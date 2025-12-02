Легендарный Grand National снова в центре внимания – теперь с гибридной начинкой

Buick Grand National возвращается: гибридный сюрприз и битва с Mustang и Charger

Buick неожиданно стал звездой китайского рынка. В США марка тоже набирает популярность, хотя продает только кроссоверы. Китайский Buick опережает американский бренд по инновациям. Electra уже стала самостоятельной моделью. Что ждет Grand National – интрига сохраняется.

В последние годы Buick неожиданно оказался в центре внимания на китайском рынке. Здесь бренд не только уверенно держит позиции, но и обзавелся собственной субмаркой, что подчеркивает его оригинальность для местных автолюбителей. В то же время в США марка тоже переживает второе рождение, хотя и ограничивается продажей исключительно кроссоверов. Однако именно китайское подразделение Buick сегодня задает тон, касательно решений.

Одним из таких примеров стала трансформация легендарной Электры в самостоятельную линейку электромобилей. Этот ресурсный бренд не только укрепит позиции на рынке, но и привлечет новую аудиторию, ориентированную на современные технологии и экологичность. На этом фоне слухи о возвращении Buick выглядят особенно интригующе, ведь речь идет о культовой модели, которая когда-то считалась символом скорости и стиля.

Как сообщает autoevolution, в Китае уже обсуждают возможность показа Grand National в новом, гибридном исполнении. По предварительным данным, автомобиль может получить современную силовую установку с возможностью подзарядки от электросети, что позволит ему конкурировать с такими легендами, как Ford Mustang и Dodge Charger. При этом дизайнеры активно используют компьютерную графику для создания ярких концептов, которые подогревают интерес публики и задаются вопросом, каким будет серийный вариант.

Интересно, что в отличие от американского рынка, где Buick ассоциируется прежде всего с практичными и удобными кроссоверами, в китайской версии не боятся экспериментировать с формами и технологиями. Это позволяет не только удерживать лидерство, но и формировать новые тенденции, которые могут быть трансформированы и на другие рынки. Возвращение Grand National в гибридном формате может стать именно тем шагом, который меняет восприятие марки во всем мире.

Пока официальной информации о дате выхода новинки нет, но эксперты уверены: если проект получит зеленый свет, он сможет серьезно встряхнуть сегмент автомобилей с гибридными технологиями. В условиях, когда конкуренты уже активно развивают свои линейки, появление Grand National с инновационной начинкой может стать настоящей сенсацией. Остается только ждать новых подробностей и наблюдать за развитием событий.