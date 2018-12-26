26 декабря 2018, 22:01
«Буханке» продлили жизнь минимум на три года
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Ульяновский автозавод продлил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство бескапотных моделей: УАЗ-3303, УАЗ-3909 и УАЗ-3741. Автомобили получили ряд технических доработок.
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Все три модели оснастят блоком ЭРА-ГЛОНАСС. В передней подвеске появится стабилизатор поперечной устойчивости. В список базового оборудования войдет система ABS, которая предотвращает блокировку колес при торможении. До недавнего времени все эти опции были доступны только пассажирским версиям «буханок» (УАЗ-2206 и 3962). Также у фургона УАЗ-390995 появится багажник на крыше и лестница на одной из задних распашных дверей.
Грузовые модели будут, по-прежнему, оснащаться 2,7-литровым бензиновым мотором ЗМЗ-40911 мощностью 112 л.с. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» BAIC и системой подключаемого полного привода. Цены на обновленные автомобили пока неизвестны, но подорожания в новом году избежать не удастся в любом случае. Сейчас УАЗы стоят минимум 627 тысяч рублей.
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Отзывы по теме
Машина хорошая, но за 17 лет, хорошо износилась, ремонты дороже встанут, надо новую.А для наших дорог пока лучшая РЕНО,
Прекрасный работяга, вывозит все, проедет там, где глаза боятся!
обязательно оставить "старичка" и разработать нечто такое, что будет хотя бы "у ворот" XXI века
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