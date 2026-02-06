Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

6 февраля 2026, 12:15

Buick удивил на Супербоуле LX: культовый GNX и неожиданный поворот с Envista

Buick удивил на Супербоуле LX: культовый GNX и неожиданный поворот с Envista

Почему реклама Buick на Супербоуле LX вызвала споры среди поклонников бренда и экспертов рынка

Buick удивил на Супербоуле LX: культовый GNX и неожиданный поворот с Envista

Buick попытался вернуть интерес к бренду, показав на Супербоуле LX легендарный GNX, но неожиданно сменил акцент на современный Envista. На фоне снижения доли рынка в США и Китае, компания ищет новые пути для возвращения позиций.

Buick попытался вернуть интерес к бренду, показав на Супербоуле LX легендарный GNX, но неожиданно сменил акцент на современный Envista. На фоне снижения доли рынка в США и Китае, компания ищет новые пути для возвращения позиций.

Реклама Buick на Супербоуле LX стала одной из самых обсуждаемых тем автомобильного сообщества. Причина проста: бренд, который долгое время ассоциировался с классикой и мощью, решил сыграть на ностальгии, но неожиданно сменил курс прямо в эфире. Сначала показали культовый Buick GNX — автомобиль, который до сих пор вызывает восторг у коллекционеров и ценителей американских маслкаров. Этот ход мгновенно привлек внимание и вызвал волнение обсуждений в соцсетях.

Однако спустя несколько секунд на экране появился совершенно другой герой — кроссовер Buick Envista. Такой поворот стал неожиданностью для многих, ведь ожидания были связаны с возвращением к истокам, а не с демонстрацией очередной современной модели. В результате реклама вызвала неоднозначную реакцию: часть фанатов почувствовала разочарование, а кто-то увидел в этом возможность переосмыслить наследие бренда.

Ситуация осложняется тем, что Buick в последние годы занимает не первые позиции как на европейском, так и на китайском рынке. Доля продаж падает, а конкуренция среди кроссоверов и электромобилей только растет. В таких условиях компания вынуждена искать новые способы привлечения внимания, и участие в Супербоуле - это не только дорогостоящий, но и рискованный шаг. Ставка на узнаваемость и эмоции может сработать, но только если бренд четко понимает, чего ждет его аудитория.

Показанный GNX в начале был принят как намек на возможное возвращение легенды или хотя бы на выпуск ограниченной серии. Но вместо этого зрители увидели Envista - модель, которая пока не успела завоевать сердца автолюбителей. Такой контраст между прошлым и настоящим отразился в жарких спорах: одни считают, что Buick упустил шанс, другие - что бренд пытается продвигать новые реалии, даже если это не всегда встречает понимание.

В условиях, когда рынок требует от производителей не только инноваций, но и культуры истории, подобные рекламные решения становятся особенно значимыми. Для Buick это был шанс показать, что бренд способен удивлять и менять, но реакция показала: не всегда переменные воспринимаются одинаково. В ближайшие месяцы станет ясно, удалось ли компании вернуть интерес к своим новым моделям или же ставка на ностальгию оказалась неудачной.

Упомянутые модели: Buick Envista
Упомянутые марки: Buick
