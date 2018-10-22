«Бурлаки» на Чукотке: смогут ли уральские вездеходы подвинуть «Трэколы»?
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Заказчиком специализированной техники выступил торгово-производственный комплекс «Новомариинский». Как сообщают местные СМИ, «Бурлаки» будут трудиться преимущественно по «продуктовой» линии - для снабжения скоропортящимися продуктами сел Хатырка и Мейныпильгыно Анадырского района. А перед этим машины должны будут пройти необходимые в таких случаях испытания на местности.
Доставка грузов и продуктов в условиях северной мерзлоты – проблема извечная. Поступившие в распоряжение ТПК «Бурлаки» должны будут оперативно доставлять «товар» со склада для скоропортящихся продуктов жителям ближайших деревень. «Новомариинский» здесь добывает и перерабатывает рыбу, поэтому вездеходам уготована участь ее доставки потребителям. Планируется использование техники и в обратном направлении, чтобы не гонять «порожняком». Скорее всего, речь пойдет о мясе и мясопродуктах.
Стандартный тентованный кузов «Бурлака» по просьбе специалистов ТПК был заменен на металлический. При этом на заводе провели его дополнительное утепление. Вместе с вездеходами уральцы доставили на Чукотку контейнер с запасными частями и предоставили традиционную в таких случаях эксплуатационную гарантию.
Представители компании-производителя говорят, что для производства техники используют серийные комплектующие отечественного производства. Поэтому, мол, вездеход удобно ремонтировать и обслуживать - практически все необходимые узлы и агрегаты можно легко приобрести в магазине.
«Бурлак», по словам создателей, можно использовать в народном хозяйстве, научно-исследовательских экспедициях, в рамках других мероприятий государственной программы освоения Арктики.
Основные технические характеристики
Габаритные размеры: 7500x2800x3200 мм, компоновка – рамная, с передним расположением двигателя; колесная формула – 6x6; обшивка – алюминий; наружный диаметр колес - 1700 мм, ширина колес - 750 мм, внутренний диаметр колес - 32 дюйма, водоизмещение одного колеса – 1,2 тонны; снаряженная масса – 4 тонны; масса при полной загрузке – 7 тонн; двигатель – турбодизель Cummins 2.8 ISF, мощность – 150 л.с., крутящий момент – 360 Нм при 1800 об/мин; крейсерская скорость на твердом грунте – 50 км/ч, на воде – 5 км/ч; трансмиссия – 5МКПП, 2-ступенчатая 3-вальная центральная «раздатка»; подвеска – независимая 2-рычажная пружинная, колея - 2040 мм; тормоза – гидравлические 2-контурные; грузоподъемность – до 2 тонн; клиренс при полной загрузке – 70 см.
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