В каких условиях «Буран 4Т» становится незаменимым — и что об этом говорят охотники и рыбаки

Как новый двигатель Kohler изменил утилитарный снегоход «Буран 4Т»

«Буран 4Т» получил новый двигатель Kohler с впрыском (29 л.с.), который снижает расход топлива на 15%. Производитель также обновил систему выпуска и органы управления для более плавной работы дросселя. Снегоход сохранил утилитарное назначение: перевозка багажа, буксировка грузов и работа в труднопроходимой местности.

«Буран 4Т» получил новый двигатель Kohler с впрыском (29 л.с.), который снижает расход топлива на 15%. Производитель также обновил систему выпуска и органы управления для более плавной работы дросселя. Снегоход сохранил утилитарное назначение: перевозка багажа, буксировка грузов и работа в труднопроходимой местности.

Отечественный производитель снегоходной техники «Русская Механика» (РМ) представил обновленную версию утилитарной модели «Буран 4Т». Главным новшеством стала замена силовой установки на четырехтактный двигатель Kohler с впрыском топлива, что позволило снизить расход горючего и повысить надежность в сложных зимних условиях.

Утилитарное назначение и практичность

«Буран 4Т» изначально проектировался как рабочая машина, а не прогулочный транспорт. Длинная площадка и грузовой отсек задают его практическое назначение: снегоход предназначен для перевозки багажа, топливных баков, рыболовных снастей и охотничьего снаряжения. Производитель также отдельно отмечает способность машины буксировать массивные грузы в труднопроходимой местности, что делает ее востребованной среди охотников, рыбаков и работников удаленных территорий.

Главное обновление — двигатель Kohler с впрыском

Ключевое изменение затронуло силовую установку. Теперь на «Буран 4Т» устанавливается впрысковый четырехтактный двигатель Kohler мощностью 29 л.с. Рабочий объем двухцилиндрового мотора составляет 747 см³ (диаметр цилиндра и ход поршня — 83×69 мм). По данным производителя, переход на впрыск снижает расход топлива на 15%. В технических характеристиках указан расход 10 л на 100 км, а бак рассчитан на 28 литров бензина АИ-92. Запуск двигателя возможен как электростартером, так и ручным стартером. Зажигание — бесконтактное электронное PEI, система смазки работает в картере с механическим насосом.

Доработки по части управляемости и выпуска

Инженеры также поработали над узлами, связанными с работой двигателя. Патрубок системы выпуска был модифицирован, а крепление глушителя перенесено на раму. Правый блок руля получил удлиненный пластиковый рычаг газа и новый тросик с нейлоновой вставкой — такая конструкция рассчитана на более легкое и плавное управление дроссельной заслонкой, что особенно важно при длительной работе в мороз.

Технические характеристики и оснащение

Трансмиссия «Бурана 4Т» — вариатор с реверсом. Спереди установлена подвеска на эллиптическом рессоре с ходом 50 мм, тормоза — механические дисковые. Габариты снегохода составляют 2700×910×1440 мм, гусеницы — 2×(2878×380×17,5) мм. Снаряженная масса — 290 кг, нагрузка — 314 кг, машина рассчитана на двух человек. Заявленная максимальная скорость — 60 км/ч.

В комплектацию входят электрозапуск двигателя, галогеновая фара 55/60, спидометр, ветровое стекло с ручками, подогрев ручек руля и спинки пассажира. Для перевозки предусмотрены багажник, отделение под сиденьем и фаркоп. Модельный год указан как «с 2014 года по настоящее время», страна производства — Россия, категория — взрослая, тип — утилитарный.

Обновленный «Буран 4Т» остается верным своему утилитарному назначению, но получает более современную и экономичную силовую установку, а также улучшенную эргономику органов управления. Для тех, кто выбирает снегоход для зимней рыбалки, охоты или хозяйственных задач, эта модель предлагает проверенную временем платформу с актуальными доработками. Сравнить разные варианты для зимних занятий можно в обзоре снегоходов для рыбалки.