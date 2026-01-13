Гибридный Buick Electra E7 удивил дальностью — что скрывает новинка?

13 января 2026, 10:11
Buick Electra E7 PHEV: новый гибрид с запасом хода до 1600 км
Buick расширяет линейку электрифицированных моделей. Новый Electra E7 PHEV уже засветился в документах. Запас хода обещает удивить даже скептиков. GM меняет стратегию на мировом рынке. Подробности о необычном гибриде - в нашем материале.
В то время как General Motors постепенно сворачивает свои амбиции на рынке электромобилей в США, в других странах концерн действует наоборот. Buick, который еще недавно ассоциировался с классическими седанами для американских пенсионеров, неожиданно становится флагманом новых технологий. Недавно он стал маркой выделенного суббренда Electra, и теперь активно реализует оригинальные модели на электротяге и с гибридными установками.
Самая свежая новинка — гибридная Electra E7, впервые появившаяся в регуляторных документах. И сразу же привлекла внимание не только внешним видом, но и техническим состоянием. По заявленным данным, общий запас хода этого автомобиля может составлять 1600 километров. Для сравнения: даже многие дизельные кроссоверы не могут соответствовать таким цифрам. Это не просто маркетинговый ход.
Особый интерес специалистов вызывает именно технологическая архитектура, позволившая достичь таких показателей: гибридная система Buick Electra E7, по предварительным данным, сочетает высокоэффективный ДВС-генератор, работающий в оптимальном режиме, с ёмкой батареей и, возможно, рекуперацией энергии по инновационной схеме, что в сумме и формирует рекордную цифру в 1600 км в цикле, ставящую под сомнение текущие границы возможностей гибридных силовых установок.
