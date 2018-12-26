26 декабря 2018, 22:01

«Буханке» продлили жизнь минимум на три года

  • 878
  • 0
Ульяновский автозавод продлил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство бескапотных моделей: УАЗ-3303, УАЗ-3909 и УАЗ-3741. Автомобили получили ряд технических доработок.
^
«Буханке» продлили жизнь минимум на три года УАЗ 3909 Фермер, УАЗ 3303, УАЗ 3741
Ранее мы писали
Ульяновский автозавод, подводя итоги 2018 года, разместил на своем YouTube-канале короткий фильм о людях, ...
Читать далее
Новые сертификационные документы оформили для бортовых грузовичков УАЗ-3303 и 3909, известных в народе как «головастики», и для фургонов-«буханок» УАЗ-3741. ОТТС действует с 30 декабря 2018 года до 29 декабря 2021 года. Таким образом, легендарные бескапотные модели, которые в этом году отметили 60-летний юбилей, остаются на конвейере. Более того, автомобили слегка модернизировали. 

Все три модели оснастят блоком ЭРА-ГЛОНАСС. В передней подвеске появится стабилизатор поперечной устойчивости. В список базового оборудования войдет система ABS, которая предотвращает блокировку колес при торможении. До недавнего времени все эти опции были доступны только пассажирским версиям «буханок» (УАЗ-2206 и 3962). Также у фургона УАЗ-390995 появится багажник на крыше и лестница на одной из задних распашных дверей.

Грузовые модели будут, по-прежнему, оснащаться 2,7-литровым бензиновым мотором ЗМЗ-40911 мощностью 112 л.с. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» BAIC и системой подключаемого полного привода. Цены на обновленные автомобили пока неизвестны, но подорожания в новом году избежать не удастся в любом случае. Сейчас УАЗы стоят минимум 627 тысяч рублей.
Купить авто UAZ 3909, 3303, 3741
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Отзыв о УАЗ 3303 2001 года
Машина хорошая, но за 17 лет, хорошо износилась, ремонты дороже встанут, надо новую.А для наших дорог пока лучшая РЕНО,
men1957
Отзыв о УАЗ 3303 1994 года
Прекрасный работяга, вывозит все, проедет там, где глаза боятся!
Борисовна
УАЗ-452 переживет рестайлинг
обязательно оставить "старичка" и разработать нечто такое, что будет хотя бы "у ворот" XXI века
Saimaa
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква УАЗ Автомудрость УАЗ АвтоПитер УАЗ Дизайн и тюнинг УАЗ Новинки и концепт кары УАЗ Новости и акции автосалонов УАЗ Автосалоны и дилеры марки УАЗ Аренда и прокат авто марки УАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки УАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки УАЗ
Главные материалы
ТОП-7 машин по цене до 750 тысяч рублей
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
При какой цене топлива (в среднем 92, 95, ДТ) Вы совсем откажетесь от поездок на машине?
Голосовать
Продажа УАЗ 3909 Фермер
Объявления о продаже УАЗ 3909 Фермер
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
KIA Ray и еще 43 модели
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 72 модели
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
«Буханке» продлили жизнь минимум на три года
{{material_125384}}Новые сертификационные документы оформили для бортовых грузовичков УАЗ-3303 и 3909, известных в народе как «головастики», и для фургонов-«буханок» УАЗ-3741. ОТТС действует с 30 декабря 2018 года до 29 декабря 2021 года. Таким образом, легендарные бескапотные модели, которые в этом году отметили 60-летний юбилей, остаются на конвейере. Более того, автомобили слегка модернизировали. Все три модели оснастят блоком ЭРА-ГЛОНАСС. В передней подвеске появится стабилизатор поперечной устойчивости. В список базового оборудования войдет система ABS, которая предотвращает блокировку колес при торможении. До недавнего времени все эти опции были доступны только пассажирским версиям «буханок» (УАЗ-2206 и 3962). Также у фургона УАЗ-390995 появится багажник на крыше и лестница на одной из задних распашных дверей.Грузовые модели будут, по-прежнему, оснащаться 2,7-литровым бензиновым мотором ЗМЗ-40911 мощностью 112 л.с. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» BAIC и системой подключаемого полного привода. Цены на обновленные автомобили пока неизвестны, но подорожания в новом году избежать не удастся в любом случае. Сейчас УАЗы стоят минимум 627 тысяч рублей.
2018-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Махачкала Приморский край Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG