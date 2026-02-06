Почему реклама Buick на Супербоуле LX вызвала споры среди поклонников бренда и экспертов рынка

6 февраля 2026, 12:15
Buick удивил на Супербоуле LX: культовый GNX и неожиданный поворот с Envista
Buick попытался вернуть интерес к бренду, показав на Супербоуле LX легендарный GNX, но неожиданно сменил акцент на современный Envista. На фоне снижения доли рынка в США и Китае, компания ищет новые пути для возвращения позиций.
Реклама Buick на Супербоуле LX стала одной из самых обсуждаемых тем автомобильного сообщества. Причина проста: бренд, который долгое время ассоциировался с классикой и мощью, решил сыграть на ностальгии, но неожиданно сменил курс прямо в эфире. Сначала показали культовый Buick GNX — автомобиль, который до сих пор вызывает восторг у коллекционеров и ценителей американских маслкаров. Этот ход мгновенно привлек внимание и вызвал волнение обсуждений в соцсетях.
Однако спустя несколько секунд на экране появился совершенно другой герой — кроссовер Buick Envista. Такой поворот стал неожиданностью для многих, ведь ожидания были связаны с возвращением к истокам, а не с демонстрацией очередной современной модели. В результате реклама вызвала неоднозначную реакцию: часть фанатов почувствовала разочарование, а кто-то увидел в этом возможность переосмыслить наследие бренда.
Ситуация осложняется тем, что Buick в последние годы занимает не первые позиции как на европейском, так и на китайском рынке. Доля продаж падает, а конкуренция среди кроссоверов и электромобилей только растет. В таких условиях компания вынуждена искать новые способы привлечения внимания, и участие в Супербоуле - это не только дорогостоящий, но и рискованный шаг. Ставка на узнаваемость и эмоции может сработать, но только если бренд четко понимает, чего ждет его аудитория.
Показанный GNX в начале был принят как намек на возможное возвращение легенды или хотя бы на выпуск ограниченной серии. Но вместо этого зрители увидели Envista - модель, которая пока не успела завоевать сердца автолюбителей. Такой контраст между прошлым и настоящим отразился в жарких спорах: одни считают, что Buick упустил шанс, другие - что бренд пытается продвигать новые реалии, даже если это не всегда встречает понимание.
В условиях, когда рынок требует от производителей не только инноваций, но и культуры истории, подобные рекламные решения становятся особенно значимыми. Для Buick это был шанс показать, что бренд способен удивлять и менять, но реакция показала: не всегда переменные воспринимаются одинаково. В ближайшие месяцы станет ясно, удалось ли компании вернуть интерес к своим новым моделям или же ставка на ностальгию оказалась неудачной.
Похожие материалы Бьюик
-
12.01.2026, 07:17
Покупатель обменял Buick с разбитой мордой на новый Audi SQ7
Владелец Buick Envista попытался обменять свой поврежденный автомобиль на премиальный Audi SQ7. Дилер был удивлен масштабом повреждений, но сделка все же состоялась. Почему клиент решился на такой шаг и как это повлияло на итоговую цену?Читать далее
-
08.02.2026, 07:10
GMC Hummer EV 2024 года потерял почти 60 тысяч долларов за 16 тысяч миль пробега
Электрический пикап GMC Hummer EV 2024 года с максимальной комплектацией и пробегом 16 тысяч миль был продан на аукционе за сумму, почти вдвое меньшую рекомендованной цены. Эта сделка наглядно демонстрирует, как быстро меняется рынок дорогих электромобилей и какие риски несут владельцы таких машин.Читать далее
-
08.02.2026, 07:01
Harley-Davidson Rev Falcon: уникальный кастом из Тайваня с неожиданным подходом
В Тайване кастомайзинг мотоциклов давно стал командной работой: мастера объединяют усилия, чтобы создавать по-настоящему уникальные проекты. Один из таких примеров - свежий Harley-Davidson Rev Falcon, собранный под руководством дизайнера Fangster. Почему этот байк вызвал интерес у экспертов и что отличает его от других кастомов - разбираемся в материале.Читать далее
-
08.02.2026, 06:52
Американский подход к электровелосипедам: как Troxus меняет правила игры на рынке
Большинство электровелосипедов сегодня производятся в Китае и продаются под разными брендами, но Troxus выбрал иной путь. Эта модель создана под контролем американских специалистов и отличается уникальным подходом к качеству и дизайну. В чем ее особенности и почему это важно для рынка электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее
-
08.02.2026, 06:43
Bugatti Royale Crown: виртуальный гиперседан с претензией на конкуренцию Gemera
Bugatti Royale Crown - не реальный автомобиль, а смелая визуализация гиперседана с четырьмя дверями и роскошным салоном. Почему этот проект вызвал споры среди экспертов и чем он отличается от привычных Bugatti - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 05:45
GAC Hyptec HT выходит на российский рынок: что предлагает новый электрокар
На российском рынке появился электрокар GAC Hyptec HT, который выделяется не только современным дизайном, но и рядом технических решений. Модель обещает стать заметным игроком среди электромобилей благодаря сочетанию практичности и инноваций.Читать далее
-
08.02.2026, 05:36
Ram готовит новый среднеразмерный пикап для США: старт продаж и первые детали
Ram возвращается в сегмент среднеразмерных пикапов для Северной Америки с новым Dakota, который будет отличаться рамной платформой и конкурентной ценой. Производство планируется на заводе в Бельвидере, а старт продаж намечен на 2028 год. Эксперты уже обсуждают, сможет ли новинка потеснить лидеров рынка.Читать далее
-
08.02.2026, 05:27
Китайский электрокроссовер с 1200 л.с. бросил вызов Ferrari Purosangue на дрэге
Китайский электрокроссовер мощностью 1200 л.с. неожиданно вышел на дуэль с Ferrari Purosangue на дрэг-стрипе. Почему такие заезды становятся все более частыми и что это говорит о современных трендах в автопроме - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 19:31
Audi Futura: цифровой концепт, который ломает привычные представления о дизайне
Audi удивила автомобильный мир свежим взглядом на будущее: концепт Futura сочетает в себе смелый дизайн, цифровые технологии и ностальгические отсылки. Эксперты обсуждают, как это повлияет на развитие марки и рынок в целом.Читать далее
-
07.02.2026, 16:40
Белорусские Belgee против Geely: что реально отличает эти автомобили в 2026 году
С июля 2024 года на российском рынке появились кроссоверы Belgee, собранные в Белоруссии по лицензии Geely. Чем они отличаются от китайских аналогов, как устроено производство и почему цены на Belgee ниже - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 13:30
Обновленный Ram Dakota выходит на рынок Южной Америки: что известно о новинке
Ram официально подтвердил выпуск нового среднеразмерного пикапа Dakota для Южной Америки. Пока российские автолюбители только ждут новинку, в Аргентине и Бразилии уже стартовали продажи обновленной версии. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
