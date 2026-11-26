26 ноября 2026, 18:20
Burstner представил новую серию Signature 2026: роскошь и инновации в компактных домах на колесах
Burstner представил новую серию Signature 2026: роскошь и инновации в компактных домах на колесах
Burstner полностью обновляет свой модельный ряд: серия Signature 2026 заменяет Lyseo TD и обещает уровень комфорта, как в больших автодомах. Новые планировки, патентованные трансформации и свежий дизайн — все подробности в нашем материале.
Немецкий производитель Burstner решил кардинально изменить подход к своим домам на колесах. Компания анонсировала абсолютно новую серию Signature, которая дебютирует как модель 2026 года и полностью заменяет популярную линейку Lyseo TD. Официальная премьера состоится на крупнейшей выставке домов на колесах в Дюссельдорфе, но уже сейчас известны основные детали о новинке.
Серия Signature включает в себя четыре варианта планировки: два на базе Fiat Ducato и два на шасси Mercedes Sprinter. Все модели построены на шасси AL-KO, что обеспечивает не только надежность, но и дополнительный комфорт на дороге. Внешний вид заметно отличается от предшественников: округлые формы, новые графические элементы, свежие цветовые решения, которые теперь охватывают и кабину, создают цельный образ. Среди других новшеств — легкосплавные диски, фирменная решетка радиатора Burstner, полностью светодиодные задние фонари и задняя часть из стеклопластика (GRP), что является достаточной мерой для данного сегмента.
Внутри Signature предлагает стандартную для европейских автодомов компоновку, но с фирменными инновациями. В передней части располагается трансформируемая зона отдыха: днем это полноценная столовая группа, а ночью — лаунж-зона с телевизором. В двух планировках предусмотрена электронная откидная кровать, которая полностью уходит в потолок, не оставляя следов присутствия.
Кухня и санузел расположены по центру. Кухонный блок оснащен выдвижной секцией электропитания с полками для хранения, которая одновременно служит разделителем пространства и коробкой для спального места. Также предусмотрена откидная столешница, выполняющая роль разделочной доски. Санузел — еще одна запатентованная конструкция: здесь реализована подвижная стенка с раковиной, которая при необходимости закрывает унитаз и превращает помещение в просторную душевую, полностью защищенную от брызг. В душевой отсутствуют выступающие колеса, повышающие комфорт и удобство использования.
Задняя часть Signature отведена под спальню и багажное отделение, однако детали этой зоны будут меняться в зависимости от выбранной планировки. Все модели Signature объединяются большими панорамными окнами над зоной отдыха, системой отопления и водонагревателем. Объем бака для чистой воды составляет 200 литров, для серой воды — 100 литров. В качестве опций доступны стационарный газовый баллон, стационарный бак для туалета (альтернативный кассетный вариант) и система отопления Alde.
В линейке представлены модели Signature SFT 7.0 и SFT 7.1 на базе Fiat, а также SMT 7.0 и SMT 7.1 на базе Mercedes. Максимально допустимая масса SFT 7.0 составляет 3500 кг, что позволяет управлять автодомом с обычными водительскими правами категории B.
Таким образом, Burstner Signature 2026 — это не просто очередное обновление, а фактически новая глава в истории европейских домов на колесах. Производитель предлагает комфорт, инновации и индивидуальный подход к планировкам, чтобы каждый путешественник мог найти идеальный вариант для себя. Ожидается, что новинка вызовет большой интерес на рынке и задаст новые стандарты в сегменте компактных автодомов премиум-класса.
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