Новый виток роста цен на Buick Envision – стоит ли ждать еще повышения

Buick Envision 2026: кроссовер вновь подорожал и стал дороже конкурентов

Buick Envision снова удивил автолюбителей ростом цен. Стоимость кроссовера для моделей 2026 года заметно увеличилась. Производитель поднял цену уже второй раз за год. Подробности о причинах и последствиях – в нашем материале.

В сегменте среднеразмерных кроссоверов на мировом рынке внезапно произошли перемены: Buick Envision, собираемый в Китае, стал еще дороже. Если в начале 2025 года базовая версия стоила 36 500 долларов (2,85 млн рублей) без учета доставки, то уже в августе того же года производитель поднял цену на 1 500 долларов, а стоимость доставки выросла еще на 500 долларов. Теперь же, с выходом модели 2026 года, компания решила вновь пересмотреть ценник в сторону увеличения.

По информации autoevolution, теперь за версию прийдется выложить уже 41 000 долларов (3,2 млн рублей), не считая почти двухтысячной платы за доставку. Таким образом, разница с прошлой моделью составляет значительные 4 500 долларов. Для многих поклонников марки это стало неожиданностью.

Эксперты отмечают, что столь резкое повышение стоимости может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, продолжается рост издержек на производство и логистику, особенно с учетом того, что автомобили собираются в Китае и выходят на американский рынок. Во-вторых, производитель стремится позиционировать модель как более премиальную, что отражается не только на цене, но и на уровне оснащения. Однако, несмотря на улучшение комплектаций, для многих покупателей значительная возможность скачка стоимости может стать решающим фактором при выборе между Envision и конкурентами.

Стоит отметить, что повышение цен на автомобили в последние годы стало всеобщей тенденцией. Инфляция, дефицит комплектующих и рост транспортных расходов вынуждают автопроизводителей регулярно корректировать прайс-листы. Однако в случае с Buick Envision темпы роста стоимости оказываются особенно перспективными.

Пока неизвестно, последуют ли за этим шагом другие производители, но очевидно, что рынок новых автомобилей становится все менее доступным. Покупателям остается только внимательно следить за изменениями и выбирать наиболее выгодные предложения, пока они еще есть.