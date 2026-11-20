Как новый двигатель Kohler изменил утилитарный снегоход «Буран 4Т»

«Русская Механика» обновила утилитарный «Буран 4Т»: теперь на нем установлен 29-сильный четырехтактный Kohler с впрыском. Производитель обещает снизить расход на 15%; доработаны и система выпуска, и органы управления.

«Русская Механика» обновила утилитарный «Буран 4Т»: теперь на нем установлен 29-сильный четырехтактный Kohler с впрыском. Производитель обещает снизить расход на 15%; доработаны и система выпуска, и органы управления.

Длинная грузовая площадка и возможность буксировать массивные грузы точнее раскрывают характер «Бурана 4Т», чем его максимальную скорость. Это рабочий снегоход для перевозки багажа и снаряжения в труднопроходимой местности. Он рассчитан на охотников, рыбаков и работников в удаленных районах.

Для таких задач важна практичность и доступность работы силовой установки. «Русская механика» обновила модель, установив четырехтактный двигатель Колера с впрыском топлива. По данным производителя, он снизит расход на 15% и должен увеличить надежность в сложных зимних условиях.

Мотор развивает 29 л.с. при объем 747 см³. Диаметр цилиндра и хода поршня составляли 83×69 мм. В технических характеристиках указан расход 10 л на 100 км, топливный бак вмещает 28 литров бензина АИ-92. Двигатель запускается электростартером или ручным стартером. Зажигание - бесконтактное электронное PEI, смазка подает механический насос из картера.

В Kohler Command Pro ECH749-3153 включены четырехтактная верхнеклапанная конструкция, горизонтальный вал, электронный впрыск топлива и масляный радиатор. Рабочий объем этого двигателя составляет 747 см³, мощность – 26,5 л.с.

Изменения коснулись и узлов. Патрубок системы выпуска модифицировали, глушитель закрепили на раме. На правом блоке руля появился удлиненный пластиковый рычаг газа и новый тросик с нейлоновой поставкой. По описанию производителя, такая конструкция обеспечивает более плавное управление дроссельной заслонкой. Это особенно важно при длительной работе в мороз.

Трансмиссия осталась вариаторной, с реверсом. Спереди установлена ​​подвеска на эллиптическом тормозном рессоре с ходом 50 мм, механические диски. Габариты снегохода составляют 2700×910×1440 мм, снаряженная масса – 290 кг, нагрузка – 314 кг. Машина рассчитана на двух человек и, по заявлению производителя, развивает скорость до 60 км/ч.

В оснащение включены электрозапуск, галогеновая фара 55/60 и спидометр. Также предусмотрено ветровое стекло с ручками, подогрев рукояток руля и спинки пассажира. Для перевозки установлены багажник и фаркоп; под сиденьем есть отделение для вещей.

«Буран 4Т» относится к взрослым утилитарным снегоходам. Его грузоподъемность указана на уровне 314 кг.