20 ноября 2026, 11:32
Как новый двигатель Kohler изменил утилитарный снегоход «Буран 4Т»
Как новый двигатель Kohler изменил утилитарный снегоход «Буран 4Т»
«Русская Механика» обновила утилитарный «Буран 4Т»: теперь на нем установлен 29-сильный четырехтактный Kohler с впрыском. Производитель обещает снизить расход на 15%; доработаны и система выпуска, и органы управления.
Длинная грузовая площадка и возможность буксировать массивные грузы точнее раскрывают характер «Бурана 4Т», чем его максимальную скорость. Это рабочий снегоход для перевозки багажа и снаряжения в труднопроходимой местности. Он рассчитан на охотников, рыбаков и работников в удаленных районах.
Для таких задач важна практичность и доступность работы силовой установки. «Русская механика» обновила модель, установив четырехтактный двигатель Колера с впрыском топлива. По данным производителя, он снизит расход на 15% и должен увеличить надежность в сложных зимних условиях.
Мотор развивает 29 л.с. при объем 747 см³. Диаметр цилиндра и хода поршня составляли 83×69 мм. В технических характеристиках указан расход 10 л на 100 км, топливный бак вмещает 28 литров бензина АИ-92. Двигатель запускается электростартером или ручным стартером. Зажигание - бесконтактное электронное PEI, смазка подает механический насос из картера.
В Kohler Command Pro ECH749-3153 включены четырехтактная верхнеклапанная конструкция, горизонтальный вал, электронный впрыск топлива и масляный радиатор. Рабочий объем этого двигателя составляет 747 см³, мощность – 26,5 л.с.
Изменения коснулись и узлов. Патрубок системы выпуска модифицировали, глушитель закрепили на раме. На правом блоке руля появился удлиненный пластиковый рычаг газа и новый тросик с нейлоновой поставкой. По описанию производителя, такая конструкция обеспечивает более плавное управление дроссельной заслонкой. Это особенно важно при длительной работе в мороз.
Трансмиссия осталась вариаторной, с реверсом. Спереди установлена подвеска на эллиптическом тормозном рессоре с ходом 50 мм, механические диски. Габариты снегохода составляют 2700×910×1440 мм, снаряженная масса – 290 кг, нагрузка – 314 кг. Машина рассчитана на двух человек и, по заявлению производителя, развивает скорость до 60 км/ч.
В оснащение включены электрозапуск, галогеновая фара 55/60 и спидометр. Также предусмотрено ветровое стекло с ручками, подогрев рукояток руля и спинки пассажира. Для перевозки установлены багажник и фаркоп; под сиденьем есть отделение для вещей.
«Буран 4Т» относится к взрослым утилитарным снегоходам. Его грузоподъемность указана на уровне 314 кг.
Похожие материалы
-
22.11.2026, 15:40
Чем российские бронеавтомобили «Ахмат» и «Феникс» отличаются от немецкого Dingo-3
Dingo-3 серийно выпускают с начала 2025 года. «Феникс» и «Ахмат» используют шасси и агрегаты КАМАЗа. У них различаются масса и полезная нагрузка. Сравниваем устройство и характеристики версий 4×4 и 6×6.Читать далее
-
21.11.2026, 19:36
Одна база — два характера: Volga C50 и Geely Preface — кто на самом деле выигрывает
В ценовом срезе на август 2026 года Volga C50 начиналась дешевле Geely Preface и предлагалась с мотором на 200 л.с. Однако у Geely уже есть опыт эксплуатации в России, а история российской версии только складывается.Читать далее
-
21.11.2026, 10:48
В Татарстане начали мелкосерийный выпуск двигателя GIMURA-1000S: чем казанский GIMURA-1000S лучше вазовского мотора
Российские производители внедорожной мототехники закупили в 2025 году около 16 тысяч импортных двигателей. В Казани уже выпускают GIMURA-1000S, но для расширения производства предприятию нужен стратегический инвестор.Читать далее
-
20.11.2026, 20:04
ЗиД вернулся на рынок с моделью по цене мопеда: что осталось от знакомого завода
ЗиД-125 «Вектор» оценивают примерно в 87 тысяч рублей, однако доступность не сделала его массовым. Разбираемся, что предлагает простая конструкция с мотором на 6,8 л. с. и почему городским покупателям нередко нужны более мощные и комфортные мотоциклы.Читать далее
-
20.11.2026, 19:32
Самый красивый мотоцикл страны — и приказ все закрыть: почему Ижевск не смог отстоять советский Иж-1
На мотопробеге зрители выбрали массивный Иж-1 с мотором на 1200 куб. см, но комиссия сочла его производство в Ижевске слишком дорогим и долгим. Ленинградский Л-300 оказался проще для массового выпуска, хотя его запуск поначалу шел с трудом.Читать далее
-
20.11.2026, 16:57
Какие три стиля дизайна придумали на заводе «Москвич» для будущих машин
Дизайнеры «Москвича» представили три визуальные концепции для новых машин без оглядки на советское прошлое. Разбираем, как могут измениться автомобили бренда. Читать далее
-
20.11.2026, 16:38
Зачем глава АвтоВАЗа позвал делегацию Центробанка на завод в Тольятти
Высокие ставки бьют по продажам Lada и себестоимости авто - об этом заводы предупредили ЦБ. Учтет ли регулятор позицию отрасли, станет ясно 18 декабря на заседании по ключевой ставке. Читать далее
-
20.11.2026, 11:07
Зачем производители клеят пену внутрь шин и почему нельзя повторить это дома
Самодельная пена в шине может нарушить балансировку колеса. Бытовой поролон не выдерживает режимов движения. Клей способен повредить герметизирующий слой покрышки. Заводская акустическая прослойка снижает резонансный шум.Читать далее
-
20.11.2026, 08:08
Сборка в Коврове, двигатели из Китая — стоит ли покупать современный ЗиД
В линейке ЗиД есть модели от 105 до 218 тысяч рублей, но происхождение у них смешанное: завод выпускает рамы и собирает технику из китайских комплектов. После сборки мотоциклы проходят проверку пробегом от 2000 до 3000 км.Читать далее
-
20.11.2026, 06:31
Тише в салоне, крупнее корма, автомат Jatco: что получила Granta после обновления
После обновления Granta с мотором 1.6 снижает риск серьезного ремонта при обрыве ремня ГРМ, а салон стал тише. Но претензии к управляемости и вибрациям сохранились, и новая машина может громче звучать из-за коробки передач.Читать далее
Похожие материалы
-
22.11.2026, 15:40
Чем российские бронеавтомобили «Ахмат» и «Феникс» отличаются от немецкого Dingo-3
Dingo-3 серийно выпускают с начала 2025 года. «Феникс» и «Ахмат» используют шасси и агрегаты КАМАЗа. У них различаются масса и полезная нагрузка. Сравниваем устройство и характеристики версий 4×4 и 6×6.Читать далее
-
21.11.2026, 19:36
Одна база — два характера: Volga C50 и Geely Preface — кто на самом деле выигрывает
В ценовом срезе на август 2026 года Volga C50 начиналась дешевле Geely Preface и предлагалась с мотором на 200 л.с. Однако у Geely уже есть опыт эксплуатации в России, а история российской версии только складывается.Читать далее
-
21.11.2026, 10:48
В Татарстане начали мелкосерийный выпуск двигателя GIMURA-1000S: чем казанский GIMURA-1000S лучше вазовского мотора
Российские производители внедорожной мототехники закупили в 2025 году около 16 тысяч импортных двигателей. В Казани уже выпускают GIMURA-1000S, но для расширения производства предприятию нужен стратегический инвестор.Читать далее
-
20.11.2026, 20:04
ЗиД вернулся на рынок с моделью по цене мопеда: что осталось от знакомого завода
ЗиД-125 «Вектор» оценивают примерно в 87 тысяч рублей, однако доступность не сделала его массовым. Разбираемся, что предлагает простая конструкция с мотором на 6,8 л. с. и почему городским покупателям нередко нужны более мощные и комфортные мотоциклы.Читать далее
-
20.11.2026, 19:32
Самый красивый мотоцикл страны — и приказ все закрыть: почему Ижевск не смог отстоять советский Иж-1
На мотопробеге зрители выбрали массивный Иж-1 с мотором на 1200 куб. см, но комиссия сочла его производство в Ижевске слишком дорогим и долгим. Ленинградский Л-300 оказался проще для массового выпуска, хотя его запуск поначалу шел с трудом.Читать далее
-
20.11.2026, 16:57
Какие три стиля дизайна придумали на заводе «Москвич» для будущих машин
Дизайнеры «Москвича» представили три визуальные концепции для новых машин без оглядки на советское прошлое. Разбираем, как могут измениться автомобили бренда. Читать далее
-
20.11.2026, 16:38
Зачем глава АвтоВАЗа позвал делегацию Центробанка на завод в Тольятти
Высокие ставки бьют по продажам Lada и себестоимости авто - об этом заводы предупредили ЦБ. Учтет ли регулятор позицию отрасли, станет ясно 18 декабря на заседании по ключевой ставке. Читать далее
-
20.11.2026, 11:07
Зачем производители клеят пену внутрь шин и почему нельзя повторить это дома
Самодельная пена в шине может нарушить балансировку колеса. Бытовой поролон не выдерживает режимов движения. Клей способен повредить герметизирующий слой покрышки. Заводская акустическая прослойка снижает резонансный шум.Читать далее
-
20.11.2026, 08:08
Сборка в Коврове, двигатели из Китая — стоит ли покупать современный ЗиД
В линейке ЗиД есть модели от 105 до 218 тысяч рублей, но происхождение у них смешанное: завод выпускает рамы и собирает технику из китайских комплектов. После сборки мотоциклы проходят проверку пробегом от 2000 до 3000 км.Читать далее
-
20.11.2026, 06:31
Тише в салоне, крупнее корма, автомат Jatco: что получила Granta после обновления
После обновления Granta с мотором 1.6 снижает риск серьезного ремонта при обрыве ремня ГРМ, а салон стал тише. Но претензии к управляемости и вибрациям сохранились, и новая машина может громче звучать из-за коробки передач.Читать далее