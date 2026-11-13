В каких условиях «Буран 4Т» становится незаменимым — и что об этом говорят охотники и рыбаки

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Marussia Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

13 ноября 2026, 18:50

Как новый двигатель Kohler изменил утилитарный снегоход «Буран 4Т»

Как новый двигатель Kohler изменил утилитарный снегоход «Буран 4Т»

В каких условиях «Буран 4Т» становится незаменимым — и что об этом говорят охотники и рыбаки

Как новый двигатель Kohler изменил утилитарный снегоход «Буран 4Т»

«Буран 4Т» получил новый двигатель Kohler с впрыском (29 л.с.), который снижает расход топлива на 15%. Производитель также обновил систему выпуска и органы управления для более плавной работы дросселя. Снегоход сохранил утилитарное назначение: перевозка багажа, буксировка грузов и работа в труднопроходимой местности.

«Буран 4Т» получил новый двигатель Kohler с впрыском (29 л.с.), который снижает расход топлива на 15%. Производитель также обновил систему выпуска и органы управления для более плавной работы дросселя. Снегоход сохранил утилитарное назначение: перевозка багажа, буксировка грузов и работа в труднопроходимой местности.

Отечественный производитель снегоходной техники «Русская Механика» (РМ) представил обновленную версию утилитарной модели «Буран 4Т». Главным новшеством стала замена силовой установки на четырехтактный двигатель Kohler с впрыском топлива, что позволило снизить расход горючего и повысить надежность в сложных зимних условиях.

Утилитарное назначение и практичность

«Буран 4Т» изначально проектировался как рабочая машина, а не прогулочный транспорт. Длинная площадка и грузовой отсек задают его практическое назначение: снегоход предназначен для перевозки багажа, топливных баков, рыболовных снастей и охотничьего снаряжения. Производитель также отдельно отмечает способность машины буксировать массивные грузы в труднопроходимой местности, что делает ее востребованной среди охотников, рыбаков и работников удаленных территорий.

Главное обновление — двигатель Kohler с впрыском

Ключевое изменение затронуло силовую установку. Теперь на «Буран 4Т» устанавливается впрысковый четырехтактный двигатель Kohler мощностью 29 л.с. Рабочий объем двухцилиндрового мотора составляет 747 см³ (диаметр цилиндра и ход поршня — 83×69 мм). По данным производителя, переход на впрыск снижает расход топлива на 15%. В технических характеристиках указан расход 10 л на 100 км, а бак рассчитан на 28 литров бензина АИ-92. Запуск двигателя возможен как электростартером, так и ручным стартером. Зажигание — бесконтактное электронное PEI, система смазки работает в картере с механическим насосом.

Доработки по части управляемости и выпуска

Инженеры также поработали над узлами, связанными с работой двигателя. Патрубок системы выпуска был модифицирован, а крепление глушителя перенесено на раму. Правый блок руля получил удлиненный пластиковый рычаг газа и новый тросик с нейлоновой вставкой — такая конструкция рассчитана на более легкое и плавное управление дроссельной заслонкой, что особенно важно при длительной работе в мороз.

Технические характеристики и оснащение

Трансмиссия «Бурана 4Т» — вариатор с реверсом. Спереди установлена подвеска на эллиптическом рессоре с ходом 50 мм, тормоза — механические дисковые. Габариты снегохода составляют 2700×910×1440 мм, гусеницы — 2×(2878×380×17,5) мм. Снаряженная масса — 290 кг, нагрузка — 314 кг, машина рассчитана на двух человек. Заявленная максимальная скорость — 60 км/ч.

В комплектацию входят электрозапуск двигателя, галогеновая фара 55/60, спидометр, ветровое стекло с ручками, подогрев ручек руля и спинки пассажира. Для перевозки предусмотрены багажник, отделение под сиденьем и фаркоп. Модельный год указан как «с 2014 года по настоящее время», страна производства — Россия, категория — взрослая, тип — утилитарный.

Обновленный «Буран 4Т» остается верным своему утилитарному назначению, но получает более современную и экономичную силовую установку, а также улучшенную эргономику органов управления. Для тех, кто выбирает снегоход для зимней рыбалки, охоты или хозяйственных задач, эта модель предлагает проверенную временем платформу с актуальными доработками. Сравнить разные варианты для зимних занятий можно в обзоре снегоходов для рыбалки.

Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какие LED-лампы H7 выбрать вместо галогенок: итоги жесткого теста в Германии
Загадочная LADA New Model: АВТОВАЗ хочет выпустить еще один большой кроссовер
Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Республика Татарстан Саранск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться