22 октября 2018, 11:46

«Бурлаки» на Чукотке: смогут ли уральские вездеходы подвинуть «Трэколы»?

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Парочка арктических «Бурлаков», выпускаемых на екатеринбургском предприятии «Вездеходы Макарова», прибыла в поселок Беринговский на далекой Чукотке. Они составят компанию не только себе подобному экземпляру, который трудится в регионе с мая текущего года, но и старожилам – «Трэколам».
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  «Бурлаки» на Чукотке: смогут ли уральские вездеходы подвинуть «Трэколы»? «Бурлаки» на Чукотке: смогут ли уральские вездеходы подвинуть «Трэколы»? «Бурлаки» на Чукотке: смогут ли уральские вездеходы подвинуть «Трэколы»? «Бурлаки» на Чукотке: смогут ли уральские вездеходы подвинуть «Трэколы»? «Бурлаки» на Чукотке: смогут ли уральские вездеходы подвинуть «Трэколы»? «Бурлаки» на Чукотке: смогут ли уральские вездеходы подвинуть «Трэколы»?
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Заказчиком специализированной техники выступил торгово-производственный комплекс «Новомариинский». Как сообщают местные СМИ, «Бурлаки» будут трудиться преимущественно по «продуктовой» линии - для снабжения скоропортящимися продуктами сел Хатырка и Мейныпильгыно Анадырского района. А перед этим машины должны будут пройти необходимые в таких случаях испытания на местности.

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Представители ТПК так прокомментировали приобретение «Бурлаков»: «Цели и задачи у нас  глобальные, поэтому необходимо четко понять, насколько это оправданный вид транспорта. Пока что закупили 2 машины, мы их опробуем, посмотрим, на что они способны, какова в принципе их экономическая целесообразность. Планируем обратить особое внимание на грузоподъемность, поведение на тяжелых и легких грунтах. По понятным причинам, нас больше интересуют зимние условия эксплуатации, поскольку летом мы чаще всего передвигаемся по воде».

Доставка грузов и продуктов в условиях северной мерзлоты – проблема извечная. Поступившие в распоряжение ТПК «Бурлаки» должны будут оперативно доставлять «товар» со склада для скоропортящихся продуктов жителям ближайших деревень. «Новомариинский» здесь добывает и перерабатывает рыбу, поэтому вездеходам уготована участь ее доставки потребителям. Планируется использование техники и в обратном направлении, чтобы не гонять «порожняком». Скорее всего, речь пойдет о мясе и мясопродуктах. 

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Каждый из екатеринбургских вездеходов обошелся заказчику в 8 млн руб. Это недешево, учитывая, что стоимость популярного в регионе «Трэкола» в 1,6 раза меньше. Пассажирский вариант «Бурлака» (тот самый, что ездит по местным тропам с мая) вмещает на своем борту до 16 человек. Грузоподъемность составляет 2 тонны, и в этом плане он имеет преимущество перед «Трэколом», который берет всего 700 кг. Плюс возможность буксировать прицеп. Важно, что с этими 2 тоннами «Бурлак» способен плыть по воде до 8 км. Прожорливость – самое слабое место конструкции «Бурлака»: 40 л/100 км пути, однако и «Трэкол» в этом плане не идеален. 

Стандартный тентованный кузов «Бурлака» по просьбе специалистов ТПК был заменен на металлический. При этом на заводе провели его дополнительное утепление. Вместе с вездеходами уральцы доставили на Чукотку контейнер с запасными частями и предоставили традиционную в таких случаях эксплуатационную гарантию.

Представители компании-производителя говорят, что для производства техники используют серийные комплектующие отечественного производства. Поэтому, мол, вездеход удобно ремонтировать и обслуживать - практически все необходимые узлы и агрегаты можно легко приобрести в магазине.

«Бурлак», по словам создателей, можно использовать в народном хозяйстве, научно-исследовательских экспедициях, в рамках других мероприятий государственной программы освоения Арктики.

Основные технические характеристики

Габаритные размеры: 7500x2800x3200 мм, компоновка – рамная, с передним расположением двигателя; колесная формула – 6x6; обшивка – алюминий; наружный диаметр колес - 1700 мм, ширина колес - 750 мм, внутренний диаметр колес - 32 дюйма, водоизмещение одного колеса – 1,2 тонны; снаряженная масса – 4 тонны; масса при полной загрузке – 7 тонн; двигатель – турбодизель Cummins 2.8 ISF, мощность – 150 л.с., крутящий момент – 360 Нм при 1800 об/мин; крейсерская скорость на твердом грунте – 50 км/ч, на воде – 5 км/ч; трансмиссия – 5МКПП, 2-ступенчатая 3-вальная центральная «раздатка»; подвеска – независимая 2-рычажная пружинная, колея - 2040 мм; тормоза – гидравлические 2-контурные; грузоподъемность – до 2 тонн; клиренс при полной загрузке – 70 см.

По собственной информации 110km.ru
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«Бурлаки» на Чукотке: смогут ли уральские вездеходы подвинуть «Трэколы»?
Заказчиком специализированной техники выступил торгово-производственный комплекс «Новомариинский». Как сообщают местные СМИ, «Бурлаки» будут трудиться преимущественно по «продуктовой» линии - для снабжения скоропортящимися продуктами сел Хатырка и Мейныпильгыно Анадырского района. А перед этим машины должны будут пройти необходимые в таких случаях испытания на местности.{{material_123585}} Представители ТПК так прокомментировали приобретение «Бурлаков»: «Цели и задачи у нас  глобальные, поэтому необходимо четко понять, насколько это оправданный вид транспорта. Пока что закупили 2 машины, мы их опробуем, посмотрим, на что они способны, какова в принципе их экономическая целесообразность. Планируем обратить особое внимание на грузоподъемность, поведение на тяжелых и легких грунтах. По понятным причинам, нас больше интересуют зимние условия эксплуатации, поскольку летом мы чаще всего передвигаемся по воде».Доставка грузов и продуктов в условиях северной мерзлоты – проблема извечная. Поступившие в распоряжение ТПК «Бурлаки» должны будут оперативно доставлять «товар» со склада для скоропортящихся продуктов жителям ближайших деревень. «Новомариинский» здесь добывает и перерабатывает рыбу, поэтому вездеходам уготована участь ее доставки потребителям. Планируется использование техники и в обратном направлении, чтобы не гонять «порожняком». Скорее всего, речь пойдет о мясе и мясопродуктах.  {{material_121879}} Каждый из екатеринбургских вездеходов обошелся заказчику в 8 млн руб. Это недешево, учитывая, что стоимость популярного в регионе «Трэкола» в 1,6 раза меньше. Пассажирский вариант «Бурлака» (тот самый, что ездит по местным тропам с мая) вмещает на своем борту до 16 человек. Грузоподъемность составляет 2 тонны, и в этом плане он имеет преимущество перед «Трэколом», который берет всего 700 кг. Плюс возможность буксировать прицеп. Важно, что с этими 2 тоннами «Бурлак» способен плыть по воде до 8 км. Прожорливость – самое слабое место конструкции «Бурлака»: 40 л/100 км пути, однако и «Трэкол» в этом плане не идеален.  Стандартный тентованный кузов «Бурлака» по просьбе специалистов ТПК был заменен на металлический. При этом на заводе провели его дополнительное утепление. Вместе с вездеходами уральцы доставили на Чукотку контейнер с запасными частями и предоставили традиционную в таких случаях эксплуатационную гарантию. Представители компании-производителя говорят, что для производства техники используют серийные комплектующие отечественного производства. Поэтому, мол, вездеход удобно ремонтировать и обслуживать - практически все необходимые узлы и агрегаты можно легко приобрести в магазине. «Бурлак», по словам создателей, можно использовать в народном хозяйстве, научно-исследовательских экспедициях, в рамках других мероприятий государственной программы освоения Арктики.Основные технические характеристикиГабаритные размеры: 7500x2800x3200 мм, компоновка – рамная, с передним расположением двигателя; колесная формула – 6x6; обшивка – алюминий; наружный диаметр колес - 1700 мм, ширина колес - 750 мм, внутренний диаметр колес - 32 дюйма, водоизмещение одного колеса – 1,2 тонны; снаряженная масса – 4 тонны; масса при полной загрузке – 7 тонн; двигатель – турбодизель Cummins 2.8 ISF, мощность – 150 л.с., крутящий момент – 360 Нм при 1800 об/мин; крейсерская скорость на твердом грунте – 50 км/ч, на воде – 5 км/ч; трансмиссия – 5МКПП, 2-ступенчатая 3-вальная центральная «раздатка»; подвеска – независимая 2-рычажная пружинная, колея - 2040 мм; тормоза – гидравлические 2-контурные; грузоподъемность – до 2 тонн; клиренс при полной загрузке – 70 см.
2018-10-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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