Почему Buick не спешит возвращаться к седанам и купе — анализ трендов и ожиданий рынка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 марта 2026, 12:16

Buick Riviera: концепт-гран-туризмо с платформой Cadillac и неожиданным подходом

Buick Riviera: концепт-гран-туризмо с платформой Cadillac и неожиданным подходом

Почему Buick не спешит возвращаться к седанам и купе — анализ трендов и ожиданий рынка

Buick Riviera: концепт-гран-туризмо с платформой Cadillac и неожиданным подходом

Buick вновь оказался в центре внимания благодаря обсуждению возможного возвращения модели Riviera, построенной на базе Cadillac. Эксперты отмечают, что интерес к премиальным GT растет, но сам бренд пока не готов к радикальным переменам. Почему это важно для рынка - в нашем материале.

Buick вновь оказался в центре внимания благодаря обсуждению возможного возвращения модели Riviera, построенной на базе Cadillac. Эксперты отмечают, что интерес к премиальным GT растет, но сам бренд пока не готов к радикальным переменам. Почему это важно для рынка - в нашем материале.

В последние годы рынок автомобилей переживает заметные перемены: кроссоверы и внедорожники вытесняют классические седаны и купе, а бренды, некогда славившиеся своими легковыми моделями, все чаще делают ставку на универсальность и практичность. На этом фоне обсуждение возможного возвращения Buick Riviera стало настоящей сенсацией для поклонников марки и ценителей премиальных GT.

Как сообщает autoevolution, в сети появились рендеры концепта Buick Riviera, который мог бы стать флагманом бренда и составить конкуренцию европейским гран-туризмо. Основой для новинки могла бы стать платформа Cadillac, что позволило бы объединить американский стиль с современными технологиями и премиальным оснащением. Однако, несмотря на интерес публики, руководство Buick не демонстрирует готовности к запуску подобного проекта - компания по-прежнему ориентируется на кроссоверы и SUV, игнорируя запросы на возвращение классических моделей.

Эксперты отмечают, что подобная стратегия может быть оправдана с точки зрения продаж, но лишает бренд уникальности и исторической преемственности. В условиях, когда конкуренты активно экспериментируют с дизайном и технологиями, отказ от выпуска новых легковых моделей может привести к потере части лояльной аудитории. Тем не менее, обсуждение концепта Riviera подогревает интерес к марке и заставляет задуматься о будущем американского автопрома.

Интересно, что подобные ситуации уже встречались на рынке: например, дилеры в США не спешат снижать цены на эксклюзивные спорткары, несмотря на изменившиеся тенденции. Яркий пример - случай с Chevrolet Corvette Z06, который не нашли покупателя даже за $95 000, что подробно разбиралось в материале о сложностях продажи редких моделей. Это подтверждает, что интерес к уникальным автомобилям остается высоким, но производители и дилеры не всегда готовы идти навстречу рынку.

Пока Buick не делает официальных заявлений о возвращении Riviera, остается только наблюдать за реакцией аудитории и анализировать, насколько подобные концепты могут повлиять на стратегию бренда в будущем. В любом случае, обсуждение возможного появления премиального GT с корнями Cadillac - это сигнал о том, что рынок неравнодушен к смелым идеям и ждет новых прорывов от американских автогигантов.

Упомянутые модели: Buick Riviera
Упомянутые марки: Buick, Cadillac, Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бьюик, Кадиллак, Шевроле

Похожие материалы Бьюик, Кадиллак, Шевроле

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Тверь Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться