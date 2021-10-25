«Буханку» превратили в люксовый внедорожник (пока только виртуально)
Фото: behance.net/deadlydragon
Фото: behance.net/deadlydragon
Фото: behance.net/deadlydragon
Фото: behance.net/deadlydragon
Фото: behance.net/deadlydragon
Автомобиль сохранил узнаваемый округлый силуэт, характерные «плошки» фар головного света (которые получили светодиодную начинку) и достойные внедорожные качества. Новая «Буханка» стоит на внушительных колесах, обутых в зубастые покрышки. В салоне произошла настоящая революция. На передней консоли появился огромный вертикальный экран медиасистемы, как у Tesla. В пассажирской части имеются два раздельных кресла с подлокотниками и мягкий трехместный задний диван. Вполне достойная версия легендарного автомобиля!
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