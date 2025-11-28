Новый виток роста цен на Buick Envision – стоит ли ждать еще повышения

28 ноября 2025, 07:34
Buick Envision 2026: кроссовер вновь подорожал и стал дороже конкурентов
Buick Envision снова удивил автолюбителей ростом цен. Стоимость кроссовера для моделей 2026 года заметно увеличилась. Производитель поднял цену уже второй раз за год. Подробности о причинах и последствиях – в нашем материале.
В сегменте среднеразмерных кроссоверов на мировом рынке внезапно произошли перемены: Buick Envision, собираемый в Китае, стал еще дороже. Если в начале 2025 года базовая версия стоила 36 500 долларов (2,85 млн рублей) без учета доставки, то уже в августе того же года производитель поднял цену на 1 500 долларов, а стоимость доставки выросла еще на 500 долларов. Теперь же, с выходом модели 2026 года, компания решила вновь пересмотреть ценник в сторону увеличения.
По информации autoevolution, теперь за версию прийдется выложить уже 41 000 долларов (3,2 млн рублей), не считая почти двухтысячной платы за доставку. Таким образом, разница с прошлой моделью составляет значительные 4 500 долларов. Для многих поклонников марки это стало неожиданностью.
Эксперты отмечают, что столь резкое повышение стоимости может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, продолжается рост издержек на производство и логистику, особенно с учетом того, что автомобили собираются в Китае и выходят на американский рынок. Во-вторых, производитель стремится позиционировать модель как более премиальную, что отражается не только на цене, но и на уровне оснащения. Однако, несмотря на улучшение комплектаций, для многих покупателей значительная возможность скачка стоимости может стать решающим фактором при выборе между Envision и конкурентами.
Стоит отметить, что повышение цен на автомобили в последние годы стало всеобщей тенденцией. Инфляция, дефицит комплектующих и рост транспортных расходов вынуждают автопроизводителей регулярно корректировать прайс-листы. Однако в случае с Buick Envision темпы роста стоимости оказываются особенно перспективными.
Пока неизвестно, последуют ли за этим шагом другие производители, но очевидно, что рынок новых автомобилей становится все менее доступным. Покупателям остается только внимательно следить за изменениями и выбирать наиболее выгодные предложения, пока они еще есть.
-
30.11.2025, 14:44
BYD Ti7: новый гибридный кроссовер выходит на мировой рынок после успеха в Китае
BYD Ti7 впервые показали за пределами Китая. Модель уже стала хитом на родине. Теперь компания планирует покорить зарубежные рынки. Подробности о новинке и ее особенностях – в нашем материале. Следите за развитием событий.Читать далее
-
30.11.2025, 14:17
Редкий BMW 328xi Touring E91 с мотором Maserati удивил автолюбителей в США
В США выставлен на продажу необычный BMW 328xi Touring 2007 года. Владелец заменил стандартный мотор на V8 от Maserati. Автомобиль сохранил полный привод и чистую историю. Подробности о проекте и его особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 13:59
Ford Bronco URB-X превращается в уличного монстра для виртуальных скоростей
Ford Bronco снова в центре внимания автолюбителей. Модель URB-X удивляет своим дерзким стилем. Виртуальный тюнинг переносит внедорожник на новый уровень. Узнайте, как изменился культовый автомобиль. Не пропустите детали о необычном проекте.Читать далее
-
30.11.2025, 13:29
Jayco Jay Flight 130BH SLX Sport Edition 2026: компактный дом на колесах с максимальным комфортом
Jayco расширяет линейку легких прицепов, делая путешествия комфортнее. Новый Jay Flight 130BH SLX Sport Edition сочетает компактность и функциональность. Внутри — все для уюта вдали от дома. Узнайте, чем удивляет свежая модель 2026 года.Читать далее
-
30.11.2025, 12:22
Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили заезд на четверть мили: кто быстрее
Два самых мощных электрических пикапа встретились на трассе. Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили зрелищную дуэль. Результат оказался неожиданным для многих. Кто оказался быстрее и почему? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:06
Rogue Meridian на базе Mercedes-Benz Sprinter 170 стал домом на колесах без компромиссов
Rogue Meridian – не просто кемпер, а полноценный дом на колесах. Его создатели объединили комфорт, стиль и функциональность. Внутри – продуманный интерьер и современные технологии. Узнайте, чем этот автомобиль отличается от других.Читать далее
-
30.11.2025, 11:58
BMW готовится снять с производства электрокроссовер iX1 ради новой платформы Neue Klasse
BMW планирует завершить выпуск iX1 уже через четыре года. Причина – переход на новую платформу Neue Klasse. Модель оказалась в центре внимания из-за свежих цифровых рендеров. Что ждет поклонников бренда и какие перемены грядут – читайте далее.Читать далее
-
30.11.2025, 11:40
Forest River отказывается от кемперов NoBo 10 Series в 2026 году – конец эпохи
Forest River готовит перемены в линейке NoBo. В 2026 году исчезнет популярная серия 10. Поклонники гадают, что будет дальше. Новые модели или конец культовой эпохи? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 10:27
Lamborghini Revuelto в стиле истребителя: цифровой рендер с агрессивным обвесом и красными дисками
Виртуальный Lamborghini Revuelto удивляет агрессивным обликом. Черный матовый кузов и красные диски создают образ истребителя. Мощность превышает 1000 л.с., но такой автомобиль существует только на рендерах. Необычный дизайн и детали вызывают споры среди поклонников марки.Читать далее
-
30.11.2025, 10:14
Редкий Ford Bronco 1996 года с мотором Godzilla стал настоящим внедорожником
В 1996 году Ford Bronco завершил эпоху классических внедорожников. Тогда предлагались два варианта V8, но их мощности уже не хватало для современных стандартов. Сегодня один из таких Bronco получил мотор Godzilla, что полностью изменило его характер. Как это повлияло на легендарный внедорожник – читайте в нашем материале.Читать далее
