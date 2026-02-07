Как 40-летний Buick Grand National с новым V8 и 10-ступенчатой коробкой снова бросает вызов суперкарам

7 февраля 2026, 13:39
Buick Grand National 1986 года с мотором LT4: культовый купе возвращается в игру
Buick Grand National 1986 года с мотором LT4: культовый купе возвращается в игру
Buick Grand National 1986 года полностью изменил свой характер: теперь под капотом у него современный LT4 V8 и 10-ступенчатая коробка. Машина, когда-то соперничавшая с Ferrari, вновь готова удивлять. Почему этот проект обсуждают сегодня - в нашем материале.
В мире рестомодов появился проект, который не только сохранил дух эпохи, но и бросил вызов современным автомобилям. Речь идет о Buick Grand National 1986 года, вновь оказавшемся в центре внимания после масштабной доработки. Некогда гроза европейских суперкаров обрела вторую жизнь благодаря смелому техническому апгрейду.
Под капотом вместо стандартного турбированного V6 теперь установлен мощный LT4 V8, а классическая автоматическая коробка передач уступила место современной 10-ступенчатой трансмиссии. Этот тандем не просто изменил характер автомобиля, но и позволил ему вновь претендовать на звание одного из самых быстрых в своем классе. Специалисты отмечают, что подобная модернизация превратила Grand National в настоящую «волка в овечьей шкуре» — за узнаваемым силуэтом скрывается потенциал, способный удивить даже владельцев современных спорткаров.
Преображением легенды занималась команда Rostro Performance во главе с Хорхе Буэнростро. Их подход отличался вниманием к деталям: были полностью переработаны подвеска, тормозная система и электроника, чтобы автомобиль не только мощно разгонялся, но и уверенно держал дорогу на высоких скоростях. При этом аутентичный внешний вид сохранили — черный кузов, характерные элементы отделки и фирменные диски позволяют мгновенно узнать на дороге эту легенду 80-х.
Подобные проекты становятся все популярнее среди коллекционеров и энтузиастов, ценящих как оригинальность, так и современные технологии. Grand National с мотором LT4 — яркий пример того, как классика может не просто существовать, а на равных обретают индивидуальность, гармонично соединяя историю с техническим прогрессом.
Кстати, в недавнем материале мы уже имели дело с тем, что редкие автомобили 90-х годов с минимальным пробегом способны удивлять даже опытных коллекционеров. Например, Range Rover LSE 1994 года с пробегом менее 800 миль был продан на аукционе за рекордную сумму — подробнее об этом можно узнать в нашем обзоре здесь . Такая история показывает, что интерес к достижениям и доработанным автомобилям только растет.
Buick Grand National в новой эволюции — это не просто демонстрация технологий, но и возвращение в эпоху, когда американские автомобили могли на равных соперничать с лучшими спортивными машинами мира.
И сегодня, почти 40 лет спустя, эта модель доказывает: возраст — не помеха скорости и драйву, если в дело вступают настоящие энтузиасты.
Похожие материалы Бьюик
-
08.02.2026, 06:43
Bugatti Royale Crown: виртуальный гиперседан с претензией на конкуренцию Gemera
Bugatti Royale Crown - не реальный автомобиль, а смелая визуализация гиперседана с четырьмя дверями и роскошным салоном. Почему этот проект вызвал споры среди экспертов и чем он отличается от привычных Bugatti - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 05:27
Китайский электрокроссовер с 1200 л.с. бросил вызов Ferrari Purosangue на дрэге
Китайский электрокроссовер мощностью 1200 л.с. неожиданно вышел на дуэль с Ferrari Purosangue на дрэг-стрипе. Почему такие заезды становятся все более частыми и что это говорит о современных трендах в автопроме - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 16:25
Редкий Dodge Charger Daytona Hemi выставлен на продажу за 1,95 млн долларов
Восьмидесятые, школьный двор и легендарный Dodge Charger Daytona Hemi - именно на таком автомобиле отец из Колорадо возил дочерей на занятия. Сегодня этот уникальный маслкар выставлен на продажу за рекордную сумму. Почему эта машина стала символом эпохи и почему ее цена так высока - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 07:02
Редкий Porsche 924 1977 года в ярко-зеленом цвете: необычный экземпляр на рынке
Porsche 924 1977 года стал первым в истории марки автомобилем с передним расположением двигателя и водяным охлаждением. Его необычный цвет Signal Green и редкая комплектация делают этот автомобиль предметом обсуждения среди ценителей классики.Читать далее
-
07.02.2026, 06:37
Nissan удивил новым рекламным ходом к Супербоулу: необычная опция для Rogue
Nissan подготовил к Супербоулу необычную рекламную кампанию, сделав ставку на оригинальность и юмор. Компания представила нестандартную опцию для кроссовера Rogue, которая уже вызвала бурное обсуждение среди автолюбителей.Читать далее
-
07.02.2026, 05:58
GTA 6 выходит осенью: Take-Two подтверждает дату релиза и намекает на летние анонсы
Финансовые итоги Take-Two вновь удивили аналитиков: франшизы GTA и Red Dead Redemption продолжают бить рекорды, а релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series X|S официально подтвержден на ноябрь. Почему это событие уже сейчас обсуждают эксперты и геймеры - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 05:47
Редкий Ford Torino 1969 года простоял почти полвека и теперь возвращается на дорогу
Ford Torino Ram Air Cobra Jet 1969 года, простоявший без движения почти 50 лет, был куплен новым владельцем и готовится к восстановлению. Этот редкий экземпляр сохранил оригинальные детали и может стать настоящей сенсацией среди коллекционеров.Читать далее
-
07.02.2026, 05:36
СУ-100: почему солдаты так любили эту самоходку, которая спасла их от «Тигров» и «Пантер»
СУ-100 стала ответом на появление у противника тяжелых танков и быстро завоевала уважение экипажей. Эта машина сочетала мощное орудие, маневренность и выносливость, что позволило ей изменить правила борьбы с немецкой бронетехникой.Читать далее
-
07.02.2026, 05:03
Гоночный Benetton B192 Михаэля Шумахера ушел с молотка за рекордные 6 миллионов долларов
Болид Benetton B192, на котором Михаэль Шумахер одержал свою первую победу в Формуле-1, был продан на аукционе за более чем 6 миллионов долларов. Эта сделка стала одной из самых громких в мире коллекционных автомобилей и вызвала бурю обсуждений среди поклонников автоспорта.Читать далее
-
06.02.2026, 20:54
Aston Martin Vanquish 2025: как потерять $157 000 за 1 300 км пробега
Редкий Aston Martin Vanquish 2025 года с уникальной комплектацией и минимальным пробегом недавно был продан на аукционе по цене, которая удивила даже опытных коллекционеров. Почему эта сделка стала знаковой для рынка и что она говорит о тенденциях в сегменте люксовых спорткаров - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Бьюик
-
08.02.2026, 06:43
Bugatti Royale Crown: виртуальный гиперседан с претензией на конкуренцию Gemera
Bugatti Royale Crown - не реальный автомобиль, а смелая визуализация гиперседана с четырьмя дверями и роскошным салоном. Почему этот проект вызвал споры среди экспертов и чем он отличается от привычных Bugatti - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 05:27
Китайский электрокроссовер с 1200 л.с. бросил вызов Ferrari Purosangue на дрэге
Китайский электрокроссовер мощностью 1200 л.с. неожиданно вышел на дуэль с Ferrari Purosangue на дрэг-стрипе. Почему такие заезды становятся все более частыми и что это говорит о современных трендах в автопроме - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 16:25
Редкий Dodge Charger Daytona Hemi выставлен на продажу за 1,95 млн долларов
Восьмидесятые, школьный двор и легендарный Dodge Charger Daytona Hemi - именно на таком автомобиле отец из Колорадо возил дочерей на занятия. Сегодня этот уникальный маслкар выставлен на продажу за рекордную сумму. Почему эта машина стала символом эпохи и почему ее цена так высока - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 07:02
Редкий Porsche 924 1977 года в ярко-зеленом цвете: необычный экземпляр на рынке
Porsche 924 1977 года стал первым в истории марки автомобилем с передним расположением двигателя и водяным охлаждением. Его необычный цвет Signal Green и редкая комплектация делают этот автомобиль предметом обсуждения среди ценителей классики.Читать далее
-
07.02.2026, 06:37
Nissan удивил новым рекламным ходом к Супербоулу: необычная опция для Rogue
Nissan подготовил к Супербоулу необычную рекламную кампанию, сделав ставку на оригинальность и юмор. Компания представила нестандартную опцию для кроссовера Rogue, которая уже вызвала бурное обсуждение среди автолюбителей.Читать далее
-
07.02.2026, 05:58
GTA 6 выходит осенью: Take-Two подтверждает дату релиза и намекает на летние анонсы
Финансовые итоги Take-Two вновь удивили аналитиков: франшизы GTA и Red Dead Redemption продолжают бить рекорды, а релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series X|S официально подтвержден на ноябрь. Почему это событие уже сейчас обсуждают эксперты и геймеры - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 05:47
Редкий Ford Torino 1969 года простоял почти полвека и теперь возвращается на дорогу
Ford Torino Ram Air Cobra Jet 1969 года, простоявший без движения почти 50 лет, был куплен новым владельцем и готовится к восстановлению. Этот редкий экземпляр сохранил оригинальные детали и может стать настоящей сенсацией среди коллекционеров.Читать далее
-
07.02.2026, 05:36
СУ-100: почему солдаты так любили эту самоходку, которая спасла их от «Тигров» и «Пантер»
СУ-100 стала ответом на появление у противника тяжелых танков и быстро завоевала уважение экипажей. Эта машина сочетала мощное орудие, маневренность и выносливость, что позволило ей изменить правила борьбы с немецкой бронетехникой.Читать далее
-
07.02.2026, 05:03
Гоночный Benetton B192 Михаэля Шумахера ушел с молотка за рекордные 6 миллионов долларов
Болид Benetton B192, на котором Михаэль Шумахер одержал свою первую победу в Формуле-1, был продан на аукционе за более чем 6 миллионов долларов. Эта сделка стала одной из самых громких в мире коллекционных автомобилей и вызвала бурю обсуждений среди поклонников автоспорта.Читать далее
-
06.02.2026, 20:54
Aston Martin Vanquish 2025: как потерять $157 000 за 1 300 км пробега
Редкий Aston Martin Vanquish 2025 года с уникальной комплектацией и минимальным пробегом недавно был продан на аукционе по цене, которая удивила даже опытных коллекционеров. Почему эта сделка стала знаковой для рынка и что она говорит о тенденциях в сегменте люксовых спорткаров - разбираемся в деталях.Читать далее