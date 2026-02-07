Как 40-летний Buick Grand National с новым V8 и 10-ступенчатой коробкой снова бросает вызов суперкарам

Buick Grand National 1986 года с мотором LT4: культовый купе возвращается в игру

Buick Grand National 1986 года полностью изменил свой характер: теперь под капотом у него современный LT4 V8 и 10-ступенчатая коробка. Машина, когда-то соперничавшая с Ferrari, вновь готова удивлять. Почему этот проект обсуждают сегодня - в нашем материале.

В мире рестомодов появился проект, который не только сохранил дух эпохи, но и бросил вызов современным автомобилям. Речь идет о Buick Grand National 1986 года, вновь оказавшемся в центре внимания после масштабной доработки. Некогда гроза европейских суперкаров обрела вторую жизнь благодаря смелому техническому апгрейду.

Под капотом вместо стандартного турбированного V6 теперь установлен мощный LT4 V8, а классическая автоматическая коробка передач уступила место современной 10-ступенчатой трансмиссии. Этот тандем не просто изменил характер автомобиля, но и позволил ему вновь претендовать на звание одного из самых быстрых в своем классе. Специалисты отмечают, что подобная модернизация превратила Grand National в настоящую «волка в овечьей шкуре» — за узнаваемым силуэтом скрывается потенциал, способный удивить даже владельцев современных спорткаров.

Преображением легенды занималась команда Rostro Performance во главе с Хорхе Буэнростро. Их подход отличался вниманием к деталям: были полностью переработаны подвеска, тормозная система и электроника, чтобы автомобиль не только мощно разгонялся, но и уверенно держал дорогу на высоких скоростях. При этом аутентичный внешний вид сохранили — черный кузов, характерные элементы отделки и фирменные диски позволяют мгновенно узнать на дороге эту легенду 80-х.

Подобные проекты становятся все популярнее среди коллекционеров и энтузиастов, ценящих как оригинальность, так и современные технологии. Grand National с мотором LT4 — яркий пример того, как классика может не просто существовать, а на равных обретают индивидуальность, гармонично соединяя историю с техническим прогрессом.

Buick Grand National в новой эволюции — это не просто демонстрация технологий, но и возвращение в эпоху, когда американские автомобили могли на равных соперничать с лучшими спортивными машинами мира.

И сегодня, почти 40 лет спустя, эта модель доказывает: возраст — не помеха скорости и драйву, если в дело вступают настоящие энтузиасты.