Фото: Overlando.com

Каждый фургон оборудован точкой доступа Wi-Fi 4G с пакетом интернета, а за безлимитный трафик потребуется доплатить. Для тех, кто хочет расширить возможности путешествия, доступны опции: палатка на крыше и крепление для велосипедов.

Фото: Overlando.com

Аренда таких автомобилей — это возможность увидеть мир с другой стороны, расположиться в самых живописных местах и почувствовать пространственную свободу на колесах. Это альтернативный выбор для тех, кто мечтает о приключениях, но не готов жертвовать комфортом.